José María Alcubierre “Hay que apostar por una agricultura con personas y eso se hace con política”

Natural de Torralba de Aragón (Huesca), José María Alcubierre, de 44 años, es ganadero de ovino y vacuno y productor de cereales, forraje, y girasol en secano y regadío. Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza, es técnico intermedio en Riesgos Laborales. Tras su paso por distintos cargos tanto en el cooperativismo como en UAGA, fue elegido secretario general de la organización en 2018, un cargo que revalidó el pasado diciembre.

Fue elegido por primera vez secretario general de UAGA poco antes de la pandemia. Lo han reelegido ahora que entra en vigor una nueva PAC muy criticada. Dos etapas difíciles. ¿Le gustan los retos?

Como todos los agricultores lo que intentamos en UAGA es superar los retos y para eso hay dar ese paso adelante y luchar por la defensa de la explotación profesional y familiar, para que haya una agricultura competitiva, pero una agricultura de personas. No es que me gusten los retos, pero hay que coger el toro por los cuernos y luchar para que ese modelo que defendemos no desaparezca.



"Ese es el objetivo en el que nos vamos a centrar, en cambiar la PAC, sin olvidarnos de que hay que mejorar la ley de la cadena alimentaria y sin olvidarnos de Agroseguro, que tiene que volver a sus inicios"

¿Cuál es la hoja de ruta para estos próximos cuatro años?Los objetivos son muy similares porque ante las incertidumbres climáticas en lo que nos tenemos que centrar es en una mayor certidumbre legislativa y de ayuda social. Lamentablemente el Estado español lleva muchos años sin hacer política agraria con mayúscula y aunque pensábamos que este año iba a ser el momento con la reforma de la PAC finalmente por la indecisión del ministro Planas y el miedo del Gobierno de Sánchez no se han cometido las reformas que eran necesarias, aunque es cierto que hay una ventana abierta ya que el plan estratégico se puede cambiar cada año. Ese es el objetivo en el que nos vamos a centrar, en cambiar la PAC, sin olvidarnos de que hay que mejorar la ley de la cadena alimentaria, sin olvidarnos de Agroseguro, que tiene que volver a sus inicios y no solo a mirar las cuentas internas de los que forman el holding y, por supuesto, sin olvidarnos del día a día de las explotaciones en los pueblos, que se están viendo arruinadas por las decisiones que se toman con gran desconocimientos desde un despacho de un gran edificio en una urbe.



Ya había dejado muy claro que la nueva PAC no le gustaba. Ahora que está negro sobre blanco, ¿es tan mala como la veía?

Es igual o más perversa que al principio, porque para seguir haciendo las cosas igual y no terminar con la base de la PAC, que son los mal llamados derechos adquiridos, lo que se ha hecho es burocratizarla, pero no desde un punto de vista agronómico, que sería lo normal, sino desde un punto de vista tecnócrata. Y esto está llevando a situaciones absurdas como, por ejemplo, prohibir práctica tradicionales que se utilizan incluso en la agricultura ecológica.



Le ha pedido valentía al consejero de Agricultura para que adapte la PAC a la realidad del sector. ¿Confía en que la tendrá?

Esperamos que sí, porque si no se adoptan las excepcionalidades que permite el plan estratégico, entonces demostrará lo contrario de lo que ha dicho. Aragón, con el apoyo de la mayor parte de los partidos y de las organizaciones, defendió una propuesta muy valiente. Si ahora la consejería no cambia esta PAC es que le gusta esta PAC. Y si no es así lo que tiene que hacer es aplicar los cambios que le estamos pidiendo para adecuarla al territorio. Eso se hace con valentía, si no demostrará que todo ese trabajo lo hizo solo de cara a la galería.



¿Le preocupa más que nunca el cambio climático?

Estamos muy preocupados y somos conscientes de que el sector tiene que concienciarse y adaptarse Quizá haya que optar por nuevas variedades de frutales más adaptadas y estamos viendo como las variedades históricas de cereal también exigen una adaptación, no solo en las siembras sino también en la fertilización o en las cosechas. Para que haya producción y alimentos una de las pocas herramientas efectivas va a ser la tecnología y el regadío, pero tenemos que ir pensando en desarrollar y apostar por un regadío con condicionantes diferentes, con regulaciones sostenibles, más tecnificado y adaptado al nuevo escenario



"La sociedad tiene que pensar hacia qué modelo quiere ir, si hacia el de Estados Unidos, Rusia o China, en el que la agricultura está en manos de grandes corporaciones, o quiere un modelo de agricultura con agricultores, y entonces habrá que potenciarlo con política"

La agricultura pierde agricultores, pero es atractiva para los fondos de inversión y las grandes corporaciones. ¿Se puede revertir esta tendencia? ¿Quién tendría que hacerlo y cómo?

Entendemos que vivimos en una sociedad de mercado y que hay una competencia que tiene que existir, pero tiene que haber una legislación que proteja el modelo profesional. Claro que la sociedad tiene que pensar hacia qué modelo quiere ir, si hacia el de Estados Unidos, Rusia o China, en el que la agricultura está en manos de grandes corporaciones, o quiere un modelo de agricultura con agricultores, y entonces habrá que potenciarlo con política. Y quiero recordar que la ley de agricultura familiar en Aragón aún no se ha aprobado en las Cortes regionales.



¿Cómo valora las medidas del gobierno –bonificación del IVA, bonificación de gasóleo, ayudas a los fertilizantes– ante los altos costes de producción?

Todas las ayudas son bien recibidas, pero la falta de interlocución con las organizaciones agrarias lleva a que se hagan cosas que a veces son incomprensibles, entre ellas, pagar las ayudas por hectáreas cuando no es lo mismo si es hortaliza o cereal, ni siquiera si es un maíz o una cebada o en qué zona está situada. Con este tipo de criterios no se apoya al que necesita esa ayuda. Con la reducción del IVA se está generando muchos problemas a los agricultores que cotizan por módulos.



"Hay que apostar por una agricultura con personas, no con multinacionales y cuenta de resultados, y para eso hay que tener explotaciones familiares agrarias, competitivas y de última generación, pero familiares y profesionales"