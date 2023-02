Quién ha cobrado más y quién menos en enero y por qué

Llega la primera nómina del año y hay quienes se han llevado una pequeña alegría ya que han cobrado algo más. Otros, sin embargo, no entienden por qué su sueldo ha disminuido o no se ha visto incrementado como esperaban. Existen varias razones que explican el por qué. Más allá de la subida de sueldo que hayan podido hacer las empresas por la inflación, a partir de este 2023 entran en juego dos cuestiones.

Por qué he cobrado menos

A nivel general (siempre hay excepciones), de la nómina bruta hay que descontar el pago a la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

A la seguridad social siempre se aporta un porcentaje del sueldo (6,35% para lo contratos indefinidos y 6,40% para los temporales) aunque existe un límite a partir de 53.000 euros. Esta aportación a la Seguridad Social ha crecido un 0,1% este año para los trabajadores y un 0,5% para la empresa. Ese porcentaje se destina al nuevo impuesto, llamado MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), que tiene como objetivo llenar las huchas de las pensiones. Este impuesto supone, por ejemplo, 1,92 euros mensuales en un sueldo de 23.000 euros brutos.

La previsión es que el nuevo impuesto aporte entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales al Fondo de Reserva. Este mecanismo de ajuste, diseñado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se incorpora para tratar de cuadrar las cuentas en los próximos años, coincidiendo con la jubilación de la llamada generación del 'baby boom'. En principio, este descuento en nómina estará vigente durante 10 años, hasta 2033.

"Ese 0,6% no es suficiente para sostener el sistema de pensiones actual. Se necesitaría mucho más, pero todas las medidas que se podrían plantear, no son populares. A día de hoy, y desde hace tiempo se pagan con créditos y eso no puede seguir siendo así", argumenta el catedráticos de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza José Alberto Nicolás Bernad.

En todo caso, añade, las Pymes (pequeñas y medianas empresas) se ven "afectadas" por este nuevo impuesto. "Para el trabajador supone unos euros, que también importan, pero para las empresas pequeñas un 0,5% de las nóminas de todos los trabajadores es un porcentaje reseñable. Y más ahora, que están sufriendo la escalada de precios casi de la misma manera que el ciudadano", puntualiza

La solución, indica, sería llegar a "un gran pacto social, en el que los actuales pensionistas y el resto de la sociedad cediese y se mirase no solo por el presente sino también por el futuro".

La nueva cuota sustituye al antiguo factor de Sostenibilidad de la reforma del sistema de pensiones de 2013 y se aplicará en el apartado de contingencias comunes, por el que las empresas pagaban en 2023 el 24,1% y los trabajadores, el 4,8%.

Por qué he cobrado más

En el lado contrario al MEI, está la reducción de las retenciones para el IRPF para los salarios más bajos. Esta se aplica a los empleados con unos rendimientos netos inferiores a 19.747,50 euros, siempre que no perciban otras rentas distintas superiores a 6.500 euros. Para un sueldo de 18.500 netos al año, supone unos 10 euros al mes.

"La realidad es que ese dinero que el trabajador está dejando de pagar, luego lo tendrá que abonar en la declaración de la renta. Es decir, es engañoso. Lo que pretenden con esta medida es que el usuario tenga de manera inmediata más efectivo, pero a la larga habrá que pagar lo mismo, o incluso si me apuras, un poco más. al hacer la declarción de la renta del 2023, que se realizará a mediados de 2024, los trabajadores verán como tienen que pagar más o les devuelven menos", explica el catedrático, que insiste que "son políticas".

Nicolás Bernad denuncia que "no se está adecuando la política tributaria" a la subida de los precios. "La inflación del INE, que este año ha calculado que es un 5,6%, no es la real. Los precios han subido mucho más", añade.