CC. OO. denuncia que existen 903 empresas de alta siniestralidad laboral en Aragón

"En Aragón, 903 empresas están consideradas de alta tasa siniestralidad ya que superan en un 25% la tasa de accidentes de trabajo de su actividad económica, es decir que 74.389 trabajadores/as están expuestas a tasas tan elevadas". Es la denuncia que ha hecho hoy Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón, al presentar el balance de accidentes laborales que hubo en Aragón el pasado año.

El sindicalista ha explicado que en dichas empresas que pertenecen a diferentes sectores de producción se produjeron 6526 accidentes, un 39,66% del total en el año 2021.

En el año 2022, se produjeron 17.158 accidentes de trabajo, 708 más que en 2021 (un 4,3% más). “Esto nos hace pensar que no se aplican las suficientes medidas de seguridad, formación e información a los trabajadores/as”, ha manifestado Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón.

Del total de accidentes 17.027 fueron leves con índice de incidencia del 29,70%; 112 fueron graves con un índice de incidencia del 1,95% y 19 fueron mortales con una incidencia del 3,31%. Bajan los accidentes en “in itinere” en 244 en comparación con 2021 y hacen un total de 1988 en el año 2022. De los cuales 1968 son leves (bajan un 11,15% en comparación con 2021), 15 graves (un 15,38% más que en 2021) y 5 mortales (un 25% más). Clarimon ha comentado que Lo suelen sufrir más las mujeres, 1148 ellas frente a 840 padecidos por hombres, y puede estar relacionado con el riesgo de la doble presencia que sufren. Es decir atendiendo al trabajo y a la vez al cuidado de otras personas.

Más accidentes

Clarimón ha aclarado que según los datos del ISSLA en 2022 se registraron 19 accidentes mortales a los que hay que sumar 5 en in itinere, un dato que difiere de los 28 que publicó el Ministerio de Trabajo. Del total de 24 fallecidos, 10 lo hicieron por patologías no traumáticas, 8 en accidente de tráfico (3 en el trabajo y 5 in itinere y 6 por diferentes causas relacionadas con su labor ya fuera manejando maquinaria o con ganado).

El año pasado se diagnosticaron 513 enfermedades profesionales con baja, 36 más que en 2021 (un 7,3% más) y 631 sin baja, lo que hace un total de 1144. “A pesar de ello hay que tener en cuenta que muchas enfermedades de origen laboral se siguen gestionando como contingencias comunes por lo que me gustaría ver implantado en Aragón el sistema de médicos centinelas de enfermedades profesionales”, ha urgido.

La red de médicos centinela está comprendida en la Estrategia de Seguridad y Salud Aragonesa en el Trabajo y en la misma estrategia española, a pesar de ello, el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón no la ha puesto en marcha “por lo que sería de recibo que se pusiera en funcionamiento cuanto antes”, ha concluido Clarimón.