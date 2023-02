Luis Villamayor: "La competitividad de la industria alimentaria exige un transporte más eficaz"

¿Con qué objetivos llega a la presidencia de la AIAA?

Con el objetivo de promover la industria alimentaria de Aragón, recoger las necesidades de todas las empresas socias y tratar de ser un altavoz del sector para promover todo lo que tiene que ver con su crecimiento, entendiendo que para eso es muy importante la promoción.

¿Mantendrá una línea continuista con el trabajo de Félix Longás?

Creo que cuando se llega de nuevo a un sitio es muy importante saber apreciar y valorar lo que se ha hecho bien y, en este sentido, la promoción agroalimentaria se ha hecho muy bien y es un activo que queremos mantener vivo y con fuerza.

¿Tras la resistencia que mostró el sector para responder a la pandemia, le quedan fuerzas para hacer frente a las dificultades actuales?

En estos momentos de tanta incertidumbre es muy importante mantenerse optimista, porque además Europa está logrando hacer frente a este escenario y estamos encontrando materias primas y energía de una manera alternativa. Es verdad que la industria alimentaria necesita hacer coberturas a largo plazo de sus materias primas para asegurar el suministro y que va a llevar tiempo que la reducción del precio de los insumos se refleje en los productos alimenticios, pero si no hay ninguna otra complicación, parte de las dificultades las hemos dejado atrás y entramos en una fase de cierta estabilidad tanto para la industria como para el consumidor.

La inflación ha puesto el foco en la cesta de la compra. ¿Les molesta que responsabilicen al sector de las dificultades de las familias para llenar la nevera?

No creo que el consumidor nos haga responsables de la subida de los precios de los alimentos porque todos somos conscientes de que una guerra a escasos 2.000 kilómetros en un país tan importante en producción de energía y materias primas tiene que tener repercusión en el precio de nuestros productos, y no solo de los alimentarios. Pero es cierto que a veces se utiliza la alimentación desde un punto de vista politizado y eso si que no es justo para el sector.

¿Le parecen eficaces medidas como la bajada del IVA?

Cualquier ayuda al consumidor nos parece positiva, pero a la reducción tan escasa del impuesto del IVA a algunos productos muy concretos se le ha dado una trascendencia y una repercusión mediática que no es proporcional a la ventaja económica que puede tener para el consumidor y eso ha trasladado una idea algo confusa al ciudadanos. Hay que tener en cuenta, además, que esto se hizo en el mismo mes en el que se implantó el impuesto al plástico. España es el único país que ha apostado por esta medida quizá más por un afán recaudatorio que de cuidado al medio ambiente. Y coincidió además con el fin de la ayuda al gasóleo, que la industria también ha notado mucho porque tiene como gasto propio el carburante y no puede hacer uso de reducciones profesionales.

¿El impuesto al plástico se acabará pagando en los lineales?

Es pronto para tener datos pero es cierto que tendrá algún impacto en los precios.

Europa está abriendo la mano al consumo de insectos. ¿Veremos empresas aragonesas orientando su producción hacia estos nuevos alimentos?

La innovación es parte esencial de la alimentación, pero vivimos una época en la que somos muy susceptibles a cualquier noticia llamativa o cualquier mensaje que tiene que ver muchas veces con una cuestión de postureo. Se lleva en torno a diez años experimentando con los insectos, pero en la mayoría de los casos se queda en eso, en experimentos o en cuestiones más de promoción que luego no se incorporan a la dieta. La alimentación va a seguir evolucionando y va a haber cambios en el plato, pero, en general, los consumidores somos cercanos a nuestra alimentación de toda la vida y eso es uno de los valores que coloca a los alimentos de Aragón en un muy buen nivel, tanto en España como en Europea.

¿Hay algún reto al que la nueva presidencia de la AIAA quiera plantarle cara especialmente?

Sí, hay un reto muy importante y tiene que ver con la competitividad. En los tres últimos años hemos tomado conciencia de la importancia que tiene ser competitivos, tanto para cuidar el precio de los alimentos como para poder competir en el exterior. Aragón es un gran productor de materias primas agrícolas y eso es muy positivo para la industria, pero en la Comunidad falta agua, y eso nos obliga a tener que importar soja o maíz, y falta acceso al mar, por lo que resulta muy importante acercarnos a los puertos para llegar a los mercados internacionales. Tenemos una industria de primera transformación muy importante y la manera más eficaz para poder mantenerla sana y seguir compitiendo en exportación es haciendo un transporte más eficaz de esas materias primas agroalimentarias. Eso hoy en día significa potenciar el ferrocarril.

¿Faltan infraestructuras?

Sí. Se está haciendo mucho, tanto desde la empresa privada como desde el Gobierno de Aragón, pero queda mucho por hacer.

¿Por ejemplo?

Hablamos mucho como una quimera, pero la antigua línea de ferrocarril del Canfranc nos acercaría tremendamente a Francia, que es un mercado muy importante, pero lo es también como país originador de materias primas agrícolas. Poder acercarnos a esa producción mediante el ferrocarril a través del Pirineo nos daría más competitividad y nos permitiría un mejor cuidado del medio ambiente con la reducción de la huella de carbono.

¿La guerra de Ucrania y la huelga encubierta en el puerto de Tarragona convierte a la industria transformadora de cereal en la que peor lo está pasando ahora?

Sería difícil afirmar que lo está pasando peor que otras industrias. Hay muchos sectores con dificultades muy concretas, pero es cierto que los problemas en el puerto de Tarragona nos está demostrando la fragilidad que tenemos como industria en la conexión con los puertos. Con huelga encubierta o no, existe allí un nivel de saturación muy importante, por lo que sería decisivo para Aragón tener una mejor conexión con los puertos del Atlántico para reducir esa dependencia. En ese sentido, es necesario hacer esfuerzos.

En este año electoral, ¿qué le gustaría leer en los programas de los partidos políticos?

Me gustaría que reconocieran la importancia de la producción y de la industria agroalimentaria en España y en Aragón y su altísimo nivel de seguridad alimentaria. Ysobre todo, me gustaría que se fuera justo cuando se habla de alimentación, porque estudios hay de todo tipo, pero la dieta mediterránea es perfectamente equilibrada y no hay ningún producto que sea perjudicial para nuestra alimentación consumido con la diversidad necesaria. En este aspecto, nos gustaría tener ese apoyo por parte de los partidos políticos, buscando siempre la eficiencia y la defensa de lo nuestro.

Perfil

Oscense, de 49 años de edad, Luis Villamayor es licenciado en Sociología, una formación que completó con estudios de Economía y Empresa, pero su trayectoria profesional siempre ha estado ligada a Harineras Villamayor, la empresa familiar fundada en 1934 y dedicada a la producción de harina y sémolas y que tiene su centro productivo en la localidad de Plasencia del Monte, en la que ocupa la dirección ejecutiva –es junto con su hermano la cuarta generación de la empresa–.

Desde finales de enero, Villamayor es el máximo responsable de la asociación que representa a las industrias alimentarias de Aragón, una organización que conoce bien, porque ya ocupó durante el primer mandato de su antecesor, Félix Longás, la vicepresidencia de la AIAA.