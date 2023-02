Subida del salario mínimo en Aragón: "Hay muchas microempresas que no lo van a poder soportar"

El salario mínimo interprofesional volverá a subir este año para pasar de 1.000 a 1.080 euros al mes. El Gobierno ha anunciado ya la decisión, para la que ha contado con el respaldo de los sindicatos UGT y CC. OO., pero no con el de los empresarios representados por CEOE y Cepyme. Desde estas últimas organizaciones en Aragón han recordado que la subida del SMI no llega en un buen momento.

"El consumo se está ralentizando y seguimos con costes de materia prima importantes", ha apuntado María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón. Ha asegurado que la mayoría de los salarios de las pymes se encuentran por encima del SMI. En Aragón, se calcula que unos 35.000 trabajadores cobran el salario mínimo, por lo que serán los beneficiados con la subida, según datos recogidos por CC. OO. En su mayoría se trata de personas ocupadas en los sectores con los sueldos más bajos como la agricultura y la ganadería, la limpieza, empleadas del hogar o cuidados.

Lorente recuerda que también son compañías con menos margen. "Estas empresas lo que nos están diciendo es que o no van a emplear más gente o van a repercutir precios. Y es una subida del 8%", explica. El alza es similar a la aprobada por el Gobierno para la pensiones (8,5%), para tratar de paliar la pérdida de poder adquisitivo de un año de inflación disparada con un incremento en la media de lo que subieron los precios. Los empresarios pusieron sobre la mesa un aumento del 4% hasta los 1.040 euros al mes, que Lorente señala que ya es el doble del porcentaje medio pactado en los convenios en vigor.

Sectores con bajos salarios

Además, la portavoz de las pymes ha precisado que "nos molesta cuando se habla de 1.080 euros porque no es la realidad, sino 1.260 euros porque son 14 pagas, que están prorrateadas". Así, "lo que se tendrá que pagar al trabajador son 1.260 euros", ha insistido. "Hay muchas microempresas que no lo van a poder soportar", ha confesado y ha criticado que en el incremento "tampoco se tiene en cuenta el territorio ni el tamaño de la empresa".

En cuanto a la ausencia de las dos patronales de la cita para consensuar el incremento, Lorente ha recordado que se trata de una medida que puede tomar el Gobierno sin los agentes sociales. En su caso, la organización no quería ir "solo para la foto".

En este mismo sentido se ha expresado el presidente de la patronal CEOE Aragón. Miguel Marzo ha añadido que "la subida del salario mínimo se ha hecho sin pensar las consecuencias que puede tener en aquellos sectores en los que realmente afecta el salario mínimo".

"Se nos llena la boca de decir que las grandes empresas tienen grandes beneficios, pero la realidad es que el salario mínimo afecta principalmente al sector agrícola, al sector servicios y a los autónomos", ha dicho, en línea con Cepyme, durante un foro en la sede de la organización empresarial aragonesa. "Que alguien me diga qué ventajas van a tener esas empresas con una subida del 8% del salario mínimo de la noche a la mañana y una subida del 47% en los últimos tres años", ha añadido.

Ambas organizaciones empresariales aragonesas han coincidido en que pese a no acudir esta semana a la reunión sobre el salario mínimo, están abiertos al diálogo. "Como agentes sociales que somos queremos seguir teniendo margen negociación en convenios y hay muchos convenios este año", ha añadido Lorente.

Error de la patronal

Mientras, los sindicatos han sido críticos con el "desplante" de los empresarios. "Es un error por parte de la CEOE no llegar dentro del marco del diálogo social a este tipo de acuerdos, como este que nos acerca al 60% del salario medio que recoge la carta social europea", ha considerado José de las Morenas, secretario de Política Sindical e Industrial de UGT Aragón.

Frente a las advertencias sobre el impacto negativo del incremento, los sindicatos ven más ventajas "Activará el consumo y esto retroalimentará la creación y mantenimiento del que hay", ha asegurado De las Morenas. A diferencia de las patronales cree que "es el momento" de mejorar los ingresos de los trabajadores y, sobre todo, de los que cobran salarios bajos para "no dejar a nadie atrás". Además, ha afirmado que con la medida "no solo no se destruye empleo, se crea empleo".

Además, el aumento del 8% de este año "nos acerca a los incrementos de otros países", ha añadido, aunque reconoce que no al importe mensual porque "son muy superiores". El salario mínimo más alto de la Unión Europea corresponde a Luxemburgo con 2.387 euros al mes, seguido de Alemania con 1.987, según los últimos datos de Eurostat.

"Los salarios de convenios de muchas empresas lamentablemente no consiguen esos incrementos", ha confesado, en referencia al 8%, pero ha recordado que la mayoría de los convenios se encuentran "muy por encima de estos 1.080 euros" y ello "gracias a la presión sindical".

CC. OO. Aragón critica también que los empresarios no se hayan presentado a las reuniones. "Uno puede entender que no estés de acuerdo, pero no que no vayas", ha señalado Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón. "Se han quedado sin razones porque no ha habido pérdida de empleo", ha añadido. Ha considerado una buena noticia el incremento que sitúa el salario mínimo al nivel del 60% del salario medio, la recomendación que incluía la Carta Social Europea. "Sería bueno que este compromiso sea una tónica y mantenerlo", ha pedido, tras recordar la "congelación" que se produjo durante la crisis de 2008 en la que ha lamentado que "fue utilizado para rebajar condiciones laborales" y "se acabó convirtiendo en salario residual, por lo bajo que era".

Entre sus efectos positivos ha considerado que "se está convirtiendo en un vector de consumo porque las personas que lo cobran consumen al cien por cien y esta siendo una de las medidas que hace que no entremos en una recesión".

Las que aspiran al salario mínimo

En los sectores con sueldos más bajos se espera que se apruebe pronto el anuncio del Gobierno, que tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero. Suelen ser empleos con mayoría de empleo femenino y del sector servicios. "En la limpieza en la provincia de Huesca, gracias a la subida del salario mínimo cada vez podemos tener mejor convenio de aplicación porque tenemos el salario por debajo", ha afirmado Ana Urbano, desde la Federación de Servicios de UGT. El sindicato junto a CC. OO. mantienen una convocatoria de huelga indefinida desde el pasado 16 de enero para conseguir la mejora de un convenio colectivo que lleva cinco años bloqueado.

Los sindicatos han empezado a revisar los convenios con salarios más bajos para ver qué trabajadores pueden beneficiarse del incremento, una vez se apruebe. "Hay categorías, las más bajas, que se van a quedar por debajo en algunos convenios como los de comercio y hostelería en Huesca", añade.

