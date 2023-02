Cheque de 200 euros: cuándo se podrá empezar a cobrar la ayuda

Cerca de dos meses después de que se diera a conocer, el cheque de 200 euros para la compra de alimentos es ya una realidad. Desde este miércoles 15 de febrero, y hasta el 31 de marzo, la Seguridad Social mantendrá abierto el plazo para que puedan solicitar este abono extraordinario los asalariados, autónomos o desempleados inscritos en las oficinas de empleo que no reciban otras prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital o la pensión. Después de que el Gobierno de España aprobara esta medida el pasado 27 de diciembre de 2022, han sido muchas las preguntas que han surgido al respecto. De ahí que los solicitantes se pregunten ahora cuándo podrán empezar a cobrar la ayuda, en caso de que la Agencia Tributaria se la conceda si cumplen todos los requisitos.

Otra de las dudas más frecuentes hace referencia a si el cheque de 200 euros es un pago mensual o anual. Y lo cierto es que se trata de un pago único. Además, se ha de tener en cuenta que se concede por unidad familiar, no a título individual, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre.

El objetivo de este abono es proteger a los sectores más vulnerables de la población, para ayudarles a hacer frente al precio tan elevado de los bienes y servicios, como consecuencia de la guerra en Ucrania y la inflación. Está previsto que alcance a 4,2 millones de hogares, para respaldar así las situaciones de precariedad económica que no cubren otras prestaciones sociales.

Cuándo se empezará a cobrar el cheque de 200 euros

Cuando realicen la solicitud, los posibles beneficiarios tendrán que indicar el número de una cuenta bancaria de su titularidad para que la Agencia Tributaria ingrese el pago del cheque de 200 euros mediante transferencia bancaria. Hacienda ha establecido un plazo de tres meses para cobrarlo, que comienza a contar desde el 31 de marzo, una vez que llegue a su fin el periodo para presentar el formulario. Es por ello por lo que podría empezar a abonarse a partir de mayo.

Así, se ha fijado el 30 de junio de 2023 como fecha máxima para que se reciba la ayuda. Aunque algunos no tendrán el dinero hasta verano, está previsto que la mayoría de los beneficiarios perciban el cheque en apenas unas semanas, antes de que concluya el mes de mayo.

Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios

Antes de solicitar el cheque de 200 euros y de preguntarse cuándo se empezará a cobrar, hay que confirmar que se cumplen los requisitos para poder pedir la ayuda. La Hacienda Pública ha definido como condición esencial tener la residencia habitual en España, así como haber recibido unos ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales, y tener un patrimonio menor de 75.000 euros –la vivienda habitual queda excluida del cómputo del patrimonio-.

Para calcular los ingresos y el patrimonio hay que sumar los de los familiares que conviven en el mismo domicilio: el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes hasta segundo grado. Por el contrario, no se sumará el ingreso y patrimonio de las personas que compartan piso sin tener una relación familiar.

Cómo se tramita la ayuda de 200 euros

Desde este miércoles 15 de febrero, se puede solicitar el cheque de 200 euros a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. En su página web también se puede encontrar un apartado en el que responden a muchas de las preguntas que han ido surgiendo sobre esta ayuda.

El primer paso que deben seguir los contribuyentes es rellenar un formulario al que han de acceder con su cl@ve o certificado electrónico. En él deben indicar el número de la cuenta bancaria en la que desean recibir la transferencia. No obstante, la solicitud la puede completar un tercero por apoderamiento o colaboración social.

Cómo saber si te han concedido la ayuda y qué hacer si no

Después de rellenar y enviar el formulario, la Agencia Tributaria cruzará los datos del solicitante con los de otras administraciones, para decidir si este tiene o no derecho a recibir el abono. Si no cumple con los requisitos, se le notificará una propuesta de resolución denegatoria y contará con un plazo de 10 días para alegar. En ese documento se le detallarán los datos necesarios para consultar los motivos de la denegación en la Sede Electrónica. En caso de que no presente documentos, alegaciones o justificantes en un mes, su petición se considerará denegada.

Cuando transcurran tres meses desde que finalizó el plazo de presentación de la solicitud, si no se ha cobrado la ayuda, ni se ha recibido una notificación de propuesta de resolución denegatoria, la petición se entiende desestimada.

No obstante, no hay que desesperarse si no se obtiene una respuesta inmediata, puesto que se pueden enviar solicitudes hasta el 31 de marzo de 2023 y la gestión del pago de la ayuda se va haciendo por orden de entrada.