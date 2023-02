Grupo Carreras, 90 años con mucho recorrido

Transportes Carreras inició su andadura en 1933 con un camión que Jesús Carreras Pomar compró con dos hermanos más y que empezó utilizando para un negocio de compra y venta de trigo y cebada. Lo hacía en el entorno de Peñalba (Huesca) pero desde muy pronto la historia de la empresa discurre ya desde Zaragoza. Lo cuenta Miguel Carreras Calvete, hijo del fundador y presidente de la compañía, que a sus 89 años sigue acudiendo a la sede principal de la firma casi a diario, aunque es su hijo Fernando el que ejerce como primer ejecutivo, con el apoyo de su hermano Ricardo como consejero.

"Me incorporé a la empresa con 19 años y hasta ahora», reseña Miguel Carreras, que comenzó en el negocio «desde abajo, conduciendo camiones», y se convirtió en uno de los principales artífices del despegue inicial de la compañía, de su crecimiento y de su diversificación a sectores tan diferentes como el inmobiliario, la agricultura y ganadería y la restauración y hostelería.

«Empecé como chófer y siempre quise hacer las cosas bien, esto te envenena», narra el veterano empresario, que recuerda que este año se cumplirán sus 70 « años en una empresa que -destaca- sigue siendo familiar. Al final yo no vengo a trabajar, sino a disfrutar», proclama en un encuentro al que ha citado a este diario en las flamantes instalaciones de Plaza. «El trabajo te permite disfrutar, realizarte», incide mientras sus hijos asienten.

En un encuentro con emprendedores en Zaragoza en 2005, en el marco del programa Sacme (Servicio de Apoyo a la Creación de Micro Empresas), Miguel Carreras dio cuenta de su trayectoria con referencias que aún mantiene hoy. Con tenacidad e ilusión, apuntó entonces, «trabajando 15 horas diarias y en ocasiones 24», consiguió que el negocio creciera hasta expandirse de modo importante. También defendió la diversificación como «aconsejable», por aquello de «no tener todos los huevos en la misma cesta», ya que «aunque es difícil que todos los negocios vayan bien, también es difícil que vayan todos mal». Finalmente, aconsejó «resolver los problemas con la almohada», porque «de madrugada se tiene la mente más despejada, te llegan ideas y soluciones más claras y con mayor fluidez; yo encendía la luz y tomaba notas para recordarlas».

Recuerda el veterano directivo, natural de La Almolda (Zaragoza), que aquel día habló con el corazón para acto seguido apuntar que mantiene ese discurso. No obstante, reconoce que en su periplo también ha habido algo de suerte. «Mi padre me decía que debía tener cuidado, que lo más difícil era mantenerse», rememora mientras hace referencia a la diversificación del grupo empresarial. «Reconozco que yo estaba asustado, y me preguntaba qué pasaría el día que supieran que yo no soy tan listo», cuenta con sorna y naturalidad.

En Carreras, grupo convertido hoy en un referente en la gestión integral de la logística, la clave, como en todo negocio que va bien, ha estado en las personas. La compañía se ha profesionalizado, ha ampliado horizontes y ganado prestigio con profesionales de dentro y de fuera de la familia, entre ellos dos que han fallecido en los últimos años. José Luis Carreras Lario, hijo de Miguel, murió en octubre de 2020 a los 58 años por una infección sufrida después de padecer de coronavirus y tras una fructífera labor profesional en la empresa, de la que era consejero delegado en aquel momento. Muy involucrado en las organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio de Zaragoza ha puesto su nombre a una de sus salas. Más recientemente, en noviembre pasado, murió Jesús Carreras, hermano de Miguel, que era vicepresidente de la compañía.

El grupo se puso en marcha en 1933, cuando las mercancías se trasladaban en mulas. Fue innovador al transportarlas en un camión de segunda mano -un Beldford de tres toneladas-, que sirvió a Jesús Carreras Pomar para impulsar una empresa que con los años se ha convertido en uno de los grandes referentes en el transporte de mercancías de gran consumo en España y Portugal. Miguel Carreras Calvete, hijo del fundador, lo ha conseguido con, entre otros, el apoyo de su hermano Jesús, perito industrial que se incorporó en 1968 a la firma creada por su padre después de trabajar unos años con compañeros de profesión y que fue responsable de la flota de vehículos, de las compras y, más tarde, del personal. La tercera generación ya se sumó a la firma familiar desde 1988, cuando se incorporó José Luis, y un año después Fernando, que ahora encabeza la gestión.

La compañía ofrece hoy servicios en todos los eslabones de la cadena de suministro: transporte nacional e internacional, almacenaje, distribución, manipulación, ‘copacking’, paletería, consultoría logística, tránsitos aéreos y marítimos y gestión de aduanas y externalización comercial.

El grupo cuenta con una flota controlada de más de 1.000 vehículos, y una red de almacenaje de más de 600.000 metros cuadrados en 46 instalaciones. En la empresa trabajan más de 2.300 empleados y es considerado como el operador líder en el sector de gran consumo en la Península Ibérica. La compañía cerró el ejercicio 2022 con una cifra de facturación en el entorno de los 350 millones de euros y tiene una destacada presencia en Francia, Italia y Portugal.

Pese a las complicaciones del momento actual, aunque Carreras es una empresa que no ha tenido problemas para reclutar chóferes, el grupo afronta el futuro con optimismo. Así lo asegura su actual consejero delegado, que destaca la fortaleza financiera de la compañía para hacer frente a nuevos proyectos con importantes inversiones y «el gran equipo humano que tenemos». Acompañar a sus clientes y ayudarles a resolver sus necesidades es una apuesta que se está demostrando exitosa, apunta Fernando Carreras, que incide asimismo en otros objetivos de futuro para los próximos años. «Estamos trabajando en descarbonizar más y ser más sostenibles, invirtiendo en tejados solares en nuestras instalaciones y formando a los conductores para rebajar el consumo de los vehículos», precisa. La formación, recalca, con una gestión del talento importante, y el creciente uso de la digitalización en sus procesos de gestión forman parte también de la estrategia del grupo a largo plazo, concluye.