La subida del salario mínimo beneficiará a unos 35.000 trabajadores en Aragón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes, durante un debate en el Senado, que el salario mínimo subirá de nuevo y lo hará hasta los 1.080 euros al mes, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos. La decisión llega de nuevo por no haberse alcanzado un acuerdo con las patronales CEOE y Cepyme, que vienen destacando que "no es el momento" de subidas, debido a la situación económica. Mientras, CC. OO. y UGT han urgido en estos últimos meses el incremento, atascado por la negativa de los empresarios.

El incremento puede beneficiar a unos 35.000 trabajadores en Aragón, alrededor del 8% del total de asalariados, según los cálculos de CC. OO. La comunidad autónoma solo tiene un 8,7% del total de asalariados que cobran el SMI mientras que comunidades como Murcia con un 22,2% o Extremadura con un 22,4% donde el impacto será mayor.

Manuel Pina, secretario general de la central, ha valorado este acuerdo entre sindicatos y Gobierno como positivo porque “el Salario Mínimo Interprofesional en la crisis de 2008 fue utilizado para rebajar condiciones laborales, estuvo congelado durante varios años y se acabó convirtiendo en salario residual, por lo bajo que era”.

Comisiones Obreras emplazó al Gobierno actual a que al final de la legislatura, el SMI fuera superior al 60% como recomienda la Carta Social Europea. “El acuerdo de ayer permite llegar a ese objetivo. El SMI va a permitir una vida digna algo que no cumplía hace cinco años”. Según Pina esta mejora beneficia a “sectores como Servicios y Agricultura. Tiene un componente que mejora la brecha de género porque, aproximadamente, un 70% de las personas que cobran el SMI son mujeres”.

UGT consideró que la negativa empresarial a negociar el aumento es "triste, no razonable y supone un mal precedente" dada la importancia que ha tenido el diálogo social. El sindicato ha considerado una "necesidad imperiosa" el incremento.

En cuanto a la comunidad autónoma aragonesa, Manuel Pina asegura que “Aragón tiene un porcentaje de personas que cobran el SMI bastante menor que la media española y más pequeño que muchas comunidades autónomas porque los salarios medios en Aragón son mayores”.

Críticas a la patronal

“Aun así, estamos hablando de unas 35.000 personas que se verán beneficiadas con esta mejora que no es un grupo pequeño”, asegura Manuel Pina. Este acuerdo bipartito se ha firmado entre sindicatos y Gobierno, después de que la patronal se levantara de la mesa del diálogo social y se negara a refrendar la mejora del SMI. Pina ha sido crítico con la actitud de la patronal porque “nosotros jamás hemos dejado de ir a una mesa de negociación, no vinieron a la anterior reunión y también faltaron ayer. Los empresarios llevaban defendiendo, los últimos tres años cuando se inició este proceso de negociación para mejorar el SMI, que iba a llegar el apocalipsis, se iban a perder cientos de empleos y la economía iba a sufrir algo que no ha ocurrido".

El sindicalista ha destacado que el SMI "se está convirtiendo en un vector de consumo porque las personas que lo cobran consumen al cien por cien y esta siendo una de las medidas que hace que no entremos en una recesión”.

En este sentido, desde UGT han añadido que en años anteriores se ha demostrado que "no solamente no destruye empleo, sino que crea empleo en función de un mejor reparto de la riqueza y una mayor capacidad de gasto de las clases más populares". Para UGT, "es el momento de subir los salarios y no dejar a nadie atrás" porque "el aumento de los precios durante el último año ha generado una riqueza en las empresas que no ha sido trasladada a los bolsillos de las personas trabajadoras".

