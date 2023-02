El remedio para terminar con las facturas de gas disparadas de este invierno

El frío ha tardado en llegar este invierno, retrasando el encendido de las calefacciones, pero finalmente llegó. Las facturas del gas que han empezado a llegar en enero y febrero han dado un buen susto a muchos consumidores, que han visto cómo el importe se disparaba respecto al año pasado. Algunos se han desahogado colgándolas en las redes sociales o tirando de creatividad con memes. Solo se han librado de la escalada, aunque los precios de la energía sigan altos, quienes siguieron el consejo que vienen repitiendo los expertos desde finales del año pasado.

El precio de gas natural continúa en niveles muy elevados desde que hace ahora casi un año Rusia invadiera Ucrania. A las devastadoras consecuencias para el país invadido y el éxodo de civiles se ha unido el impacto económico en la Unión Europea con especial mella en la factura de la luz y la del gas. En estos últimos, el Gobierno contaba ya con un mecanismo para limitar el precio del gas, que tras la guerra se ha convertido en la única tabla de salvación para los usuarios. Para beneficiarse de ese precio intervenido en la factura del gas es necesario contratar en el mercado regulado, la tarifa que fija el Gobierno. Se trata de la tarifa de único recurso (TUR) que solo se puede contratar con las compañías que autoriza el Gobierno.

¿Qué es la TUR del gas?

Desde la organización de consumidores y usuarios (OCU) recuerdan que en esta tarifa las condiciones están fijadas por el Ministerio, no se establece un precio determinado, sino la fórmula con la que se fijará el precio en cada revisión trimestral y no tiene permanencia ya que se puede contratar y volver al mercado libre cuando se desee. "La TUR es el equivalente en el mercado del gas a la tarifa de precio regulado del mercado eléctrico, la conocida como PVPC", recuerdan.

Trasvase de clientes a la TUR del gas

La tarifa regulada se revisa el día 1 de enero, abril, julio y octubre de cada año, en función del precio del gas en los mercados. Pese al incremento del 8,6% del mes pasado sigue siendo la opción más económica, algo que ha sido reconocido por las propias compañías energéticas. De momento, la TUR sigue siendo la elegida por las asociaciones de consumidores, teniendo en cuenta las comparativas de precios que publica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este consejo ha llevado a que muchos clientes hayan dado el paso de cambiar del mercado libre del gas al regulado, incluidas las comunidades de vecinos, para las que el Gobierno creó el año pasado una TUR vecinal. Hasta ahora solo podían acogerse a la tarifa regulada los hogares.

"Sigue siendo la opción más interesante", afirma sobre la TUR del gas Alejandro Marín, delegado de OCU en Aragón. En ello coincide José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón), que afirma que "la tarifa regulada es incomparablemente mejor ahora" y mientras el precio esté limitado.

Sin embargo, sigue habiendo consumidores a los que les resulta difícil saber si su contrato de gas o de electricidad se encuentra en el mercado libre o regulado. Este es el primer paso para rebajar la factura del gas o al menos esquivar la escalada de este invierno. "Gran parte de los consumidores no conocen con claridad las diferencias entre mercado libre y regulado o en cuál están. Muchos de ellos no son conscientes hasta que reciben una factura desproporcionada", confiesa Marín. Además, es consciente de que es la primera gran crisis energética y hasta ahora no conocer la tarifa "no salía tan caro como ahora".

Renovación de contratos y problemas para cambiar

"Están empezando a llegar las facturas ahora porque en octubre y noviembre, como no hizo mucho frío, no teníamos mucho gasto", añade Oliván, para explicar que aumenten las quejas entre los usuarios. Además, añade que "cuando ha llegado en enero se han renovado muchas facturas con contratos en el mercado libre", actualizando al alza precios anteriores al estallido de la guerra en Ucrania, más bajos.

En estos casos, aconseja revisar las cláusulas del contrato que se firmó con la compañía del gas, para ver cómo se recoge la actualización de precios. Si se va a cambiar la tarifa es necesario "avisar con un mes de antelación", apunta. En este plazo, el usuario podrá decidir si ante el incremento de precios se lanza a aplicar el busque y compare en el mercado libre o contrata en el mercado regulado. Y todo ello, "sin penalización" porque ha habido un cambio de tarifa, indica. Oliván señala que hay que "comprobar si los cambios de tarifa se han hecho sin aviso".

OCU ha denunciado también las dificultades que a veces encuentran los consumidores para hacer el cambio. "Puede que no hayan recibido el mensaje del cambio o ahorro, de que supone casi pagar un 200% más al mes de gas estar en una mala tarifa en el mercado libre", justifica Marín para explicar que no haya habido más cambios a la TUR pese a los consejos de los expertos. A ello une que la factura del gas, como la de la luz, sigue siendo "demasiado compleja" y es difícil localizar las mejores tarifas. A veces terminan contratando "la tarifa que tienen en promoción", que puede no ser la mejor para ellos, afirma. La venta de tarifas conjuntas de luz y gas cree que ha dificultado el paso a la TUR del gas.

"Las primeras interesadas en llevarnos al mercado libre fueron las compañías", recalca Oliván, que reconoce que no pueden competir con las campañas de publicidad del pasado verano, con la TUR eléctrica en máximos para cambiar al mercado libre. Ahora han llegado a recomendar el paso a la TUR del gas, pero con menos repercusión.

