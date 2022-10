El porcino pierde mercado en China y arrastra al total de las exportaciones alimentarias

Las exportaciones de la industria alimentaria aragonesa durante los seis primeros meses del año suman los 1.163,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,4% respecto a la cifra del mismo periodo de 2021. El motivo hace volver la mirada hacia China y hacia el potente sector cárnico –liderado indiscutiblemente por el porcino–, cuyas ventas al exterior suponen cerca del 75% del valor total y, por tanto, su comportamiento determina también el del conjunto de las exportaciones alimentarias.

La progresiva recuperación de la producción de carne de cerdo en el gigante asiático, tras la grave crisis que se desató en sus granjas en 2019 por la aparición en aquel país de la peste porcina africana, ha limitado sus importaciones. De hecho, según los datos de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA), mientras que en la primera mitad del pasado año la Comunidad exportó a este enorme mercado asiático productos cárnicos por valor de 550 millones de euros, en los primeros meses de 2021 esta cifra se ha reducido hasta los 110 millones de euros.

Pero este descenso tan significativo –440 millones menos– no ha tenido el mismo impacto en el conjunto de las exportaciones del sector cárnico, que, como reflejan estos mismos datos, se han reducido en 159 millones al pasar de los 935 millones facturados en el exterior entre enero y junio de 2021 hasta los 776 millones que han sumado las ventas en el mismo periodo de este año.

Nuevos mercados

"El chino es el único mercado que se ha comportado mal", señala el gerente de AIAA, José Ignacio Domingo, que explica que las cifras demuestran la capacidad del sector porcino para adaptarse a una reducción tan importante como la que se ha producido en China y buscar mercados alternativos en otros países para exportar esa producción que se ha quedado fuera del gigante asiático.

"Ahí está por ejemplo Japón, donde el sector cárnico ha duplicado sus cifras de exportación", detalla Domingo. Dicho en cifras, en los seis primeros meses de 2022 las exportaciones de porcino al mercado nipón han alcanzado los 110 millones de euros, cuando en el mismo periodo del año anterior no superaban los 55 millones. "China y Japón están en este momento bastante igualados, aunque ha habido momentos en el año que Japón ha superado en exportaciones cárnicas a China y es probable que pueda hacerlo en el global del año", añade el gerente de las asociación de las industrias alimentarias aragonesas.

No ha sido este el único mercado en el que el porcino aragonés ha conquistado mayor cuota de mercado. Lo ha hecho en Europa, especialmente en países del Este como Polonia. También en Italia "que ha sido una válvula de escape para el cárnico aragonés", destaca Domingo, que señala el buen comportamiento de las ventas de carne en países asiáticos, sobre todo, en Filipinas.

No solo la búsqueda de nuevos mercados ha amortiguado el descenso de la exportaciones en el global de la industria alimentaria. Además ha sido significativa la "buena evolución" del resto de subsectores, cuyas ventas en los mercados exteriores se están incrementado.

"Turbulencias"

"Muchos sectores han llegado a alcanzar cifras anteriores a la pandemia y los que aún no lo han conseguido demuestran una progresiva recuperación y eso a pesar de las dificultades a las que están haciendo frente con todas las turbulencias y los problemas que hay en los mercados exteriores", matiza.

El mercado europeo, con Francia a la cabeza, es el principal cliente exterior de la industria alimentaria de la Comunidad. Hacia allí se dirigen casi más de la mitad de las ventas al exterior –llegó a alcanzar el 70% en 2018–, y al que en los últimos años le pisaba los talones el valor de las exportaciones a los mercados asiáticos. Sin embargo, y debido al peor comportamiento del mercado chino, "este año volverá a adquirir mayor peso relativo", explica Domingo.

"Queda aún partido para intentar alcanzar las cifras de 2021"

Las exportaciones agroalimentarias aragonesas, lideradas por el sector cárnico, llevan años batiendo récords Así ha sido incluso en los dos últimos años, marcados por la pandemia. En el complicado 2020, el sector facturó en los mercados internacionales 2.200 millones de euros, un 29% más que en el año anterior. Volvía a superar la cifra el pasado año con unas ventas al exterior por valor de 2.731 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,6% respecto al ejercicio precedente.

Quizá este año, y debido al descenso del notable descenso de las importaciones del gigante asiático, no sea fácil lucir un nuevo récord, pero el gerente de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón, José Ignacio Domingo, se muestra confiado en que, "si no ocurre nada extraordinario", las exportaciones se sitúen en niveles de años anteriores. "No sé si las cifras alcanzarán el nivel de 2021 porque las ventas del cárnico en China pesan mucho, pero creo que estarán muy cerca", señala.

Y es que quedan por contabilizar los datos de la segunda mitad del año, con el último trimestre, que siempre es positivo para el sector por el incremento del consumo. "Queda todavía partido para intentar alcanzar los dígitos del pasado año", asegura Domingo