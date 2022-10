Montoro pide reforzar la inversión para afrontar un año difícil de bajo crecimiento y alta inflación

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anticipado en Zaragoza que 2023 "va a ser un año difícil. "La cuestión es la intensidad, es decir, lo que dure", ha precisado, dado que no solo afecta a España sino a toda Europa y buena parte del mundo. "Lo que hay que hacer es aprovecharlo para preparar la salida de la crisis ya que vamos a tener un bajo crecimiento y una alta alta inflación y esa es una combinación muy negativa", ha advertido, "que puede devolvernos a lo peor" de los últimos años.

Por lo tanto, ha indicado Montoro, "hay que hacer que sea una situación temporal" y eso pasa por "reforzar las bases de ese crecimiento y dar seguridad jurídica a las inversiones", insitiendo en que "las administraciones tienen políticas para que esa inversión empresarial evite los estrangulamientos de precio que son los que están en la causa o origen de esa inflación".

Por tanto, ha señalado Montoro, "no se trata de poner más impuestos, porque no es el momento, sino reforzar la inversión y la capacidad de crecimiento en los sectores que más necesitamos", como el de la energía, así como intensificar la digitalización y mejorar el acceso a los servicios públicos. "Hay recursos, atnes había que crearlos con deuda", ha recordado. "Aragón tiene un componente industrial muy importante y hay que saber impulsar las inversiones", ha recalcado, aprovechando el tirón que suponen los fondos 'Next Generation'.

"Hay tiempo", ha indicado en relación a esos fondos europeos. "Quedan muchos y se está a tiempo de seguir utilizándolos" con esa fórmula de "colaboración público-privada". "Hay que insisitir en la responsabilidad de la inversión del sector privado" y ha explicado que es "como un régimen concesional, que se encarga de la gestión de la inversión a medio y largo plazo" y que lo esencial es que que compromentan proyectos desde el sector privado y que haya ese compromiso" porque "España tiene mucha experiencia en eso".

Asimismo, ha pedido a las instituciones de mayor rango un "ejercicio de humildad intelectual y no hablar tan contundentemente" de las previsiones económicas. "La verdad es que nos habían dicho que la inflación era temporal y me lo había creído pero resulta que no es tan temporal. Es importante ser realistas", ha comentado, y "la inflación va a depender de lo que hagamos entre todos para corregirlas. Lo que está claro es que no va a durar dos días y que nos está perjudicando y empobreciendo".

Preguntado por si es partidario de endurecer la fiscalidad del ahorro, ha asegurado que no es el momento ahora, cuando el ahorro del sector familias ya está en los niveles precovid, de gravar fiscalmente eso porque es ese ahorro el que puede financiar la economía del país. "Para que haya financiación de la inversión y complementos de pensiones es necesario no aumentar esa fiscalidad". Eso, ha argumentado, es lo que permite que "haya margen para subir las pensiones y sobre todo escalonar la subida de las más bajas".

El que fuera ministro de Hacienda entre 2000 y 2004, y de 2011 a 2018 ha indicado además que el problema de la España vaciada es que se vacíe más si no se mantienen proyectos de inversión. En este sentido, ha recordado que al Fondo de Inversión Especial de Teruel se han destinado muchos recursos y el problema es que "no se han utilizado muchas veces por falta de proyectos".

En este sentido, ha invitado a no desaprovechar los fondos 'Next Generation" y a emplearlos al máximo para permitir que esa recuperación tras la pandemia de la que se veía "estaba permitiendo cierta convergencia" en el sentido de que las zonas más atrasadas en PIB per cápita de España empezasen a reequilibrarse, siga adelante y puedan tener futuro gracias a esa financiación desde Europa que se aproveche generando proyectos de inversión.

En su intervención en estas jornadas, en formato entrevista, ha recordado que a diferencia de la crisis anterior, la de 2012, que fue financiera, en esta se han puesto a disposición de España muchos fondos europeos y el reto es saberlos aprovechar. Su conferencia ha tenido lugar hoy en las XI Jornadas Técnico-Formativas en la Cámara de Comercio de la capital aragonesa organizadas durante hoy y mañana.