Cinco consejos para comprar ‘online’ de forma segura y ahorrar este Black Friday

El inicio de noviembre supone el comienzo de la cuenta atrás para disfrutar de las fiestas que todavía están por llegar. Claro que, en el calendario comercial hay otra fecha previa muy interesante: el Black Friday, una de las jornadas más esperadas entre aquellos que buscan ahorrar. El Viernes Negro, que este año se celebra el 25 de noviembre, ofrece una oportunidad única para encontrar a mejor precio aquellos artículos que necesitamos o deseamos. La mayoría de firmas se unen a la celebración de esta jornada, la antesala a la campaña navideña en la que muchos aprovechan para ir adquiriendo regalos para esta temporada.

Aunque los comercios físicos también tiñen de negro su catálogo, el Viernes Negro vive su máxima expresión ‘online’, donde las firmas animan a los usuarios a adquirir sus productos a mejor precio. Lejos de dejarnos llevar por los interesantes descuentos, a la hora de comprar por internet debemos ser precavidos y poner especial atención para no caer en fraudes. Si se realizan compras con la tarjeta de crédito habitual es recomendable no dejarla guardada en ningún comercio ya que, aunque permite ser más ágiles a la hora de pagar, es un blanco más fácil de atacar. Asimismo, hay que evitar hacer clic en enlaces o anuncios que puedan parecer fraudulentos, como aquellos en los que aseguran que, sin hacer nada, el usuario es ganador de un gran premio.

Consejos para acertar este Black Friday

Para comprar y ahorrar este Black Friday, desde la OCU cuentan con una guía de consejos que no deberíamos perder de vista el próximo Viernes Negro si queremos asegurar una inversión inteligente de cara a la campaña navideña. Para empezar, insisten en que “comparar es ahorrar”: si no tenemos claro cuál es el precio habitual de un artículo es difícil que podamos identificar en qué ‘ecommerce’ está a mejor precio. Del mismo modo, no deberíamos fiarnos de una web en la que junto al precio rebajado no figura el precio original o el porcentaje de la rebaja (o las dos cosas), pues, como aseguran desde la organización, siempre debe aparecer al menos una de las cantidades.

Respecto a las rebajas, desde la OCU se pronuncian sobre dos aspectos. El primero, las garantías son las mismas de siempre, así como la calidad: “La norma no permite que se vendan como rebajados productos defectuosos”.

Además, en las compras por internet el usuario tiene “14 días para arrepentirse y devolver el producto sin dar explicaciones: tendrán que devolverte todo lo que pagaste”. Todo esto sin olvidar que si vas a pagar ‘online’, lo mejor es una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o Paypal. Es mejor evitar “hacer transferencias bancarias si no te fías plenamente del vendedor”, concluyen.