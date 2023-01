Benito Tesier: "Se espera un 2023 algo mejor en ventas por el lanzamiento de nuevos modelos"

Tras cerrar un año para olvidar con apenas 814.000 vehículos vendidos en España, Benito Tesier, presidente del Clúster de la Automoción y Movilidad en Aragón, espera que 2023 por "la explosión de nuevos modelos eléctricos puros o híbridos que lanzarán marcas como Stellantis, Renault o Seat, y la demanda anticipada que generen, suponga un aumento en ventas y se puedan alcanzar este año entre 950.000 y un millón de matriculaciones", lejos todavía de las cifras del sector en prepandemia.

Tener una industria automovilística volcada en la exportación (con mercados como el de Alemania que aún mantuvo el pasado año el crecimiento en venta de coches) y disponer de la flexibilidad de los ERTE –para compensar un peso de la mano de obra mayor que las necesidades de producción– ayudará a que "2023 sea un año algo mejor que 2022", anticipó Tesier. Eso sí, advirtió, "siempre que nuevas tensiones en la cadena de suministro o una persistente inflación no acaben impactando en la economía doméstica".

Más miedo, aseguró el directivo, le da un 2024 sin lanzamientos de modelos y fábricas que suministrarán solo lo que se venda. Sin embargo para este año se declara más optimista: "El parque automovilístico está muy envejecido y tiene que renovarse. Van a entrar en vigor restricciones para circular con zonas de bajas emisiones en distintas ciudades y muchos ciudadanos se plantean el cambio de coche. Esa decisión y la necesidad de nutrir de stock la demanda anticipada de nuevos modelos va a hacer que 2023 respecto a 2022 mejore en volumen de producción y ventas". Ahora bien, queda lo más difícil: "jugar el partido y ver cómo se comporta el mercado", dijo.

El director general de Brembo España espera también crecimiento para su compañía en este ejercicio. El fabricante de sistemas de freno para automoción cerró 2022 con un aumento del 10% en facturación alcanzando los 36 millones. «A falta de auditorías y ajustes finales, tanto el negocio en España como del grupo Brembo han crecido en resultados manteniendo la rentabilidad, lo que en un contexto de elevada inflación», le hace sentirse "satisfecho", concluyó, dentro del segmento de vehículo medio alto en el que operan.

Persiste la crisis de suministro

Para los sindicatos el lastre para la buena evolución del sector será de nuevo la falta de semiconductores. "Nos va a acompañar todo el año", vaticinó José Juan Arcéiz, secretario general de FICA en UGT Aragón. De ahí, que la producción en Stellantis "vaya a ser similar a la del año 2022", señaló, ya que el impulso del lanzamiento del Peugeot 208 –junto con el Corsa dos de los cinco coches más vendidos en Europa–, previsiblemente a partir de agosto, se dejará sentir más en 2024.

"El año 2023 no va a ser muy diferente a 2022" corroboró Ana Sánchez, secretaria general de Industria de CC. OO. Aragón. "El problema de falta de suministro se mantendrá. De hecho, empezamos ya esta próxima semana con falta de piezas para poder trabajar en la línea 1". Y respecto al impacto positivo del nuevo modelo que llega a la planta, añadió que "a falta de confirmar la fecha de lanzamiento, no cambiará el año porque no es inminente".

Pendientes de la demanda tras "un año muy duro"

Frente a un 2021 que fue un año de crecimiento para Airtex, líder mundial en bombas de agua y combustible para el sector de la automoción, 2022 se ha cerrado con peores resultados. "Hemos facturado menos pasando de 61 millones a 56", reconoció Eduardo Sanz, director general de la empresa, que exporta el 95% de lo que produce en su planta de Plaza. "Vendíamos a Rusia, Bielorrusia y Ucrania y todo ese mercado, que suponía casi un 4% en ventas, lo hemos perdido por la guerra. También el 2% que representaba Argelia por el problema político que hubo. Todo eso afecta, comentó, y también la subida de precios que han tenido que repercutir en una parte, un 10% (aunque el incremento del precio de los materiales y la logística haya sido del 25%) y que algunos clientes han aceptado mientras otros se han ido", explicó. Ha sido un "año muy difícil" para Airtex, que vende en 65 países, y se ha visto en la necesidad, según su responsable en España, de rescindir los contratos a temporales. "A partir de mayo de 2022 fueron saliendo todos y hubo que hacer una pequeña reestructuración", dijo.

De las posibilidades de recuperar este año el terreno perdido, el director general de Airtex confesó sus dudas. «Esperamos que el mercado del recambio funcione porque estamos viendo que junto con la crisis de falta de componentes lo que está sufriendo la automoción es una falta de pedidos de coches nuevos. Hay una cartera baja de pedidos y un exceso de producción grande». De ahí que se estén acordando expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para paliar ambos impactos en esta industria. "A ver si remontamos este año. Todo dependerá de cómo evolucione la demanda", señaló. Sería fundamental que terminase la guerra en Ucrania, "pero no parece que vaya a ser así: la decisión la tiene China y Estados Unidos en la medida que opten por seguir prestando apoyo o lo retiren".

Un sector en plena transición

Según Eduardo Sanz, la automoción atraviesa un momento delicado. El sector inició la transición hacia la electromovilidad justo antes de la pandemia y cuando se empezaba a salir de la covid, irrumpió la guerra, recordó. El hecho de producir coches eléctricos a un precio aún tres veces más caro que los de combustión tradicional y sin que se haya desplegado la necesaria red de infraestructuras tampoco ayuda, concluyó.