El marisco, lo que más sube ante una Navidad que aún no ha llegado a los precios de mercado

Con la excepción de mariscos como el bogavante que ya ha subido 11 euros respecto a hace un año; o pescados como la lubina salvaje, que se ha encarecido 3 euros; o carnes como el Ternasco de Aragón D. O. cuya paletilla cuesta 2,5 euros más, la mayoría de productos de temporada que oferta el Mercado Central de Zaragoza presentan por ahora, a un mes de Navidad, precios similares o con incrementos moderados respecto a los que había el 28 de noviembre de 2021.

Aunque el dato de inflación del 7,3%, de octubre, proporcionado por el INE, recogía una subida anual del 15,4% en el precio de los alimentos, la más alta de la serie histórica, en el comercio minorista de esta lonja centenaria, no se observa de momento esa escalada. Tal vez, sea así cuando se acerque la Navidad, reconocía José Luis López, de Pescados y Mariscos José Luis. "Esos días los precios suelen subir un 20% o más, pero no ahora". Al contrario, "el pescado lleva unos meses bajando de precio salvo algún producto muy concreto", decía. "Hay pesca, y eso que esta semana ha habido temporal, pero el langostino está más barato que hace un año y la merluza, también". Aunque, argumentaba, este producto supone un mundo aparte ya que las subastas son a diario. "El precio baja en función de lo que echas a la red. Si sacas mucho de un tipo de pescado baja de precio y si no, sube", explicaba este pescatero, al frente de un negocio familiar en tercera generación que emplea a seis personas. "Los precios del pescado ya se han estabilizado, e incluso, los de mayor consumo, han bajado algo", compartía Pedro Huerta, de Pescados y Mariscos Pedro. Eso sí, "de cara a la semana de la Navidad pueden subir un 15% o más sobre todo el marisco" y ponía de ejemplo el percebe que está ya a 120 euros el kilo y llegará a los 300 en Navidad o la anguila que puede alcanzar los 800 euros.

"A veces es más lo que se habla o los mensajes alarmistas que luego lo que ves en el mercado", confesaba Mª Jesús Plou, que había venido a comprar cabracho desde La Almozara. "Está a 24 euros. Ahora aún se puede comprar", afirmaba, partidaria de adelantar las compras navideñas.

"Es mejor venir antes", compartía Ángel Cortes, que estaba con su mujer comprando en el Mercado Central. "Preferimos llevarnos el marisco antes y congelarlo para que nos salga mejor de precio. Hoy hemos comprado una parte y para el viernes que viene hemos encargado otra", decía, acostumbrado a juntarse en su casa con tres hijos y sus familias. "No es lo mismo comprar en los puestos del mercado que en la gran distribución ni hacerlo ahora que en la semana previa a Navidad. Aún así", lamentaba un coste de la vida que "está por las nubes".

Mirar lo que se compra es vital, comentaba Eva Maqueda, que regenta uno de los puestos de frutas y verduras "El cardo, de Cadrete sigue al mismo precio que el año pasado. No ha variado", recordaba. "Si piden fresas, que no es producto de temporada, las van a pagar caras, pero no las uvas que están igual o más baratas que en 2021. Podrán subir algo, a 2,20 euros, en próximas semanas pero tampoco se irán mucho", añadía. "Según qué productos, mejor llevárselos ya", recomendaba Antonio Langoyo, de Carnicería Antonio Maestros del Corte. "El ternasco está con precios caros todo el año y va repuntando. La paletilla la cotizamos a 21,5 euros, porque ponemos el costillar más barato, a 17,5.