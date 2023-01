Pedro Machín: "La forma de abaratar la energía es consumirla donde se genera"

Nacido en Zaragoza en 1974, preside desde 2018 el Clúster de la Energía de Aragón. Ingeniero industrial especializado en electrónica de potencia, cursó estudios económicos por el Programa de Dirección General del IESE. Ha desarrollado toda su carrera en el sector de la energía, en el que ha participado en la fundación de compañías de energías renovables como Iasol y Forestalia. Actualmente es director general de Atalaya.

Que Aragón saque más partido de la generación de renovables con una legislación que favorezca la implantación de autoconsumos compartidos en polígonos industriales para que a la industria y a las empreas la energía le salga más barata. Eso es lo que pretende la jornada ‘Aragón con luz propia’ que, con participación de juristas y expertos, se celebrará el próximo miércoles en el Palacio de Congresos. De estos temas habla en esta entrevista el portavoz oficioso de este sector en la Comunidad

¿Cómo explica que Aragón genere tanta energía renovable y siga pagando tan cara la luz?

No es competencia autonómica la fijación de precios, sino que los marca el mercado único europeo. En España es OMIE quien lanza las subastas diarias en la que se fija el precio del ‘pool’, que es válido para toda España y a partir de ahí para llegar al precio final que paga el consumidor hay que sumar peajes regulados como pérdidas en el transporte de la energía, coste de las redes o distintos cargos como los servicios de ajuste o la financiación del operador del mercado y el operador del sistema. En lo que es el mercado no hay margen más allá de las ofertas que haga una comercializadora u otra. A partir de ahí entraría el autoconsumo, que es lo que permite tener un ahorro. Es energía que te autoproduces, consumes y no tienes que comprar al sistema. Lo que parecía imposible al inicio de las renovables es que la generación de las renovables fuera más barata que la convencional y hoy en día ya sucede.

¿Qué falta para acelerar su implantación?

El camino está marcado por las directivas europeas, lo que se llamó el Paquete de Invierno con distintas directivas aprobadas en 2018-2019 sobre mercado eléctrico. Portugal ha sido muy ambiciosa en su transposición y lo que pedimos desde Aragón es que se aumenten los kilómetros para autoconsumos compartidos colectivos reduciendo o quitando los cargos y peajes que son la parte importante de la factura. Salió la ampliación para instalaciones de autoconsumo en zonas urbanas en cubiertas de hasta 2 kilómetros sin pagar cargos ni peajes y queda en los 500 metros para instalaciones en suelo. Portugal define los autoconsumos en función del nivel de tensión de la red en el que tienen lugar, pudiendo alcanzar hasta 20 kilómetros libres de cargos y peajes cuando son en muy alta tensión. Para territorios como Aragón con zonas muy amplias de poca población y mucho recurso y renovable, acciones como la normativa portuguesa nos daría muchas posibilidades de que generadores y consumidores pudieran hacer contratos entre ellos y aprovechar localmente el potencial en renovables.

¿En dar soluciones se centrará la jornada de este miércoles ‘Aragón con luz propia’?

Sí, la ha organizado el Gobierno de Aragón, junto con el Clúster de la Energía y el grupo HENNEO y contará con la participación de expertos jurídicos que analicen dentro de las competencias que tiene Aragón qué se puede hacer. Además de las instalaciones de autoconsumo individuales por las que están optando grandes empresas como Stellantis, Nurel, Tudor o Grupo Jorge, así como pequeñas empresas, se busca ser más ambiciosos e ir un poco más allá. Fijarnos en el modelo portugués para apostar por autoconsumos colectivos y que polígonos industriales enteros pudieran optar por esta solución para contar con una energía más barata. Nos interesa que, vía el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas, la energía sea más barata para industrias y nuevas empresas que pudieran implantarse en Aragón, y también para los ciudadanos.

¿Cuánto años costará disponer de una energía más barata en la Comunidad?

El precio de la energía va a seguir siendo muy caro mientras no pongamos más megavatios de renovables en España. Para descarbonizarse completamente España necesita disponer de algo más de 200.000 megavatios adicionales. Cuanta más renovable entre en nuestro mix energético, más barata va a ser la energía, aparte de las ventajas en reducción del déficit de la balanza comercial y la generación de empleo. Pero para eso no queda otra que instalar los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas donde hay viento y sol, donde está el recurso. Y en paralelo, lo que estamos pidiendo es que esa generación de renovables la podamos utilizar en Aragón de forma preferente. Lo más económico será consumir la energía donde se está generando. Asumir las pérdidas que supone el transporte de la energía o el coste del desarrollo de nuevas infraestructuras y la digitalización de las redes incrementa el coste final de la factura eléctrica. Por eso, hay que acercar el consumo a la generación.

En Aragón hay pocas comunidades energéticas, ¿por qué?

Hoy en día no hay normativa en España. No ha habido transposición de la Directiva europea más allá de la definición de comunidad energética incluida en un Real Decreto y en el Pniec (Plan nacional integrado de energía y clima). La ventaja de estas comunidades es que consumen la energía al precio que define la generación. Si bien, en media tensión se les acaba repercutiendo también unos cargos y peajes. Las barreras que hay para un mayor desarrollo son, fundamentalmente, normativas. Estas comunidades, además, pueden ayudar a luchar contra la despoblación.

Sin embargo, no todos los vecinos del medio rural dan la bienvenida a las renovables.

Es cierto que hay cierta oposición muy ruidosa como las protestas de la pasada semana en Teruel a las que fue poca gente: entre 600 y 1.000 personas. La realidad es que es una decisión de la Unión Europea: alcanzar la descarbonización de la economía y para ello, se deben instalar más renovables: 200.000 megavatios más en España. Y ¿dónde se ponen? Pues donde hay recurso y territorio. Por mucho que se diga, no se van a poner ni en Madrid, ni en el País Vasco. Se están implantando en Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón o Galicia. Y nuestra comunidad no puede perder la ventaja competitiva que le generan las renovables.