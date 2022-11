Aragón ha recibido más de 500 millones de fondos europeos. "No se pueden repartir como cheques en blanco", dice Aliaga

El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, ha señalado hoy en la Cámara de Comercio, que "desde el año 2015 y está terminando 2022 se han inyectado a la comunidad de fondos europeos 267 millones de los fondos 'React' más 131 millones de los Feder y hay que sumar 90 millones del Fondo Social Europeo más la parte de cofinanciación de la DGA". Ha explicado que "muchos de los proyectos realizados para frenar la pandemia, como 140 millones en sanidad y otros 130 en educación, así como en digitalización, red de emergencias de Aragón y otros han sido ejecutados por muchos departamentos, o también la limpieza de suelos del lindano, y que al final son muchos los proyectos a gestionar, pero que se han captado más de 500 millones de recursos europeos", ha reiterado .

Ha indicado también que de los 503 millones entre fondos MMR y fondos React , a su departamento le toca ejecutar el 25% en distintos programas y que acaban de incluir, ha explicado, el fondo de transición justa, con diversas actuaciones para la provincia de Teruel., dentro de ese paraguas.

Aún con todo ha dicho el también consejero de Industria,, "la cifra de fondos europeos sigue creciendo: son 441 millones de fondos 'Next Generation'", que ha calificado de 'cordón umbilical que une a España con Europa" por "los que merece la pena estar en Europa".

En cuanto a la ejecución, ha indicado es tarea de muchos departamentos. Ha señalado que han contratado a 8 personas" pero que cuando te llegan 40 millones para autoconsumo es normal que haya "una avalancha de proyectos, nos han entrado 5.700 expedientes" y que la Cámara de Comercio, por delegación de este Ejecutivo autonómico está trabajando en todo lo que es tramitar los expedientes del Moves 3. "Vamos a la velocidad que vamos" pero, ha precisado, tengan en cuenta que " los fondos europeos no es ir repartiendo cheques en blanco" sino que hay que "mirar expedientes, ver que cumplan la normativa, y en algunos casos, hay inversiones derivadas que llevan sus plazos; no es es repartir cheques en blanco", ha repetido sino que levan su procedimiento, de control serio y riguroso con las normas que nos marca Europa".

Aliaga ha dicho estar "contento" del cumplimiento del Feder, del que ha indicado un porcentaje de cumplimiento del 96,8% que con fondos de 131 millones ha duplicado inversiones en varias áreas y luego los fondos adicionales como consecuencia de la pandemia que dispuso el Goberno de España, a favor de Aragón, también están en plena ejecución, del 96% aunque queda hasta 2024" ha precisado, mientras que en los fondos React la ejecución es del 46%

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha sido el encargado de abrir la Comisión de Segurimiento de ejecuión de estos fondos en la que le ha acompañado el director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos, Luis Estaún, así como miembros de la Comisión Europea y del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Aliaga ha subrayado el alto nivel de ejecución de estos fondos que demuestra “que los fondos están llegando a Aragón, a nuestras empresas, a nuestras pymes, a nuestros ciudadanos, sin olvidar que conseguimos la reprogramación de una parte fundamental de estos fondos, financiada al cien por cien por Europa, cuando más necesarios eran para sanidad y educación en el periodo más complicado de la pandemia”.

Lo que hacemos hoy, ha abundado Aliaga, es dar repaso a la ejecución de los fondos Feder, los aprobados en 2015, pero luego está el Feder 2021-207, que aprobará Europa, el fondo de transición justa se aprobó en mayo de 2021, justo hace un año, ya que vino de la ley de cambio climático. Y en este sentido, ha dicho que "hemos hecho lo posible porque no se pierda el empleo y cifra de desempleo en Andorra y las cuencas mineras es menor hoy que cuando se cerraron las minas". El vicepresidente aragonés se ha reafirmado en que "hemos hecho lo posible porque no se pierda un empleo y el desempleo es menor hoy", ha repetido, dando como ejemplo que solo en dos programas hay 500 puestos de trabajo com prometidos y lo que habrá son dificultades de encontrar profesionales: "No lo digo yo sino los empresarios".

De los React 2021-2027, ha detallado que la cuantía alcanza los 151 millones de euros, con una tasa de cofinanciación al 40%, que movilizará actuaciones por importe de 369 millones de euros y que se divide en dos objetivos:, “una Europa más competitiva y más inteligente” se destina el 54% de los recursos y va enfocado a desarrollar líneas estratégicas de I+D+i, innovación tecnológica en sectores estratégicos, digitalización de infraestructuras sostenibles, ciberseguridad en la Administración Pública, servicios públicos digitales, digitalización en la comunidad educativa, etc. El segundo de ellos, “Una Europa más verde”, recibe el 46% de los recursos, destinados a actuaciones de eficiencia energética.