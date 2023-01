Impuesto al plástico: cómo afecta al consumidor y quiénes deben pagar la tasa

Tal y como informa la Agencia Tributaria en su página web, el nuevo impuesto al plástico, que entró en vigor este domingo 1 de enero, pero que ya estaba recogido en la Ley 7/2022 de 8 de abril, recae sobre "la utilización en territorio español de envases no reutilizables que contengan plástico".

Una medida que afecta a todo tipo de productos de un solo uso, siempre que estén diseñados para "contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías". Es decir, aquellos envases, cintas de embalaje y films, "así como cualquier tipo material de retractilado que contengan plástico no reutilizable", se verán afectados por este tributo. Una medida que recae con un tipo impositivo de 0,45 euros por cada kilogramo de este material.

La ley también especifica que quedan exentos de este impuesto los envases de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario.

¿Se verán perjudicados los consumidores por el impuesto al plástico?

El nuevo impuesto se dirige fundamentalmente a productores, distribuidoras y grandes superficies que son las que se harán cargo de dicho gravamen. Por lo tanto, hay comercios que estarán exentos de implantar esta nueva medida en sus establecimientos.

En concreto las pequeñas tiendas de barrio y los supermercados, establecimientos y superficies comerciales que no superen los 400 metros cuadrados, no pagarán el impuesto.

En principio, "el consumidor no tiene por qué verse afectado". No obstante, si las distribuidoras deciden repercutir el coste del gravamen en los precios de los productos, el bolsillo del cliente sí podría resentirse. Algo que desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) "esperan que no ocurra" y por lo que aseguran estará "vigilante".

España genera cada día trece millones de basura de plástico.

Lo que sí que encontrarán los consumidores es una reducción de envases de plástico. La medida, de carácter transversal afectará a multitud de sectores como el de la alimentación, bebidas, perfumería y cosmética, droguería, hostelería, textil y hasta bienes tecnológicos de consumo. El impuesto supondrá una recaudación de hasta 700 millones de euros de acuerdo con las estimaciones gubernamentales.