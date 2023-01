Radiografía del paro juvenil: "En las crisis muchas empresas hacen ajustes con los puestos de menor coste"

El empleo aguanta en esta crisis, una de las principales diferencias con las anteriores. Sin embargo, España no consigue quitarse el título de país con más paro de Europa. Los últimos datos de la oficina estadística de la UE, correspondientes al mes de noviembre, vuelven a sacar los colores al mercado laboral español por alcanzar la tasa de desempleo más elevada, el 12%. En el caso del colectivo de jóvenes se reproduce la misma tendencia ocupando el mercado laboral español el primer puesto con un 32% de desempleo entre los menores de 25 años, casi empatado con Grecia y a diez puntos del tercer país de la lista, Italia (23%). ¿Qué factores hacen que los jóvenes españoles lo tengan más complicado?

En Aragón, las tasas de paro han sido tradicionalmente inferiores a la media nacional, pero se da también la gran diferencia entre el número de parados jóvenes. La tasa media de la comunidad es del 9%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2022. En el caso de los menores de 25 años, el 28,25% se encuentra desempleado, siendo las mujeres las que más dificultades tienen, más de un tercio de ellas sin empleo (35,77%) frente a los hombres (22,90%), según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del 9,6% al 54% de desempleados

En los años de más actividad, cuando casi se daba el pleno empleo en el mercado laboral, que se cifra en torno al 4% ó 5% de paro, entre los jóvenes ha llegado a bajar al 9,6% como en el tercer trimestre de en 2006. Por contra, en periodos de crisis como 2013, cuando se hizo más profundo el pinchazo inmobiliario de 2008, los jóvenes que no encontraban trabajo llegaron al 54%.

"En las crisis muchas empresas hacen ajustes con los puestos de menor coste porque los costes de despido son más caros para los que llevan más tiempo", apunta como una de las razones Carmelo Asensio, secretario de Empleo y Formación Sindical de CC. OO. Aragón. A la lista añade dos razones que pueden parecer opuestas, pero que conviven en el mercado laboral, la sobrecualificación y la falta de cualificación. Por un lado, España cuenta con un mayor volumen de titulados universitarios que otros países, jóvenes sobrecualificados que terminan ocupando puestos que no requieren estudios superiores, "cuando no se van fuera", alerta el sindicalista, por la "fuga talentos" buscando mejores condiciones laborales. Y, al mismo tiempo, hay puestos sin cubrir porque "no hay mano de obra suficiente" en puestos en la hostelería o la construcción.

"La formación sigue poco adaptada a las necesidades del mercado" (María Jesús Lorente, Cepyme Aragón)

El "efecto perverso" de la 'titulitis'

Desde las empresas afirman que sigue existiendo el desfase entre lo que necesitan las empresas y la formación de los jóvenes. Una brecha de la que se viene hablando desde hace años y que no se termina de cerrar. "La formación sigue poco adaptada a las necesidades del mercado", señala María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón para tratar de explicar el elevado paro juvenil.

Reconoce que no es el único motivo, sino que hay "un cúmulo de razones", pero considera que sigue habiendo 'titulitis'. Así, en las familias se prefiere que los hijos "vayan a la universidad aunque no vayan a encontrar trabajo luego, a que se desvíe a la FP". Esa sobreoferta de titulados para las empresas coincide en que tiene un "efecto perverso" ya que "los universitarios aceptan puestos que tendrían que ocupar personas de formación profesional, para los que están sobrecualificados y que a largo plazo les provoca frustración". Pese a los mensajes lanzados desde las instituciones en los últimos años cree que hay "poca apuesta" para estudiar grados de formación profesional. "Las empresas nos rifamos a los estudiantes de FP", asegura.

"Hay reticencias en las familias a que los chicos se ganen la vida con trabajos de oficios o tienen el deseo de que hagan lo que ellos no pudieron hacer" (Vicente Gracia, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción)

La percepción de que los oficios siguen sin colocarse entre las primeras opciones para estudiar la tienen también organizaciones que ofrecen orientación y formación profesional como la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), un sector en el que falta mano de obra. Se trata de una entidad creada en 1992 para profesionalizar el sector y fue creada por la patronal, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y las federaciones correspondientes en los sindicatos CC. OO. y UGT. "Hay reticencias en las familias a que los chicos se ganen la vida con trabajos de oficios o tienen el deseo de que hagan lo que ellos no pudieron hacer, que sean más que sus padres y estudien en la Universidad", apunta Vicente Lafuente, gerente de la fundación en Zaragoza.

"La construcción se está transformado", defiende sobre su profesionalización y mayor atractivo. Actualmente tienen en marcha un programa financiado por el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) dirigido a jóvenes. "Cincuenta chicos están recibiendo orientación. No tienen ninguna profesión, la mayoría no están estudiando y se les da un itinerario de orientación, formación adecuada con cursos específicos y se les pone en contacto con las empresas, con el objetivo de que la mayoría encuentren un empleo en el sector", detalla. Muchos de los alumnos que se matriculan en el centro de formación son inmigrantes.

"Se habla de sectores que no encuentran personal, habiendo personas queriendo trabajar, pero no se están dando las condiciones laborales adecuadas ni pagando adecuadamente" (Medea Gracia, UGT Aragón)



Desde UGT Aragón suman que en el mercado laboral "hay mucha precariedad". Pese a los cambios que ha introducido la última reforma laboral para aumentar los contratos fijos, "las personas más jóvenes son las que van encadenando contratos temporales", denuncia Medea Gracia, secretaria de Igualdad, Juventud y Movimientos Sociales del sindicato. Estas situaciones se unen a los "bajos salarios" que hacen que incluso cuando tienen trabajo, "las personas jóvenes tienen dificultades de tener un empleo que les permita vivir". De ahí que sean uno de los colectivos más beneficiados con medidas como las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Sigue pendiente la última prevista por el Gobierno, que aún no ha encontrado apoyos por parte de las patronales CEOE y Cepyme, que creen que no es el momento con la crisis actual. Actualmente se encuentra en los 1.000 euros al mes y se estudia subirlo hasta 1.040 o 1.080 euros, aunque los sindicatos piden llegar a los 1.100.

"Se habla de sectores que no encuentran personal, habiendo personas queriendo trabajar, pero no se están dando las condiciones laborales adecuadas ni pagando adecuadamente", denuncia Gracia. Pide seguir subiendo el SMI y los salarios para que no haya "trabajadores pobres".

Gracia apuesta por "conseguir el relevo generacional" y evitar la situación actual con "personas mayores que alargan su vida laboral y jóvenes que no pueden acceder". El Gobierno presentó la pasada semana nuevas condiciones para los incentivos a la contratación de colectivos con más dificultades. Se reorganizan las bonificaciones y se incluyen ayudas de 275 euros, pero desde los agentes sociales no se considera que baste. Asensio recuerda que desde la Airef se ha visto cómo en la práctica este tipo de incentivos no tienen apenas incidencia en la creación de empleo.

"La empresa no contrata porque seas joven sino dependiendo de las necesidades productivas", añade Lorente. Y no siempre se pueden cubrir ni con subvenciones. "A veces no encontramos para cubrir ese puesto a las personas adecuadas por falta de demanda", apunta, incidiendo en la escasez de algunos perfiles técnicos. Reconoce que en el caso de las pymes no siempre consiguen ser "atractivas" para los jóvenes.

"El mayor problema que hay con las personas jóvenes y con discapacidad es la falta de formación" (Marina Ladrero, DFA)

El problema se complica en colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad. "El mayor problema que hay con las personas jóvenes y con discapacidad es la falta de formación", apunta Marina Ladrero, desde el servicio de orientación laboral de la Fundación DFA. "El fracaso escolar de personas con discapacidad ronda el 40%, frente al 25% de media, que ya es una barbaridad", apunta. A ello une que "a la hora de encontrar un puesto de trabajo nos encontramos con la sobreprotección de las familias que hacen que la salida al mercado laboral da más miedo", reconoce.

Existen barreras también físicas en las empresas. Todavía hay algunas que no resultan accesibles. Aunque exista regulación, en la práctica encuentran que "muchas veces son personas con movilidad reducida, en silla de ruedas o muletas y la empresa todavía no es accesible. Una persona no tiene opción porque no tiene iguales condiciones ya que no puede acceder a la empresa o los baños", detalla.

Encontrar colocación en una compañía de las que llaman 'ordinarias', que no son centros especiales de empleo, "es muy difícil", afirma. En este sentido, denuncia que "el 81% de las empresas que tienen obligación de contratar por ley no lo cumplen". Esta se da en firmas que tengan más de 50 trabajadores de plantilla fija, que tienen que emplear un 2% de personas con discapacidad, aunque hay excepciones.

Desde los agentes sociales se pide trabajar más en la orientación laboral. Los sindicatos piden más seguimiento para conseguir puestos estables. En Cepyme apuestan también por programas para explicar a los jóvenes qué opciones tienen "desde los 14 años", plantea Lorente. La presidenta de las pymes considera que "las empresas tendríamos que tener más protagonismo para que la gente supiera nuestras necesidades y demandas del mercado laboral". La FP dual, que combina formación teórica y práctica remunerada, entiende que es un camino, pero lleva su tiempo.

