Los pensionistas zaragozanos retoman las protestas: "No solo no nos dan la paguilla, tampoco el cheque de 200 euros"

Los pensionistas zaragozanos han retomado las protestas de los lunes en la plaza del Pilar tras el parón navideño. El año nuevo ha llegado con la aplicación de la subida del 8,5% de las prestaciones que viene anunciando el Gobierno, pero desde la Coordinadora para la defensa del sistema público de pensiones (Coespe) sostienen que hay una larga lista de reivindicaciones todavía sin cumplir para este 2023. Además, se ha añadido una más, que se conceda al colectivo la ayuda de 200 euros aprobada para paliar la escalada de la inflación, a la que ahora no tienen derecho.

La plataforma ha vuelto a las concentraciones este lunes entre el trajín del desmontaje de las atracciones navideñas que han estado funcionando hasta el pasado fin de semana. Varias decenas de jubilados han acudido a escuchar los 'propósitos' de comienzo de año de la coordinadora formada por varios colectivos sociales que se reúne en los llamados 'Lunes al cierzo'. Encajados entre una carpa, las casetas de la muestra de artesanía y las rampas de trineos han instalado su escenario en un lateral del espacio libre de la seca Fuente de Goya. Allí han desgranado sus quejas. Desde la coordinadora se ha recordado que pese al incremento del 8,5% este será el segundo mes de enero en el que no cobren la paga compensatoria por la desviación de precios. Esta se abonaba hasta la última reforma de pensiones, que la eliminó al entender que quedaba compensada con la vuelta a la actualización de las pensiones conforme al Índice de Precios a Consumo (IPC). Pese a ello, el colectivo reclama que sea una subida según el IPC real y no una inflación media.

Salario mínimo de 1.200 euros

"La paguilla que nos venían dando todos los años de IPC era incluso más que la paga que están dando y ahora no solo no nos dan la paguilla, tampoco el cheque de 200 euros", se ha quejado Félix Martínez, uno de los portavoces. Es consciente de que "mucha gente dirá que a la gente trabajadora no le suben el 8,5%", pero ha recordado que el colectivo lucha también por las personas en activo. "Nosotros decimos que tienen que luchar no por el 8,5%, sino por lo que suba el IPC", plantea. Desde la plataforma se ha recordado que para los trabadores el incremento salarial medio viene siendo del 2,65%.

Además, Martínez ha indicado que entre sus reivindicaciones figura "que el salario mínimo sea, como mínimo 1.200 euros, y la pensión mínima, también". Tras las últimas subidas el salario mínimo se sitúa en 1.000 euros al mes y está pendiente un nuevo incremento, para el que no se ha conseguido acuerdo ni dentro del Gobierno.

El jubilado ha lamentado que se haya "dejado fuera a todos los pensionistas" del llamado cheque de 200 euros. Está de acuerdo con que "cualquier persona que gane hasta 27.000 euros pueda solicitarlo", pero se ha quejado de que "jubilados con una pensión mínima y personas que cobran el ingreso mínimo vital no puedan solicitarlo porque dicen que es incompatible".

María José Pérez, pensionista zaragozana. HA

La plataforma insiste en que frente a quienes aseguran para el sistema de pensiones no es viable se lleve a cabo una "auditoría de las cuentas de la Seguridad Social". Ha criticado que hay muchos gastos que no corresponden a las prestaciones. "Dicen que las pensiones no son sostenibles pero, ¿por qué no hacen una auditoría de la Seguridad Social, en vez de decir que está enferma?", ha planteado.

Martínez ha insistido también en seguir reduciendo la brecha de género en las pensiones. Entre las más bajas se encuentran las de las mujeres viudas. "Le queda el 52% de la paga del marido, sin embargo, las deudas del piso son las mismas". Con hijos puede subir al 60%, pero le sigue pareciendo una "pensión ridícula". De ahí que insista en elevar las pensiones más bajas a un mínimo de 1.200 euros. "El gobierno olvida que más del 50% de las pensiones en España están por debajo del salario mínimo interprofesional y que las mujeres pensionistas siguen percibiendo las pensiones más bajas, algunas de ellas rozando el umbral de la pobreza", ha denunciado desde la plataforma. Como en otras ocasiones, durante la concentración se han denunciado los casos de violencia contra la mujer con las cuatro asesinadas en 24 horas en España.

En este sentido, María José Pérez, otra de las portavoces ha asegurado que este año "seguiremos en las calles". La coordinadora quiere "revertir los recortes" de las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y la escalada de la inflación en 2021. A ello unen restablecer la paga compensatoria de final de año, y situar la pensión mínima en el 60% del salario medio, además de eliminar los coeficientes reductores a las largas carreras de cotización con más de 40 años cotizados.

Pérez ha recordado que la coordinadora cumplirá en 2023 cinco años de protestas. "Un año más nos encontramos en las calles para seguir exigiendo que Gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos sociales se defienden".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.