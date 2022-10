Suzanne Howard: «Los líderes deberían estar más influenciados por la mentalidad que los diseñadores aportan»

¿Se puede liderar en medio de la incertidumbre, como ha dicho en su charla?

Los cambios que se producen en el mundo incrementan la complejidad en las empresas y como resultado surgen nuevos estilos de liderazgo en los que no se trata de dictar lo que hay que hacer sino que hay que adaptarse a los cambios. Es lo que yo llamo liderazgo creativo.

¿Se está dando ya ese liderazgo en todas partes?

No he estado en todas partes, ya me gustaría, pero definitivamente lo veo en sitios donde se emplea mucha tecnología, que en estos días ya es casi en todas partes.

¿El trabajo del diseño está influyendo en la forma de actuar de los líderes?

Al 100%. Lo que estoy viendo es que las formas tradicionales de liderazgo han ido evolucionando en los últimos 50 años. En grandes compañías, muchas veces dictadas por el mercado bursátil, la gestión ha dio muy directa y ha funcionado, pero luego hay otros tipos de liderazgo más marcados por la mentalidad del diseño, que es más inspiradora, creativa, que tiene que ver con la intuición, con escuchar a la gente y darse cuenta de lo que necesitan. El liderazgo en las corporaciones se ha centrado más en finanzas y el diseño aporta más en las llamadas ‘soft skills’ (habilidades blandas), pensando más en la colaboración, la comunicación y la empatía.

¿Los nuevos líderes deben saber de diseño?

No necesariamente. Los líderes en todas partes deberían estar influenciados por la mentalidad que los diseñadores aportan y aproximarse a los problemas con esa misma mentalidad.

¿Todo esto tiene que ver con el ‘design thinking’ (pensamiento de diseño), impulsado desde su antigua empresa IDEO?

Como exsocia en IDEO me apasionan las formas de trabajar y las prácticas que el pensamiento de diseño aporta. Este va más allá de la creación de productos o marcas.

¿Emplear herramientas del ‘design thinking’ hace a las empresas más sociales e innovadoras?

Absolutamente. Especialmente cuando hay que hacer frente a problemas que necesiten soluciones más creativas. Creo que las cualidades que defiende el ‘design thinking’ son muy valiosas.