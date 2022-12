La DGA prevé que la economía aragonesa crezca un 2,1% en 2023

El director general de Economía del Gobierno de Aragón, Luis Lanaspa, anunció ayer en las Cortes que el Ejecutivo autonómico prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad cierre 2022 con un incremento del 4,3% y que la evolución en 2023 siga siendo positiva, aunque acusando cierta ralentización, hasta el punto de que el crecimiento de la economía regional sea del 2,1%.

Lanaspa, tal y como ha hecho en los últimos meses la titular del departamento del que forma parte, Marta Gastón, incidió en que nos hemos pasado el año hablando de una crisis que "no llega" y una amenaza de recesión que no se materializa. En ese sentido, respondió a la más pesimista visión expresada en la comisión de Economía del parlamento regional por los portavoces de PP y Ciudadanos, Javier Campoy y Javier Martínez, respectivamente, de quienes esperaba que ahora fueran "más positivos". "Pocas personas quedan ya que están anunciando el Apocalipsis, se están quedando solos", les dijo.

El director general de Economía destacó que Aragón tiene dos fortalezas que explican el, a su entender, crecimiento "robusto y positivo" del PIB en la región, en concreto la buena marcha de las exportaciones y la evolución del empleo, con números importantes de ocupación y un paro inferior a la media nacional, aunque está en el 9,3%.

Luis Lanaspa llamó la atención sobre las tasas de crecimiento interanual registradas en los tres primeros trimestres del año -del 5,4%, del 6,8% y del 3,6%- y señaló que aun con una evolución más moderada en los últimos meses del ejercicio este puede concluir con una subida del PIB del 4,3%. Para 2023, indicó, se espera un crecimiento más modesto porque ya se está dejando notar una ralentización de la actividad, marcada en gran medidas por tensiones inflacionistas que no obstante, como precisó, se han ido suavizando. Así, estima una evolución del 2,1%, aunque con sesgos tanto al alza como a la baja. Al alza, con el impulso que puede aportar la llegada de fondos europeos del Plan de Recuperación, y a la baja, por los efectos de las subidas de tipos o las tensiones existentes en Europa central por los precios de la energía.

Javier Campoy acusó a Lanaspa, y por extensión a Marta Gastón, por un triunfalismo que no considera justificado, por no demostrar "ni un ápice de autocrítica" y no reconocer que Aragón puede sufrir más que la media por el peso especial en su economía del sector industrial, más afectado por la crisis económica internacional actual.