Los sindicatos aplauden como "una buena noticia para la planta" que Stellantis anuncie un nuevo modelo eléctrico

Representantes del comité de empresa de Opel (UGT, CC. OO., CCP o antigua Acumagme, CGT, Osta y Stopel) aplaudieron sin fisuras la noticia de que Figueruelas vaya a producir un nuevo modelo eléctrico.

Juan Arcéiz, de UGT, habló de «un día importante para la planta y para el parque de proveedores. Es una buena noticia», dijo, «que viene gracias al convenio que se firmó: ya vino el Corsa, ahora este modelo y alguno más».

Ana Sánchez, de CC. OO., precisó que «la mejor noticia además de la llegada del Peugeot 208 eléctrico son las palabras de la ministra Maroto sobre la necesidad de mantener las dos líneas de producción».

Santiago Arcos, de CGT, manifestó que «todo lo que sea traer trabajo nos parece bien, pero eso no quita para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores con unas condiciones laborales cada vez más precarias».

Antonio Martínez, de OSTA, reconoció que «la planta vive de los coches y es una buena noticia la asignación de este modelo».

Daniel Montejo, de Stopel, dijo que tener carga de trabajo siempre es bienvenido pero hay que defender que el que trabaja no sufra estos ritmos ni la merma salarial y de condiciones.

CGT, Stopel y OSTA criticaron que la dirección de Stellantis no les invitase ayer a la reunión del comité, del que forman parte, con la ministra Reyes Maroto. Al parecer RR. HH. de Stellantis solo avisó a los firmantes del anterior convenio mientras que a los sindicatos que no lo suscribieron no se les cursó invitación.

Por pura casualidad, delegados de CGT y Stopel, que estaban fumando en uno de los espacios habilitados en la fábrica, se encontraron con una responsable del gabinete de la ministra. Fue ella quien les informó del encuentro que se estaba celebrando y les animó a sumarse a la cita. Ante la sorpresa de los directivos de RR. HH. de Stellantis al verles aparecer, les dijeron que pasasen forzados por la situación, pero CGT y Stopel declinaron el ofrecimiento y solo el delegado de OSTA accedió a quedarse.