UAGA cuestiona la cobertura de la nuevas pólizas en frutales

Una nueva línea de pólizas de Agroseguro para producciones frutícolas que recogen una reducción de un 20% de media en los kilos a asegurar y un incremento del 30% en las franquicias no garantiza la viabilidad de las explotaciones en caso de heladas. Así lo denunció ayer la organización agraria UAGA en una nota de prensa tras realizar las primeras estimaciones.

«Si caen unos hielos como los de abril de 2022, las explotaciones no tendrán viabilidad», aseguró Oscar Moret, secretario provincial de UAGA-Huesca. «Esperábamos los mismos rendimientos de los seguros que en 2022 y vemos que son menos y que van a ser peores las condiciones», dijo, recordando que el Gobierno de Aragón y también el de Cataluña tuvieron que aprobar ayudas directas para los afectados con pérdidas de más del 80%.

UAGA considera «insegura» la nueva línea de pólizas, «que confirma los peores presagios de los fruticultores al ser castigados por partida doble: por las heladas, que conllevan una importante reducción en la producción asegurable; y por los seguros, que dada la repetición en la comunicación de siniestros aumenta la penalización al contratar la nueva póliza».

Para UAGA, es inadmisible que «los seguros se enfoquen exclusivamente a que no haya desviación entre el pago de la prima y la siniestralidad». Consideran que la contratación de una póliza debe servir para que «en caso de siniestro el agricultor pueda continuar con su actividad facilitándole la declaración de la producción real de una parcela, no unos rendimientos de cosecha rebajados por culpa de la siniestralidad».

UAGA puso el ejemplo, en la nota de prensa, de una contratación de seguro de cereza: «Un agricultor que el año pasado tenía asegurados 9.585 kg/hectárea y pagó 1.905,57 euros, con un garantizado del 70% para helada y resto de adversidades climáticas, este año Agroseguro solo le permite asegurar 1.538 kg/ha, pagando 328,10 euros y con un garantizado del 50%. Con estas condiciones, el agricultor solo tendrá asegurados, por helada y otras adversidades, la ridícula cifra de 769 kg/ha en toda su explotación».

El director territorial de Agroseguro en Aragón, Juan Cruzán, dijo no entender la nota de prensa de UAGA: «Han cogido un caso particular de reiterada y alta siniestralidad para generalizar cuando para la mayoría no es así», explicó, ya que «de 2.203 pólizas de frutales de Agroseguro, las de cereza representan el 1%». Y recordó que lo que se asegura para las heladas en las explotaciones frutícolas es el rendimiento medio obtenido, pero que en 2022, de forma extraordinaria se contó la cosecha completa, como si no hubiera helado. Por eso, repitió, no entender ahora este cuestionamiento desde UAGA.