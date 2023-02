UGT avisa del estancamiento en creación de empleo y de que no hemos recuperado aún las cifras de 2008

"Habrá una paralización durante unos meses este año en la creación de empleo". Con esta advertencia ha iniciado Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, la presentación del 'Análisis del mercado laboral en Aragón 2022'.

"Del 4% de crecimiento interanual el pasado año hemos llegado a diciembre en el 1,20% y en enero nos hemos quedado en el 1%", ha señalado, convencido de que avanzado el año se producirá un repunte del empleo y de la economía, si bien, ha alertado, "el empleo todavía no ha recuperado en Aragón las cifras de 2008".

Ha llamado también la atención el líder sindical sobre la pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores aragoneses que ha alcanzado un 7% en los dos últimos años. "Lo que suponía la remuneración salarial al Producto Interior Bruto español era del 48% en 2008 y sin embargo en la actualidad ha bajado tres puntos, hasta el 45%, mientras que en otros países europeos representa el 50%", lo que significa, según Alastuey, que los equilibrios en el reparto de la riqueza no se han recuperado.

Alastuey ha incidido también en el envejecimiento del mercado de trabajo, "con cada vez menos personas en las franjas jóvenes de edad y más en las más altas", así como de la feminización del paro (lo copan las mujeres al 60%) y del problema de la falta de cualificación en nuestro mercado de trabajo (que afecta a un tercio de los hombres trabajadores y a una cuarta parte de las mujeres trabajadoras). En cuanto al teletrabajo, ha precisado que se ha estabilizado en el 10% , y que hacen uso de él mayoritariamente las mujeres.

El líder sindical ha querido también quitar hierro a la queja permanente de los empresarios de que no encuentran gente para trabajar. "Con 60.000 parados en Aragón decir que faltan trabajadores es una osadía". Puede ser cierto, ha precisado, que para algunos perfiles especializados tengan más dificultad, pero "cuando se dice que faltan tantos es porque quieren trabajadores muy baratos". Lo que dicen los datos, ha añadido, es que la cifra de vacantes no es significativa, que no llega al 0,4% en construcción o al 0,25% en industria manufacturera, mientras que en transporte están por debajo del 0,6%. "No niego", ha incidido, que falten algunos perfiles.

La solución, a su juicio, pasa en el medio plazo por la planificación: formación, cualificación e importación de mano de obra, pero, ha añadido, no está la situación en este momento para hablar de "contingente de personal de difícil cobertura".

De los efectos positivos que ha tenido la reforma laboral que entró en vigor en abril de 2022, Alastuey ha subrayado el incremento de la contratación indefinida que ha pasado del 10% al 35% solo en nueve meses. Y ha aludido también a la "incidencia positiva" de la subida del Salario Mínimo Interprofesional con lo que se sitúa ya más cerca de ese 60% del salario medio del país.

De lo que es la evolución de los salarios, Alastuey ha desatacado el mayor retroceso de los sueldos en Aragón que en España. "En 2008 el salario medio era de 21.700 euros en Aragón y 21.600 en España mientras que en 2022 han sido de 24.301 y 24.900 respectivamente lo que significa que la pérdida de poder adquisitivo ha sido menos apreciable en el conjunto nacional que en la Comunidad, donde ha tenido una pérdida de 3,38 puntos. "Tiene que ver con la negociación colectiva", ha explicado, y posiblemente con que todavía no se nota el efecto de aplicación de las cláusulas de revisión salarial.