Ferroglobe plantea un ERTE para la fábrica de Monzón que se prolongará hasta 2024

La subida del precio del suministro eléctrico derivado de la crisis energética ha generado una nueva amenaza para la planta de Ferroblgole en Monzón, la antigua Hidro Nitro Española, que en su día fue el principal pulmón industrial de la capital del Cinca Medio. La multinacional acaba de anunciar su intención de aplicar un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), para sus tres fábricas, la aragonesa y las de Sabón y Boo, en Galicia y Cantabria respectivamente.

Ferroglobe presentó este martes una oferta inicial a los sindicatos. Esta contempla un ERTE para toda la plantilla de sus fábricas y que afectaría a los 400 trabajadores. En la factoría montisonense trabajan 100 empleados, tras el expediente de regulación pactado el pasado año.

La intención de la compañía es que el ERTE comience ya en noviembre y que se alargue hasta finales de 2024. La situación se prolongaría por tanto durante unos dos años, informa Europa Press refiriéndose a un comunicado remitido por la multinacional. Según la misma fuente, Ferroglobe ha justificado esta medida por razones de "carácter productivo y organizativo", aunque no indica si este expediente supondrá un paro total de la actividad o solo una reducción.

"La grave situación del mercado energético, con altos precios impactando especialmente en la industria electrointensiva en España, ha venido afectando a las producciones de las tres fábricas desde el pasado mes de agosto", ha señala la firma. "Estas circunstancias ya obligaron a reducir su actividad al mínimo a la espera de una mejora en los precios de energía que devolviera la competitividad a sus fábricas", añade el comunicado.

Un horno en Monzón

La fábrica de Monzón, una de las más destacadas en la producción de ferroaleaciones que exporta por medio mundo, ha venido sorteando la subida de la electricidad con parones intermitentes en sus hornos. En estos momentos solo está en activo un de ellos pero, según explicaron desde el comité de empresa, "se está trabajando bien". Es por ello que el aviso de.

No obstante, el comité de empresa mediocinqueño confían en que este no se llegue a aplicar o en que, al menos, afecte el menor número de plantilla y sea por u tiempo menor al anunciado "Que se negocie el ERTE no quiere decir que se aplique; es un planteamiento inicial de la empresa por el alto precio de la luz pero al final igual no llega a tener efecto", comentó el portavoz de los trabajadores, Miguel Puyuelo. "Ahora estamos muy bien en cuanto a trabajo pero si el precio de la energía subiera tanto como para parar entonces y solo entonces se aplicaría el ERTE", afirmó.

Las negociaciones comienzan el jueves en Madrid y allí se desplazará una delegación del comité de empresa de Monzón con sus asesores legales.

El comité también se encuentra a la expectativa de que las negociaciones que mantiene Ferroglobe con las compañías eléctricas con el objetivo de conseguir una tarifa plana para la electricidad de uso industrial lleguen a buen término, lo que supondría una garantía para la producción.

La situación en las fábricas del Cantábrico es más complicada, ya que una de ellas lleva parada desde junio. Ambas tienen un CIF (Código de Identificación fiscal) distinto a la empresa de Monzón, pese a pertenecer al mismo grupo empresarial. Debido a esto, en las mesas de negociaciones se deberían acordar dos ERTE.