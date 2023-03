El 68% de los trabajadores aragoneses no ha podido promocionar, según recoge una encuesta de condiciones laborales en Aragón

Solo un 32% de las 700 personas asalariadas encuestadas por teléfono (la mitad del sector público y otra mitad del privado) en octubre de 2022 por encargo del Gobierno de Aragón reconoce haber podido escalar en categoría profesional en su empresa.

La mayoría, un 68%, no ha podido promocionar, según contestan los propios encuestados. Es uno de los datos extraídos de la primera encuesta sobre condiciones laborales realizada en la comunidad y publicada en la página web de la DGA, que han presentado hoy Luis Lanaspa, director general de Economía del Gobierno de Aragón, y Soledad de la Puente, directora general de Trabajo.

De los encuestados, "más del 90% se muestra satisfecho con el contenido del trabajo que realiza y responde que llevan 12,6 años de media en la misma empresa", ha destacado Lanaspa, y "el 79% no se plantea cambiar de trabajo".

Sin embargo, un 46% confiesa en dicha encuesta, la primera que se hace en Aragón, "hacer trabajos monótonos" y hasta un 58% que se ve obligado a ir en coche a su puesto de trabajo.

Asimismo, un 48% de los encuestados opina que su productividad ha aumentado en los últimos cuatro años y el 61,5% asegura que utiliza herramientas informáticas en su trabajo diario.

En cuanto a la formación, un 40% contesta que ha realizado una formación superior a las 40 horas en el último año y el 52% dice que ha sido a iniciativa de la propia empresa.

Abroda también la encuesta lo que es la valoración de la remuneración por trabajo y también si posibilita la conciliación. Y enstos puntos, maás de la mitad, "el 55% dice sentirse satisfecho con lo que le pagan", ha subrayado Lanaspa, mientras que "hasta el 82% dice que su horario le permite conciliar". El 27% declara haber realizado horas extraordinarias en el último año, aunque solo el 7,4% afirma que lo hace de manera habitual.

Casi el 18% de los asalariados declara que alguna de sus condiciones laborales ha sufrido algún tipo de deterioro en los últimos cuatro años y menos del 22% de los asalariados están afiliados a alguna organización sindical.

Preguntado Lanaspa por la razón de que salga un porcentaje tan alto de satisfacción en conciliación cuando un problema típico del mercado laboral español son los horarios y los problemas a la hora de conciliar vida profesional y persona, ha explicado que tal vez se deba a que la industria representa un peso más importante en Aragón que en el resto del país y que es este sector, en general, uno de los que ofrece más flexibilidad en los horarios a sus trabajadores.

Soledad de la Puente, ha apostillado que "esta encuesta se realiza a finales del año pasado, después de la pandemia", lo que explica también los buenos ratios en algunas de las preguntas planteadas con la satisfacción en el puesto de trabajo, ya que ha recordado, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han protegido muchos empleos y han salvaguardado la actividad en bastantes empresas.

Puede influir, también, ha explicado que en octubre y noviembre del pasado año, cuando se hizo esta encuesta de condiciones laborales,los augurios sobre el devenir económico eran bastante "negros" y había más temor a perder el empleo o quedarse sin trabajo.

De la Puente ha añadido que hay que tener en cuenta que "una cuarta parte de la población encuestada no ha respondido favorablemente", por tanto, cabe entender que está descontenta con las condiciones laborales. Ha incidido también en que al no haber comparativa con otras encuestas previas, y ser la primera, no se puede conocer la evolución.

Lanaspa ha concluido con que las respuestas de los 700 encuestados confirman que "Aragón tiene un mercado de trabajo robusto y cualitativamente, la mayoría está contenta en su puesto".

La Encuesta Aragonesa de Condiciones de Trabajo ha tomado como modelo la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (EWCS), realizada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), organismo dependiente del Consejo Europeo. En concreto, se toma como referencia la última EWCS, realizada en 2015, para la que se entrevistó a 43.850 trabajadores en total, 3.364 de ellos en nuestro país. En 2017 se publicaron los resultados de esa encuesta para España, pero sin distinción entre Comunidades.