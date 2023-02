La letra pequeña del cheque de 200 euros: cuánto se lleva Hacienda en la declaración de la Renta

Desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023 es posible solicitar el cheque de 200 euros para alimentación al que pueden acceder aquellas personas que cuentan con rentas de menos de 27.000 euros y un patrimonio inferior a 75.000 euros. El Gobierno que el cheque podría beneficiar a 4,2 millones de familias. De hecho, más de 800.000 personas ya han solicitado esta ayuda a través de la Agencia Tributaria.

Pero, Hacienda no solo va a gestionar el pago de las ayudas, sino que en algunos casos también se llevará un pellizco de las mismas en la Declaración de la Renta que los contribuyentes realicen en 2023 ya que, aunque en principio esta cheque se anunciaba como exento de tributación, hay una excepción a este caso.

Quién deberá tributar por la ayuda

Aquellos contribuyentes que deban realizar la Declaración de la Renta, es decir, los que reciban unos ingresos de entre 22.000 y 27.000 euros, tendrán que computar el cheque de 200 euros como ganancia patrimonial en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que realicen en 2024 ya la tributación del año anterior.

Desde la Agencia Tributaria no especifican la cantidad exacta sino que variará según los ingresos. Por ejemplo: aquellos que tengan una renta media de 23.500 euros brutos al año deberán pagar 30 euros en la declaración, según asegura la asesoría fiscal TaxDown. Y si los ingresos alcanzan los 27.000 euros, el importe que se podría detraer es de hasta 60 euros.

En la web de la Agencia Tributaria no es especifica si hay que declarar la ayuda, solo indican que este cheque "no está sujeta a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre", según la cual ciertas ayudas no se contemplan como ganancias patrimoniales.

Requisitos para recibir el cheque de 200 euros



La Hacienda Pública ha fijado como condición esencial tener la residencia habitual en España, haber percibido ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales y tener un patrimonio inferior a 75.000 euros –la vivienda habitual está excluida del cómputo-.

A su vez, el cómputo de los ingresos y del patrimonio se hará sumando los de los familiares que convivan en el mismo domicilio, es decir, el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes hasta segundo grado. No se sumará el ingreso y patrimonio de las personas que compartan piso sin tener una relación familiar.