Los precios de la cesta de la compra: "Ha subido todo, pero hay que comer"

Los datos de la inflación de septiembre tienen un lado bueno para los aragoneses, que ha bajado casi dos décimas en la comunidad (1,7%) con respecto al mes anterior, pero sigue siendo un incremento de precios del 9,4% de media si se compara con el coste de la vida hace un año, que preocupa a los hogares. Además, se sitúa más de un punto por encima de la media nacional (8,9%). Se ha moderado la energía, pero continúa tirando al alza la vivienda, la alimentación y el transporte.

El incremento de precios hace meses que se nota en la cesta de la compra y la factura de la luz. Los presupuestos familiares ya se han ido ajustando, hasta donde se ha podido. "Se nota al ir a comprar y las facturas nos llevan de calle", reconoce este jueves María Pilar Pérez, zaragozana ama de casa que salía por el centro con su cachirulo al cuello ya que en la capital aragonesa el ambiente era de animación porque las Fiestas del Pilar afrontan su último fin de semana. Agradece que el otoño esté siendo tan suave y no haya hecho falta poner aún la calefacción para no tener que preocuparse de otro gasto. "Tengo a mi madre en casa y cuando viene del centro de día la casa tiene que estar caliente", cuenta, pensando ya en el invierno. Confía en el buen aislamiento de su casa y en que "da mucho el sol" para que no tenga que tomar más medidas de eficiencia energética para ahorrar.

A la espera de la temporada de las calefacciones

"Ha subido todo, pero tengo que comprar lo mismo porque hay que comer", sentencia Miguel Pérez, jubilado. "Con esto de la pandemia nos metieron la tarjeta por en medio y te das menos cuenta de lo que gastas, con el dinero te dabas más cuenta", explica sobre las compras diarias. Es consciente de que todo está más caro, pero a sus 73 años afirma que ya no tiene muchos gastos. Todavía no se fía de si la pensión le subirá el 8,5% que anunció el Gobierno, pero considera que "es lo que procede" después de un año con los precios hasta un 11% más altos

De lo que sí está pendiente es de la factura del gas que pueda llegar este invierto porque en su comunidad tienen calefacción central. Espera haya alguna reunión de vecinos para explicar si se van a tomar medidas de ahorro. En cualquier caso, recuerda que ha pasado muchos años de su vida sin ella. "Si me tengo que poner una chaquetea no me va a importar, me he criado sin calefacción, con el fuego del hogar", rememora. "Cuando venga el invierno me preocuparé", dice, ya que las temperaturas ahora todavía son primaverales.

Ocio y alimentación

Los jóvenes que viven todavía con sus padres notan menos la subida de precios. Lucía Allue y Sol García, universitarias zaragozanas, se quejan de algunos incrementos en productos básicos de higiene femenina, en alimentación y en el ocio, como las entradas del cine. Lucía se ha dado cuenta de que en el supermercado hay alimentos que "valen lo mismo, pero vienen en envases más pequeños". En las tiendas de ropa que suelen frecuentar no creen que haya habido mucha subida, aunque Sol confiesa que "hace mucho que no voy de compras porque no me hace falta".

"Uno de los problemas es que sube la vida, pero los salarios, no"

"Uno de los problemas es que sube la vida, pero los salarios, no", lamentan Jaime y Patricia, ambos de 37 años. Han notado que cada mes pagan más entre los gastos básicos como la comida, la luz, el gas y la gasolina. "Haciendo lo mismo te das cuenta de que te has empobrecido unos 300 euros", calcula él. "Rascas de donde se puede para tener un margen", reconoce ella, pero "poco se puede ahorrar", confiesa Jaime.

"Y que no haya imprevistos", añade Cristina Jiménez, sentada en una cafetería del centro junto a Gerardo Hecho. Últimamente han tenido un gasto importante para las familias como es ir al dentista. Notan el alza de precios "sobre todo en la comida" y sustituyen algunos productos buscando ahorrar. También aplican el busque y compare a la hora de llenar el depósito del coche. "Intentas ir a una gasolinera donde te hagan rebaja, y se nota", cuenta Cristina, además de los 20 céntimos de ahorro aprobados por el Gobierno ante la subida del carburante. Al menos, la hipoteca no le preocupa porque tienen una vivienda de protección oficial y paga una cuota fija al mes, sin tener que estar pendiente de las variaciones del euríbor. "Nosotros tenemos el privilegio de que nos podemos permitir una cerveza, pero no sé cómo pueden llegar a fin de mes las personas mayores que viven solo con una pensión", añade él.