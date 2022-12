Javier Gutiérrez, catedrático de Geografía Humana: "Los datos son el combustible de esta cuarta revolución industrial"

Nacido en Granada en 1955, estudió Geografía en la Universidad Complutense de Madrid entre 1972 y 1977, con Premio Extraordinario, y amplió estudios en la República Federal Alemana. En 1982 obtuvo el título de doctor con la calificación de sobresaliente cum laude y es catedrático desde 2004 en dicha Universidad. Ha sido presidente del Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).

Experto en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y vocal del Consejo Asesor del Clúster de Movilidad Sostenible del Campus de Excelencia de Moncloa asegura que hay que aprovechar mucho más las fuentes de datos para construir ciudades más inteligentes que prioricen el bienestar de sus ciudadanos. Apunta que empresas y Administración tienen un amplio margen por delante para optimizar sus sistemas de trabajo mediante la tecnología y mejorar así los productos y servicios que ofrecen

¿Faltan analistas de datos?Es insuficiente el número de analistas de datos, que fundamentalmente son informáticos, pero también matemáticos y físicos. Se echa de menos una mayor colaboración entre analistas de datos que conocen bien cómo procesarlos y especialistas sectoriales de cada una de las actividades industriales que son los que pueden dar sentido a la investigación de esos datos, es decir, un matemático puede procesarlos bien, pero si no entiende de movilidad necesita a un experto en esa materia que enfoque cómo aprovecharlos.

"El ritmo de crecimiento anual de los datos es del 40% que es muchísimo"

Ahora que preocupa tanto el coste de la energía, ¿qué consumo supone tal flujo de datos? Hay que pensar que cada vez se producen más datos a un ritmo de crecimiento anual del 40%, que es muchísimo. Estamos en el internet de las cosas: máquinas que están hablando con otras máquinas. Puede haber limitaciones si la red de 5G no se despliega rápidamente. Y luego están los centros de datos almacenándolos a un ritmo antes inimaginable. Se estima que el consumo de energía de los centros de datos es del 2% mundial, lo que equivale a lo que consume toda la aviación comercial. Algo que hace que distintas compañías estén optando por soluciones como poner los servidores bajo el agua del mar o en zonas muy frías para que la refrigerarlos sea natural y que cueste menos.

¿Qué sectores económicos son los que mejor aprovechan los datos?Hace tiempo que se vio que estas nuevas fuentes de datos eran útiles para conocer la movilidad de la población ya que dan las coordenadas geoespaciales de cada individuo y eso permite saber donde está en cada momento. Una información de cómo se mueve la gente es muy útil para el transporte público y también los servicios de movilidad compartida en las ciudades como son el ‘car sharing’ o patinetes y bicis de uso común que llevan ‘gps’ ( ‘global positioning system’) y que dan la posibilidad de conocer sus rutas y pautas. Se han analizado estos datos pero no lo suficiente. Y en el caso del turismo, hay gente que está ‘tuiteando’ en cualquier ciudad española y pocos días después en otra de Europa o de otro continente. Con ese rastro que deja sabemos cuándo hizo el viaje y con qué duración. También las tarjetas bancarias dan información muy interesante para saber cuánto gastan los turistas.

¿Hasta qué punto se les puede sacar partido a esos datos para mejorar la calidad del aire que se respira o la atención sanitaria?Lo bueno del ‘big data’ no es solo que los datos sean masivos sino que se están produciendo de forma continua y eso resulta muy útil no solo a la hora de registrar las historias clínicas sino de la planificación sanitaria. Asimismo, los sensores de contaminación nos dan un flujo constante de información siempre actualizada en tiempo real que permite tomar decisiones de si en un momento dado hay que limitar la entrada de vehículos en determinada parte de la ciudad porque los índices de contaminación son elevados. Ya se está haciendo en Madrid y en otras ciudades. Y también pueden servir los datos para mejorar el servicio de recogida de basura. Los camiones hacen una ruta prefijada, pero si se ponen sensores en los contenedores, se puede saber cuando está lleno y que el camión no pase innecesariamente y de esta forma optimizar las rutas.