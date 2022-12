El puente de diciembre llenará los hoteles de Zaragoza y provincia "por debajo" de 2021

Los hoteles de Zaragoza y provincia, con una capacidad de 9.000 camas, registrarán una ocupación del 47% de promedio esta próxima semana con los puentes de la Constitución y de la Inmaculada. Así lo ha señalado este viernes Antonio Presencio, director general de Palafox Hoteles y presidente de la Asociación de Hoteles de Zaragoza y Provincia.

"Los socios que han participado en la encuesta arrojan estas cifras por debajo de las de 2021 y muy por debajo de 2019. No es que sean cifras mejores y peores. Nos gustaría que fuesen de mayor ocupación porque distan de las de los anteriores puentes, pero han cambiado los comportamientos", ha reconocido. "Si se hubiera concentrado en menos días, tendríamos otra información", ha añadido.

Presencio ha detallado que "los días con más ocupación son el sábado 3 y el sábado 10 de diciembre. Sin embargo, la noche del 7 al 8 "hay un valle en el que no somos capaces de atraer a visitantes", ha admitido. El director general de Palafox Hoteles se ha referido a que el perfil del viajero es principalmente nacional. "En las fiestas del Pilar hubo un 20% internacional. En el verano, alcanzó el 30%, pero en esta ocasión los que vienen de otros países representan solo un 10% de internacional".

En cuanto al origen de los viajeros para este puente, ha indicado que son de "Madrid y Cataluña para lo que es la primera parte de la semana" y en la segunda son sobre todo de Aragón. De cualquier forma, ha apostillado "es pronto y las reservas se realizan a última hora" con lo que se está a la espera de que "esas reservas para hacer una escapada antes de la Navidad se materialicen".

El también presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Zaragoza ha recordado que en el puente de diciembre de 2021 la ocupación rondó cerca del 60% mientras que en 2019 estuvo cercana al 70%. "Hay un margen de mejora importante respecto a años anteriores", ha confesado.

"Estamos en la senda de recuperación, pero queda un amplio margen de mejora para conseguir las cifras anteriores a la pandemia"

Sobre cuándo se recuperarán las cifras de ocupación previas a la pandemia por el coronavirus, ha detallado que en 2021 lo que ocurrió es que, después del puente de diciembre, hubo una mayor incidencia de la variante ómicron y se produjo una cancelación importante de reservas al retomarse las restricciones a la movilidad. "Estamos en la senda de recuperación, pero queda un amplio margen de mejora para conseguir las cifras anteriores a la pandemia". De si se podrá conseguir en 2023, ha indicado, siendo realista que "hablamos de ocio y no negocio y congresos, donde sí somos un destino líder" y por tanto, dependerá de que se vayan concretando esas cifras de congresos y eventos. No obstante, ha subrayado que lo más probable es que hasta 2024 no se puedan recuperar las cifras previas a la pandemia. .

Respecto a la evolución del año, "no ha sido bueno este 2022", ha reconocido Presencio. "Lo cierto es que el primer trimestre con ómicron no resultó nada favorable para esta actividad. Luego el verano fue bueno, pero siempre ha habido inventario de habitaciones de Zaragoza. Con lo que no ha habido llenos absolutos salvo fechas muy señaladas como el congreso internacional de prensa (organizado por HENNEO), que fue un éxito", ha añadido.

Se ha referido también a las "tensiones inflacionistas y la subida de precios de suministros que nos afectan a todos los establecimientos" y ha confesado que como en "cualquier sector hemos ido repercutiendo en percios estas subidas, pero no del todo porque nos quedaríamos fuera de mercado". Por tanto, ha argumentado, "los hoteles están haciendo un gran esfuerzo por mantener la actividad".

Es sobre todo un turismo nacional el que visita Zaragoza, según el presidente de Horeca Zaragoza. Se trata de "familias parejas y amigos" que saben apreciar esa "marca destino Zaragoza calidad" que se está ofertando. Y ha mencionado la iniciativa Promotel, que permite hacer reservas hasta el día 18 con descuentos de hasta el 10% con otras ventajas incorporadas como poder visitar el Museo Goya, Caixaforum y el Acuario de Zaragoza. "Defendemos los intereses de los empresarios, pero aportamos para que Zaragoza sea destino referente en calidad", ha dicho.

Por último, ha aludido a que la semana del 12 de diciembre se va a concentrar toda la actividad de cenas de empresas y reuniones de amigos. "Nos gustaría que se estirara pero está cercana la Nochebuena". "Mis compañeros de restaurantes tienen más información. pero las reservas están llenas para la semana del 12 en lo que a cenas se refiere", ha concluido.