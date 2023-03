Lambán: "Si renunciáramos a la unión de las estaciones de esquí nos estaríamos pegando no un tiro en el pie sino dos"

Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón ha dicho hoy en la inauguración de Smagua y Spaper, que la comunidad no puede renunciar al proyecto de unión de las estaciones de esquí porque "nos estaríamos pegando no un tiro al pie sino dos" viendo lo que están haciendo "nuestros competidores catalanes y de Andorra", ha dicho.

Ha pedido además que no se hable con tanta frivolidad de proyectos en los que las gentes más interesadas son las de montaña. "Vienen soñando con esto desde hace muchos años", y ahora, ha indicado, que hay "disponibilidad de fondos europeos", se puede hacer.

"Cuando se habla de la invasión del valle de Canal Roya, de pistas de esquí y urbanizaciones con miles de viviendas" no es así, ha dicho. "Nada mas lejos de la realidad. Lo que va a hacerse allí es una telecabina o telesilla para que las gentes de la montaña puedan transitar entre Astún y Formigal".

Lambán ha insistido en que "el impacto visual es el mínimo posible" y que "las actuaciones son completamente reversibles", incluida la estación subterránea que está proyectada. Ha reiterado, frente a las críticas de organizaciones de montaña que "el impacto es mínimo en este espacio tan querido para los aragoneses" y ha pedido a todos "ponerse la mano en el corazón". A su juicio, "se opina con demasiado frivolidad" cuando la gente de la montaña quiere vivir de la montaña y no solo de la ganadería estensiva".

"Sobrevivir con una renta digna y tener vida digna pasa por la unión de estaciones de esquí" y ha recordado la "unanimidad total municipios y empresarios a favor de la unión de estaciones"

Lambán ha reiterado que la actuación es "respetuosa" y que no tiene sentido que "se trate de agitar" a la opinión pública con mensajes en contra de la unión de estaciones con "planteamientos de hace doce años de que se van a construir 700 u 800 vivuiendas que no va a ocurrir", ha dicho.

Al contrario, según Lambán, lo que se va a evitar con esta unión de estaciones, es que haya que utilizar tanto el vehículo, y se deje de emitir tanto dióxido de carbono como genera el transporte.

Ha insistido Lambán en que le gustaría que "se tuviera mas en cuenta la opinión de estas gentes de la montaña" y que viéramos "lo que hacen nuestros competidores catalanes que invierten y hacen esfuerzos serios para ser competitivos en este sector estratégico".

Preguntado por si tiene sentido esta inversión si como vaticinan los expertos en el cambio climático, en 25 años no habrá nieve, ha contestado que no se puede esperar a ver qué ocurre en este tiempo: "Las gentes del Pirineo no pueden esperar a ver qué ocurre en 50 años. Ya se habrán ido a vivir a otros sitios si no hacemos cosas para que se queden allí".