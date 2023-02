175 años velando por la salud de los animales

La segunda Facultad de Veterinaria de España, aunque pudo ser la primera, arrancaba su actividad en Zaragoza hace 175 años. A lo largo de esta dilatada historia se han formado en sus aulas más de 20.000 profesionales, que han cursado y cursan los grados de Veterinaria y, desde 1993, también de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Un Real Decreto del Ministerio de Comercio, Instrucción Pública y Obras Públicas del 19 de agosto de 1847, rubricado por la reina Isabel II, establecía la creación de dos nuevas Escuelas de Veterinaria, una en Zaragoza y otra en Córdoba. El que sería su primer director, Anastasio Ortiz de Landázuri y Biedma, recibía el encargo de poner en marcha la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, que tuvo su primera sede en el número 59 de la calle Mayor. La escuela se convirtió en facultad en 1943.

Hasta su llegada a las actuales instalaciones, en la avenida de Miguel Servet, donde se trasladó en 1951, la Escuela de Veterinaria tuvo hasta cuatro ubicaciones diferentes. En la actual se añadieron en la década de los 70 los edificios de clínicas y zootecnia y las primeras granjas en la parte posterior. Las instalaciones más recientes son la planta piloto CTA y el hospital veterinario.

A lo largo de su historia, la escuela estuvo dirigida por ocho directores y en sus aulas se impartieron hasta siete planes de estudios diferentes, mientras que, como facultad, ha estado dirigida por trece decanos y ha visto seis planes de estudios diferentes. Uno de los cambios más relevantes en el horizonte será la modificación para que los estudios de Veterinaria se prolonguen durante seis años.

Una exposición alojada en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza hace un repaso por estos 175 años de historia de la Facultad de Veterinaria. En ella se puede conocer la evolución de los estudios a través de diversas imágenes, así como contemplar parte del material que a lo largo de estos casi dos siglos ha servido para formar a los profesionales que cuidan de la salud de nuestros animales.

Alo largo de 175 años de historia, como no puede ser de otro modo, son muchos los cambios que ha experimentado la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Así se puede ver en la exposición que acoge el Paraninfo de Zaragoza y en la que se pueden apreciar desde cuadros al óleo que datan de 1859 y que servían para dar a conocer las capas de los alumnos hasta varias maquetas de aves, mamíferos y peces que se utilizaban para el estudio de la anatomía, así como diverso material clínico y de laboratorio empleado para la formación de gran parte de los más de 20.000 profesionales que han pasado por las aulas de esta facultad, que arrancó su trayectoria como Escuela de Veterinaria en 1848.

Pero, además del material para la docencia, ha habido cambios mucho más sustanciales. Por ejemplo, en el perfil del alumnado. Actualmente, el 78% de quienes cursan sus estudios en la Facultad de Veterinaria son mujeres, un porcentaje que crece cada año. La pionera, la primera mujer que cursó estos estudios, fue Vicenta Ferreres Meseguer, nacida en 1910 en la localidad valenciana de Canet de Roig y que pisó las aulas de la facultad en el curso 1931-1932, hasta junio de 1936.

Otro de los principales cambios que se perciben es en la vocación profesional de los alumnos. "Actualmente, la mayor parte de ellos quieren trabajar con pequeños animales. Esto supone que en ganadería faltan profesionales. Estamos intentando cambiar esta situación, que se está dando en todas las facultades españolas y europeas. La ganadería no puede quedarse sin profesionales veterinarios. Esto merece una reflexión. Cada año les digo a los nuevos alumnos que no se cierren a conocer otras salidas profesionales, porque, además, el mercado de trabajo de pequeños animales empieza a estar saturado", apunta el actual decano de la Facultad de Veterinaria, Manuel Gascón.

Y es que las tareas de los profesionales veterinarios van mucho más allá de la curación de los pequeños animales, que es con lo que más fácilmente se les identifica. "Está toda la parte de inspección y sanidad agroalimentaria, que es fundamental y es competencia de los veterinarios, que somos los que mejor lo hacemos. Los veterinarios también estamos presentes en la parte de la Administración, nos ocupamos del bienestar animal, el control de plagas… En lo que respecta a las zoonosis, desde el respeto a los médicos, los veterinarios tenemos un plus", enumera Gascón.

El término zoonosis, o transmisión de enfermedades de animales a seres humanos, fue uno de los que se extendió durante la reciente pandemia de la covid-19, un período en el que una de las secciones de la Facultad de Veterinaria, el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes, encabezado por el profesor Juan José Badiola, fue uno de los puntos de referencia para entender cómo evolucionaba la pandemia. Algo que demuestra que salud animal y salud humana están estrechamente relacionadas. De hecho, entroncando con esta línea, la facultad ofrece un Máster Universitario en Salud Global. No obstante, su decano lamentaba que "lo triste, y esto fue una queja de los veterinarios, es que no se contara más con nosotros. Nuestro potencial tanto para hacer PCR como para otras cosas es enorme. Siempre estuvimos a disposición de las autoridades".

Dicho centro tiene como objetivos fundamentales la realización de investigación y diagnóstico de referencia en el ámbito de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EETs), así como de otras enfermedades animales emergentes transmisibles de importancia creciente en la actualidad y en el futuro.

Entre sus fines se encuentra "realizar trabajos de investigación en el ámbito de las enfermedades animales y, en particular, en las encefalopatías espongiformes transmisibles, realizar diagnóstico de referencia en ese grupo de enfermedades o colaborar con la administración estatal y autonómica en la elaboración y ejecución de planes de vigilancia y control sobre las enfermedades referidas".

La Facultad de Veterinaria es la segunda que se creó en España. A lo largo de estos casi dos siglos de historia ha conseguido consolidarse entre las mejores del país. Además de la docencia de calidad, la clave para mantener la excelencia radica también, según Manuel Gascón, en la investigación. "Hay grupos de investigación muy potentes en áreas como alimentación, genética o producción animal que están dando publicaciones excelentes", apunta.

En este ámbito destaca el IA2, el Instituto Agroalimentario de Aragón, un centro universitario de investigación mixto (Universidad de Zaragoza y Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón). "Surge de la voluntad de un conjunto amplio de investigadores especialistas en las distintas áreas de la agroalimentación, de integrarse en una estructura de investigación superior capaz de generar sinergias, de optimizar recursos, de aunar voces y de fomentar la colaboración interdisciplinar. Todo ello con el fin de crear el entorno más adecuado para el desarrollo de actividades de I+D+i más ambiciosas y competitivas, de mayor excelencia, mejor financiadas y de mayor impacto potencial en la agroalimentación aragonesa", apuntan fuentes del IA2.

El instituto pretende, como objetivo principal, favorecer la agregación cooperativa e interacción de investigadores de prestigio, y de este modo, la definición de proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e internacional. El propio carácter de centro mixto es, en sí mismo, un aspecto fundamental que el instituto asume como un sello de identidad y calidad, siendo capaz de generar sinergias entre las instituciones y entre los investigadores.

"Es por ello que el IA2 nace con la finalidad de convertirse en un centro de referencia en esta área, reuniendo a especialistas en los distintos eslabones que componen la cadena alimentaria, favoreciendo la interacción y coordinación entre disciplinas como factor multiplicador de las capacidades y compartiendo experiencia, estructuras, servicios, recursos y técnicas", explican desde el IA2.

En los últimos 40 años, la facultad se ha consolidado en el contexto investigador, se han establecido planes de estudios, tanto en Veterinaria como en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, acordes a las directrices europeas. Se ha abierto un hospital veterinario, una planta piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, imprescindibles para la formación de los futuros profesionales que, junto a la calidad investigadora de los docentes, ha situado al grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en el primer puesto del ranking nacional.

La demanda de alumnos de nuevo ingreso que eligen como primera opción el Grado de Veterinaria o el de Ciencia y Tecnología de los Alimentos es muy elevada, muy por encima de la oferta, lo que unido a un importante sector ganadero y agroalimentario de la región augura un gran futuro para el Campus de Miguel Servet.

"Veterinaria pasará a ser de seis años"

¿Qué supone llegar a los 175 años como Facultad? ¿Cómo ha cambiado?Yo estudié entre 1974 y 1979, hace ya cuatro décadas, que, sin ser 175 años, es mucho tiempo. Desde entonces y desde que la facultad arrancó ha habido muchos cambios. Entre ellos, los de los planes de estudios. En estos 44 años hemos sufrido otros dos cambios de estos planes. Yo creo que, aunque no sé en cuánto tiempo, Veterinaria pasará a ser de seis años. En 1993, se sumó al Grado de Veterinaria el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y también ha cambiado el perfil de los alumnos. Actualmente, el 78% del alumnado son mujeres.

¿Cómo se complementan estos grados universitarios entre sí?

El Grado de Veterinaria tiene una pequeña parte de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y desarrolla unos conocimientos mucho más amplios. Al mismo tiempo, impulsamos un doble grado junto con la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Es una formación complementaria muy importante, porque en Veterinaria tiene un gran peso el área de inspección de alimentos, que siempre se ha hecho por los veterinarios.



¿Cómo está la facultad a nivel de infraestructuras?

La facultad está en un espacio muy limitado. Físicamente no cabemos. Hay profesores y becarios que están compartiendo despacho. Los investigadores de los grandes grupos de investigación están apiñados en los laboratorios. Trabajamos echándole imaginación, pero no estamos bien. Esperamos que el edificio antiguo de clínicas se rehabilite.



¿En qué punto está esa rehabilitación?

Se ha aprobado un presupuesto para hacer el proyecto. Se nos dice que va hacia adelante, pero lo hace muy despacio. Otro aspecto muy interesante es tener granjas docentes fuera de la ciudad. Todo es cuestión de querer. Hay voluntad política, pero hace falta un proyecto potente, dinero y dotación de personal.



¿Qué balance hace de su etapa como decano?

Haré un informe de lo que hay pendiente, sobre todo incidiendo en el hecho de que la facultad no se puede quedar sin acreditar. Por lo demás, el balance es muy bueno. Hemos hecho muchas cosas, he tenido muy buenos equipos y muy buen ambiente. No tengo queja de ningún colectivo de personas, a los que, por supuesto, felicitaré cuando concluya mi mandato.