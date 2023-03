Oposición en Ricla a la construcción de la planta de biogás en terrenos colindantes de La Almunia

El proyecto para construir una planta de biogás utilizando gallinaza de granjas del Grupo Bailón en unos terrenos del término municipal de La Almunia de Doña Godina colindantes con Ricla han despertado la oposición en esta última localidad. Así, tanto el Ayuntamiento riclano como los gestores del complejo hostelero La Gallega han presentado alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental y el Proyecto Básico de Autorización Ambiental ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) por considerar que afecta negativamente al entorno más cercano.

Desde el Consistorio, el alcalde, Ignacio Gutiérrez, explica que ya alegaron en un inicio y que esta semana han presentado un nuevo escrito. "No estamos en contra del proyecto y de que se haga una planta así. Pero entendemos que la ubicación no es la idónea, porque está en una zona de vega árabe y por las afecciones a los vecinos", argumenta. Por su parte, la asociación vecinal La Sabina también ha mostrado su rechazo público.

En el caso del restaurante que se encuentra al pie de la carretera A-121, su responsable Pablo Soria, sostiene que la instalación en esa parcela infringe el Plan General de Ordenación Urbana de La Almunia y considera que no es de interés general al ser una actividad de tratamiento de residuos y no de generación energética. Apunta que no se han tenido en cuenta las afecciones al paisaje y las zonas de protección animal.

Asimismo, Soria apunta que no se han considerado otras alternativas para su ubicación, que no detalla cómo procesará los residuos de la actividad productiva ni la propagación de insectos y enfermedades y que no se ha solicitado permiso a la Confederación Hidrográfica del Ebro para el suministro de agua.

Paul Nikitovoch, como director general de la empresa promotora, Biogasdt Aragón, defiende que en cuanto a los olores se utilizarán técnicas que los "minimicen", entre ellas la instalación de filtros de carbón activo para controlar el aire del interior del edifico. También valora que han incluido "mejoras" en el procesamiento para "acotar el tiempo necesario" de tratamiento.

En cuanto a los residuos, sostiene que una parte del líquido ya tiene destino para su aplicación en terrenos agrícolas cercanos "sin tanto olor como los purines" y que la materia sólida irá a empresas de fertilizantes especializadas. Desde el Ayuntamiento de La Almunia indican que la respuesta a las alegaciones se hará dentro del trámite ante el Inaga.