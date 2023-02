Las organizaciones agrarias aragonesas suben el tono de su protesta contra los seguros de la fruta

Las organizaciones agrarias aragonesas han subido el tono de sus protestas contra la nueva línea de Agroseguro para la fruta, reclamando una mayor implicación de las administraciones que permita renegociar las condiciones impuestas por esa entidad a fin de tener sus explotaciones bien cubiertas. «No es un tema de lloriqueo del sector, es un tema de seguridad alimentaria, de trasladar al consumidor la necesidad de proteger el funcionamiento de la cadena alimentaria», ha apuntado este viernes Ángel Samper, secretario general de Asaja Aragón, a modo de resumen del sentir de los trabajadores del campo ante este problema.

Samper ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante la prensa para alzar aún más la voz contra esa «insegura» línea de Agroseguro para la fruta, como la calificó UAGA. Le acompañaban Óscar Moret, de esta última organización, así como José Manuel Roche (UPA), Jorge Valero (Araga) y Javier Basols (Cooperativas Agroalimentarias). Todos ellos han sido muy duros con la entidad aseguradora por una «mala práctica» en este caso y pidieron a las administraciones su mediación para conseguir flexibilizar las condiciones impuestas.

El plazo de contratación para las pólizas de heladas en cereza terminó el 15 de febrero y para el resto de la fruta lo hará el próximo día 28. Ampliar este plazo es una de las reivindicaciones apuntadas ayer por las organizaciones, que lamentan que el aumento en el presupuesto destinado a los seguros agrarios no repercuta directamente en las explotaciones.

Moret, que ha insistido en todo momento que «este es un problema social que afecta a muchos pueblos de Aragón», ha precisado que a los agricultores les preocupa la rebaja de los kilos de fruta que se pueden asegurar, de un 20 % en la mayoría de las explotaciones asegurables, que sufren la penalización de dos años de heladas consecutivas que han sufrido.

Su organización, UAGA, considera que teniendo en cuenta los problemas serios de meteorología que se están registrando con más fuerza estos años (heladas, pedriscos, etc.), no se puede permitir que los seguros se enfoquen exclusivamente a que no haya desviación entre el pago de la prima y la siniestralidad. «La contratación de una póliza de seguro es para permitir que en caso de siniestro el agricultor pueda continuar con su actividad», sostiene. «Por tanto», añade, «el seguro debe facilitar la declaración de la producción real de una parcela, no unos rendimientos de cosecha rebajados por culpa de la siniestralidad».

Las organizaciones que comparecieron ayer están alertando de que tras dos años de heladas, «cualquier problema meteorológico que implique la pérdida del 50% de la producción de fruta pondría en jaque la continuidad de muchas explotaciones y del sector transformador comercial».