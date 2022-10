Rosa Monge: "Costará generaciones ver a más mujeres en puestos directivos"

La zaragozana Rosa Monge estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza. En 2008-2009 entró a formar parte del grupo de investigación de Mecánica Aplicada y Bioingeniería. Después haría el Máster y el doctorado en TME Lab en simulación numérica, pero en 2011 cambió de rumbo y se incorporó al grupo de trabajo de Ignacio Ochoa y Luis Fernández y comenzó la tesis. En 2015 entraron en el Programa SpinUp y fundó con otros dos socios Beonchip.

Acaba de recibir el Premio Impulsa al Liderazgo Femenino, se muestra partidaria de la discriminación positiva en tanto en cuanto no haya una verdadera igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de responsabilidad. Conseguir una sociedad más igualitaria, dice, depende en buena medida de desterrar los roles adquiridos desde pequeños y contribuir a dar mucha más visibilidad a las mujeres para que puedan convertirse en referentes de la sociedad.

¿Qué significa ganar el Premio Impulsa al liderazgo femenino de CEOE y Caixa Bank en colaboración con Directivas de Aragón?

Una gran alegría que se nos reconozca, no solo a Susana Alejandro, directora de Estrategia del grupo Saica o a mi, socia cofundadora de Beonchip, no por nosotras sino por todas las mujeres que están trabajando en puestos directivos para ayudar a que se las visibilice de una forma que hasta ahora no se había hecho.

"Hay pocos referentes mujeres y hace falta visibilizar a las que lideran empresas o departamentos para que en unos años ya solo se hable de premiar a personas porque hombres y mujeres estén ya con las mismas oportunidades"

¿Es partidaria de los premios en femenino?

Es algo que genera controversia, pero pienso que quizá hoy haga falta para que en un futuro no sea necesario. Son importantes porque hay pocos referentes mujeres y hace falta visibilizar a las que lideran empresas o departamentos para que en unos años ya solo se hable de premiar a personas porque hombres y mujeres estén ya con las mismas oportunidades.

¿Porqué decidió hacerse ingeniera?

Fue algo vocacional. Llegué un día a mi casa con 13 años y dije que quería ser ingeniero industrial. Siempre me ha interesado mucho montar las cosas, desmontarlas, saber que hay detrás de ellas y sobre todo solucionar problemas. Es a lo que se dedica un ingeniero o ingeniera. Es verdad que éramos muy pocas en el aula y aunque con los años se ha incrementado algo, el porcentaje de mujeres que siguen esta camino es muy inferior al de los hombres.

"Si se piensa en una enfermera, la mayoría lo relaciona con una mujer y a un ingeniero con un hombre. Son arquetipos que nos vienen dados desde muy pequeños sobre el rumbo que se puede elegir en la vida y al final, es contra eso con lo que tienes que luchar"

¿Culpa de ello a las matemáticas?

No. La verdad es que nos gustan y somos muy buenas en ciencias y matemáticas. Es culpa de los roles. Creo que ha habido carreras que se han enmarcado tradicionalmente como carreras de hombres, las ingenierías por ejemplo. Si se piensa en una enfermera, la mayoría lo relaciona con una mujer y a un ingeniero con un hombre. Son arquetipos que nos vienen dados desde muy pequeños sobre el rumbo que se puede elegir en la vida y al final, es contra eso con lo que tienes que luchar.

¿Ha sido un freno en su carrera ser mujer?

Como mujer no me he sentido discriminada. Nadie me lo ha hecho notar ni en la carrera ni durante el doctorado muchísimo menos. A posteriori, al saltar al mundo de la empresa, sí te das cuenta de que en algunas reuniones he sido la única mujer. Aunque no me he sentido de menos, he visto la gran brecha que existe.

Y la brecha salarial ¿cómo se arregla?

Legislar ayuda. Equiparar el permiso de maternidad del hombre y la mujer sirve. El problema es que muchas medidas que se toman no tienen resultado en el corto plazo. Es clave que las empresas no hagan diferencias en el trabajo para que todo eso acabe revirtiendo en el futuro en una mayor igualdad. Cabe recordar que la incorporación de la mujer al mercado laboral es relativamente reciente.

¿No habría que mejorar la conciliación?

Es importante que en casa la persona con la que se conviva entienda el trabajo que están realizando las mujeres y que algunos como la investigación son muy sacrificados. Las empresas han de hacer también un esfuerzo para favorecer la conciliación de sus trabajadores. Todos tenemos que aportar algo más de humanidad en el día a día para avanzar.

¿Ayudaría promover más el ascenso de mujeres a puestos de decisión?

Sí. Es algo que hay que mover como sociedad, aunque culturalmente cueste. Va a costar no una generación sino alguna más. Esperamos que sean dos y no tres las que hagan falta. Veo que las chicas de 20 años, en general, están mucho más empoderadas de lo que podía estarlo yo cuando tenía esa edad, pero aún así nos va a costar ver a más mujeres en puestos directivos y que se conviertan en referente.

¿No cree que está habiendo una involución?

Quiero pensar que no, pero es verdad que ves ciertas cosas en la sociedad que te indican justamente lo contrario. Y es que estamos volviendo a valores no ya de hace 20 años sino de muchísimo más tiempo atrás. No entiendo cómo puede estar pasando eso.

Empezar a educar en igualdad desde pequeños ¿es la solución?

Sí. Trabajar desde edades muy tempranas y que haya referentes femeninos cercanos. Ver que alguien que ha estudiado en tu colegio ha llegado a un puesto directivo. Eso es importante. Es lo que tratamos de hacer con iniciativas en las que participo como ‘Una ingeniera en cada cole’ o poner imágenes de científicas en los escaparates como se hace el 11 de febrero.

"Contar con una vacuna contra la covid española ha hecho que mucha gente haya descubierto que en este país hacemos investigación de primer nivel"

¿Cree que la pandemia ha servido para apoyar más la ciencia en nuestro país?

Ha servido para visibilizar la investigación. Contar con una vacuna contra la covid española ha hecho que mucha gente haya descubierto que en este país hacemos investigación de primer nivel. Siempre parece que la investigación se esté haciendo fuera en Alemania, el Reino Unido, o Estados Unidos, pero tenemos en España investigadores punteros.

Pero a duras penas encuentran financiación

Sí. Ese es el principal problema, el de la financiación tanto en empresas como en organismos públicos. Estaría bien equipararnos al porcentaje que destinan los países vecinos a investigar para que más gente pudiera quedarse en España y no tuviera que irse fuera.

En biotecnología ¿está todo por hacer?

Es uno de los mercados que más va a crecer en los próximos años. En Beonchip, los dispositivos en que trabajamos son para el uso de investigadores que estudian enfermedades en seres humanos y quieren generar modelos que sean capaces de reproducir las condiciones que tienen las células en un ser vivo para retrasar o eliminar la experimentación animal.