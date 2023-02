Daniel Alastuey: "Es una osadía que digan que no encuentran gente con 60.000 parados"

Con menor crecimiento en el empleo. Así ha comenzado 2023, según el ‘Análisis del mercado laboral en Aragón 2022 y perspectivas’ presentado ayer por UGT Aragón. «Del 4% de crecimiento interanual se llegó a diciembre en el 1,2% y en enero se ha quedado en el 1%», destacó su secretario general, Daniel Alastuey, advirtiendo de que «el empleo aún no ha recuperado en Aragón las cifras de 2008».

Los salarios, añadió, son otra asignatura pendiente ya que han sufrido un mayor retroceso en Aragón que en España. «En 2008 el salario medio era de 21.700 euros en la comunidad y de 21.600 en España mientras que en 2022 ha sido de 24.301 y 24.900 euros respectivamente lo que significa que la pérdida de poder adquisitivo ha sido menos apreciable en el conjunto nacional que en la Comunidad, alcanzando una diferencia de 3,38 puntos», señaló. Y se mostró confiado en que con la negociación colectiva se pueda corregir esa pérdida de poder adquisitivo que arrastran los sueldos estos dos últimos años, de 1,6 puntos en 2021 y 5,6 en 2022 alcanzando un total de 7 puntos.

Alastuey puso también el acento en que el paro repuntó durante 2022, según los datos de la EPA, siendo las mujeres las más perjudicadas al suponer el 57% del total de parados, y que el desempleo de larga duración se mantiene en niveles altos. Por eso, reconoció, no le cuadra la queja de la patronal de que falta personal para trabajar. «Es una osadía que los empresarios digan que no encuentran gente cuando hay 60.000 parados en Aragón», manifestó. Las cifras no dicen eso, apuntó.

«Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de 2022 el 0,7% de los puestos de trabajo en España no se llegaron a cubrir y en Aragón fue del 0,53%, es decir apenas un puesto de cada cien se queda vacante», explicó Alastuey de acuerdo a esta estadística del INE. Para algún puesto especializado no digo que falte, pero lo que falta sobre todo, incidió, es mejorar las condiciones de trabajo y los salarios. «Cuando dicen que no encuentran es que buscan trabajadores baratos», señaló.

Para Alastuey la tarea pendiente es la cualificación de los trabajdores. «Los empresarios tienen que decir qué perfiles les van a hacer falta en 5 o 10 años para que el sistema formativo responda» y también está, recordó, «la importación de mano de obra», pero, « si se mejorasen condiciones y se pagara mejor» no habría que hablar de «contingentes de personal de difícil cobertura».

El informe de UGT Aragón recoge también el problema del envejecimiento del mercado de trabajo, «con cada vez menos personas en las franjas jóvenes de edad y más en las más altas», así como de la feminización del paro (lo copan las mujeres casi al 60%) y de la falta de cualificación en el mercado de trabajo español (que afecta a un tercio de los trabajadores y a una cuarta parte de las trabajadoras). En cuanto al teletrabajo, precisó que se ha estabilizado en el 10% , y que hacen uso de él mayoritariamente las mujeres.

A los efectos «positivos» de la reforma laboral que entró en vigor en abril de 2022, se refirió el líder sindical al mencionar el incremento de la contratación indefinida que ha pasado del 10% al 35% solo en nueve meses, así como a la «incidencia positiva» que supone la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con lo que se acerca así al 60% del salario medio en España.

"Sentarse a negociar"

Daniel Alastuey considera que «los empresarios no están cumpliendo con su obligación» al «no sentarse a negociar una subida salarial» y advierte de que o «vuelven al diálogo o habrá conflicto.

No es de recibo, comentó, que «aumenten sus márgenes no solo las eléctricas y petroleras sino también productores y distribuidores de la industria agroalimentarias, con los que el Gobierno se reunió ayer».

En este contexto inflacionista, añadió, algunas empresas están aprovechando para mejorar sus beneficios lo que puede «provocar un gran malestar social» si los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, advirtió. Por último, recordó que el diálogo social debe abordar asuntos que no se tocaron en la última reforma laboral como el despido que «es demasiado fácil y barato» en España, afirmó, así como medidas para mejorar la prevención de riesgos laborales, avanzar en materia de igualdad en el empleo y fortalecer la negociación colectiva.