Cinco preguntas que te pueden hacer en una entrevista de trabajo (y sus respuestas)

El trance de pasar por una entrevista personal pone de los nervios a cualquiera que tiene que buscar trabajo. La persona que quiere encontrar un empleo nunca sabe si la respuesta que da es la correcta o si se está tirando piedras contra su propio tejado. Relajarse demasiado puede hacer que se hable más de la cuenta y estar muy tenso que no se 'vendan' bien las cualidades para el puesto. Los expertos en Recursos Humanos aseguran que basta con 'ser uno mismo', aunque eso a veces puede ser lo más complicado y no viene mal un poco de preparación previa.

"Algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de presentarte a una entrevista de trabajo son: tener claro cuál es tu objetivo en esa entrevista, seguridad en ti mismo, tener una actitud positiva y practicar/entrenar aquellas habilidades que consideras que tienen menor potencial en ti", enumera María Buil, consultora de Recursos Humanos de Ayanet.

Desde la firma zaragozana aseguran que no se trata de un examen en el que haya que llevar "todo memorizado", pero aconsejan que tampoco se "improvise demasiado". Así, "lo importante es que tengas los recursos necesarios que te permitan ser natural y transmitir la información que deseas al reclutador", añade.

Las preguntas que no suelen faltar en una entrevista de trabajo

No hay dos entrevistas iguales, porque dependerá de la empresa y sus valores y del puesto y las competencias requeridas, reconoce. Además, la conversación que entable la persona que hace la selección y la que aspira al empleo puede evolucionar de distinta forma. Sin embargo, existen algunas preguntas que suelen aparecer con gran frecuencia en todas ellas y que ha recopilado la consultora Ayanet RRHH, además de añadir las respuestas que tienen mayor probabilidad de hacer ganar puntos al candidato:

1. '¿Cuáles son tus debilidades o aspectos de mejora?' Esta pregunta puede resultar algo incómoda para algunos candidatos/as e incluso generar dificultades para responderla adecuadamente. En el momento en el que los reclutadores preguntan a los candidatos por sus debilidades estos suelen tener dudas en qué responder, por ello es importante preparar anteriormente la entrevista sin que esto conlleve un trabajo de memorización y excesiva planificación. Por ejemplo, no se debe decir un gran listado de debilidades, sino que se debe llevar a cabo una reflexión de uno mismo, conociendo sus puntos fuertes y débiles, qué experiencias has tenido y qué has aprendido de cada una de ellas mostrando así una actitud autocrítica y argumentando cada una de las debilidades que comuniques.

2. '¿Cuál es tu motivación para decantarte por este nuevo proyecto?' Con esta pregunta se podrán conocer las motivaciones que presenta el/la candidata/a. Comenta qué es lo que te motiva del proyecto, cuál es tu situación actual, por qué te planteas un cambio y qué proyectos te gustaría desarrollar en el futuro.

3. '¿Qué es lo que más valoras de una empresa?' El primer consejo es que se debe tener claro qué tipo de puesto y de empresa es a la que quiere pertenecer. Antes de acudir a la entrevista, revisa la página web y redes sociales de la empresa, interésate por su cultura, los valores que les caracterizan y si estos coinciden con los propios.

4. '¿Qué crees que puedes aportar a la empresa?' Resalta aquellas competencias que consideres destacables sobre ti mismo y ejemplifícalas con situaciones vividas que puedan aportar una mayor información al reclutador/a. Sé sincero y si hay algo en lo que consideres que puedes mejorar, indícalo y comenta qué necesitarías por parte de la empresa para poder mejorar y aportar un mayor valor a la organización.

5. '¿Qué sueldo querrías cobrar?' Esta pregunta era una de las más frecuentes hasta hace unos años, pero desde las consultoras de recursos humanos se señala que ahora lo habitual es que la oferta de trabajo incluya el salario que se ofrece o, al menos, una horquilla de ingresos. Si se ha de responder conviene tener alguna idea de antemano de los salarios de la empresa o del sector para no quedarse corto ni plantear un sueldo que se salga de los que paga la compañía.

Desde Ayanet aconsejan que al final de la entrevista los candidatos hagan "las preguntas necesarias que les permitan despejar aquellas dudas que les han podido surgir o si necesitan conocer más información sobre el puesto". Buil asegura que esta actitud "demuestra motivación e interés y resulta un punto a favor".

