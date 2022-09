Los sindicatos valoran positivamente el cobro del paro de las empleadas del hogar

Los sindicatos acogen con satisfacción que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al real decreto que da derecho a paro a las empleadas del hogar y ofrece más protección frente al despido, pero reconocen que ha faltado negociación. En Aragón, según datos de UGT, en el régimen especial para estas trabajadoras cotizaron en agosto 11.973 personas. En 2021 eran 12.329. Desde este sindicato abogan por proteger los derechos de este colectivo y mejorar sus condiciones laborales.

Pura Huerta, secretaria de formación y empleo de UGT Aragón, valora positivamente el real decreto, que recoge un régimen laboral para las empleadas del hogar que, entre otras cuestiones, incluirá el derecho a cobrar el paro o la protección del fondo de garantía salarial en caso de insolvencia del empleador. Es, dijo, una reivindicación en la que venían trabajando desde hace muchos años: "Vamos por el buen camino pero tenemos unos peros". Según explica: "No hemos negociado ni conocemos el contenido del decreto porque no ha habido diálogo social con los sindicatos". "Esperamos -destaca- que a partir de ahora se avance en este sentido hasta su aplicación". "Siempre hemos reivindicado la protección por desempleo y la cotización de cara a jubilación o la cobertura en caso de baja o de estar desempleada, igual que el resto de trabajadores", añade.

También Carmelo Asensio, secretario de empleo y de formación sindical de CC. OO., apunta que no han podido analizar aún el decreto, a diferencia de otras cuestiones en las que sí ha habido participación y negociación con el Ministerio. De hecho, según dijo, con el Ministerio de Trabajo se han alcanzado entre 13 y 14 grandes acuerdos. "Entendíamos que esto también tendría que haber sido negociado con los sindicatos", detalla.

En este sentido, desde el sindicato valora "positivamente" este avance. "Es una pena que en España no estuviese firmado este convenio y reconocidos los derechos de las trabajadoras del hogar". Más de 400.000 mujeres en todo el país, asegura, "están trabajando en unas condiciones bastante precarias". "La primera información que recibimos -indica- va en línea de lo que siempre hemos planteado: que tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores, que se facilite la contratación laboral de este colectivo con el reconocimiento de derechos, con esas cotizaciones sociales que son esenciales y con un derecho al desempleo". Además, subraya que el real decreto "va a ir acompañado de ayudas para incentivar la contratación y las cotizaciones de las trabajadoras del hogar". Esto permitirá "regularizar este sector".

"Dignifica mucho la profesión"

Desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza, que reúne a más de 300 mujeres, trasladan su satisfacción por esta noticia, que califican como un "hecho histórico" tras años de lucha. "Dignifica nuestra profesión, pero todavía queda mucho por hacer". Gloria Patricia Giraldo, colombiana de 51 años, forma parte de este colectivo, que se puso en marcha en 2017.

Ella llegó a Zaragoza hace 21 años y ha trabajado tanto en viviendas como cuidando mayores. "Hay que tener al menos dos empleos para sobrevivir y suplir las necesidades que tenemos en nuestros países, donde dejamos a nuestra familia para salir adelante", relata Giraldo.

El real decreto que se ha aprobado, detalla, "es un paso, pero no es suficiente, no es total y completo". "Necesitamos que haya una inspección", dice, para acabar con la precariedad. "Hace falta también, asegura, una regularización porque compañeras internas no puedan tener igualdad de derechos como cualquier trabajador, con jornadas de trabajo las 24 horas". "Necesitamos que pueda tener los descansos que necesitan derecho a tener tiempo libre, a un horario establecido, no por estar internas tienen que estar disponibles siempre", afirma. Y en este sentido, explica: "No generalizamos pero hay muchos casos de compañeras que trabajan 24 horas con personas dependientes con alzheimer, por unos sueldos que pueden ser de 600, 700 u 800 euros".

Gloria resume que el trabajo que realizan a diario "es esencial para la vida y lo mejor que se puede hacer por la sociedad" y recuerda el lema que han defendido en concentraciones y protestas: "¡Cuida a quien te cuida!".