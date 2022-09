Carlos Pérez Anadón: "Soy partidario del pacto de rentas, sin diferencias entre unos u otros"

El cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) aborda su último presupuesto, el que debe recoger todas las propuestas que siguen pendientes. ¿Es más difícil este año la negociación?

Todos los miembros del cuatripartito han mostrado voluntad de que haya presupuestos y, con estos mimbres, no debería haber mayor problema para hacerlos. Es la mejor manera de demostrar que este es un proyecto con vocación de continuidad. Va a ir más avanzado que otros años.

¿Será la última acción conjunta del Gobierno antes de que se distancie por la cita electoral?

No preveo que tenga que haber más tensiones que las normales, que se han abordado con diálogo, café y con comprensión. Este Gobierno va a redactar unos presupuestos que demuestren su solvencia porque cree en Aragón y en los aragoneses, le pese a quien le pese. Y será a pesar de la covid, de la guerra en Ucrania y del PP.

¿Llegará vivo el cuatripartito a la convocatoria electoral?

No soy adivino, pero estoy convencido de que sí.

Será otro presupuesto récord?

Sí. Va a ser un presupuesto de crecimiento. Desde la prudencia que estamos demostrando desde esta consejería, expansivo.

¿Superará el techo de gasto los 6.000 millones del actual?

Estará por encima y llegará a las Cortes antes del 11 de noviembre.

Se confiaba mucho en los fondos europeos, pero el impacto en la económica es menor de lo esperado. ¿Hay personal suficiente para gestionar los fondos?

El efecto verdadero se va a ver este año, en 2023 y en 2024.

El IPC y los costes energéticos están asfixiando a las empresas y las familias. ¿Bajará la DGA los impuestos?

La presión fiscal quedará por debajo de la media nacional. Nosotros estamos en el 5,63% del Producto Interior Bruto (PIB) y el resto, en el 6,09%. El Gobierno de España está tomando medidas imperantes en ayudas. Frente a la subida del IPC, se necesitan decisiones rápidas, que no son las que propone el PP, y que vayan a los sectores que se sienten más vulnerables. Desde que estamos gobernando se han bajado impuestos como el ICA (Impuesto de Contaminación de las Aguas) y se aplicará discriminación positiva contra la despoblación. Desde Tributos se estudia cómo se comporta la reactivación económica para, sin perder capacidad de recaudación, ver cómo se acompasa a que los impuestos sigan siendo progresivos y en parámetros de justicia social.

Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda, en su despacho Oliver Duch

Mal no les va. Hasta junio han recaudado 1.937 millones, 115 millones más que el año anterior. ¿Pueden deflactar el IRPF como reclama el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón?

No es la medida adecuada. Sería para dentro de año y pico, y acaba favoreciendo más al que mejor posición tiene desde punto de vista retributivo. Y no se recauda más porque hay más presión fiscal, sino porque hay mayor actividad económica. Eso significa que está yendo bien. Hay más inversión, crecemos más en exportaciones, disminuye el paro. No seremos un infierno fiscal cuando hay empresas que, pudiendo quedarse donde están, eligen venir aquí.

Si el invierno es tan crudo como parece, ¿tiene capacidad financiera la DGA para plantear planes de choque para ayudar a las familias y las empresas?

Los planes de choque son nacionales. Nosotros podemos ayudar.

Sí tendrá que aplicar en 2023 por imposición estatal un nuevo impuesto que grava los desechos que se depositan en los vertederos. ¿Cuánto se recaudará? ¿Quién lo pagará?

Es un impuesto estatal, aprobado por el Congreso y el Senado. Al final, va a ser bastante menos de lo que se preveía (40 millones al año). Quedará por debajo de la mitad. Lo pagarán los gestores de los vertederos.

¿Se gestionará desde Aragón o lo recaudará el Estado?

Hay que preparar la información general, hacer una comisión mixta, negociarlo... Cumpliremos la ley, pero no entra en nuestras prioridades gestionarlo.

Se empiezan a ver el resultado del plan de control de deuda, aunque sigue alta. De 2021 al primer trimestre de 2022, ha pasado de 9.000 millones a 8.544.

Supone el 22% de PIB, por debajo de la nacional, que está en el 25,1%. Hemos renegociado los plazos de la deuda y creamos una Unidad de Gestión Sostenible (UNIGES), que controla mucho más posibles desviaciones y, sin ser un órgano coercitivo, exige buscar soluciones. No miramos para otro lado.

A nueve meses del fin de la legislatura, ¿descarta la creación de una Agencia Tributaria propia?

Esta legislatura va a ser muy difícil. El control del fraude, la medición de cómo está la situación impositiva, el paso del ICA al IMAR (Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales) lo hemos hecho desde el Departamento de Hacienda.

Tampoco se va a reformar el sistema de financiación autonómica.

La posición de Aragón va a ser siempre de vigilancia y ofensiva. Nos mojamos. Hay comunidades que se han posicionado enfrente. Tuve un cierto roce con el compañero de Valencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que planteó un fondo de nivelación para los que está predeterminado que están en una situación peor que los demás. Sería abrir por la puerta de atrás la revisión de la financiación. La posición aragonesa está en la defensa de los documentos que se elaboraron.

¿Se ajustará Aragón a la tasa de referencia de déficit?

En 2020 se logró por primera vez un superávit (de 61 millones) y en 2021, al final, parece que el déficit será de 26 millones. En 2022, lo que nos dice la Airef es que vamos a estar bien por debajo (es de 0,6%). En este mandato, está habiendo equilibrio presupuestario y financiero.

Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda, en su despacho Oliver Duch

Pero las cuentas, por la covid y Ucrania, están dopadas, y con un déficit flexibilizado...

Sí, pero en todos los sitios. Y no todos lo cumplen.

Aragón quiere potenciar el aeropuerto de Zaragoza. ¿Autorizará Hacienda que tenga una zona franca?

Me consta que lo está trabajando el presidente Javier Lambán al máximo nivel. Incluso lo ha planteado en las altas instancias del Gobierno.

No implicaría ningún coste...

No. Solo por exenciones.

¿Qué efecto tendrá en la economía aragonesa?

Contribuiría a situar al aeropuerto de Zaragoza donde le corresponde. Debería formar parte de un debate a nivel nacional. Ni Madrid ni Barcelona pueden seguir teniendo un desarrollo que no es sostenible.

¿Cuándo abrirán las puertas los tres centros de datos de AWS y Bon Área?

Esta legislatura. Alguna está muy cerquita ya. Van en plazo. Aquí nos dedicamos a poner en mano el patrimonio de la Comunidad, como hemos hecho con la antigua Universidad Laboral y el Parque Tecnológico de Reciclado.

¿Recogerá el presupuesto de 2023 alguna partida para el estadio de fútbol del Zaragoza?

No está en las previsiones. La posición de la DGA es muy clara: apoyará todo lo que pueda al Real Zaragoza dentro de un proyecto deportivo y de estadio. Pero, ¿va a ser un estudio financiado con economías privadas?, ¿Cuánto aportarán? Sería bueno saberlo.

Dicen los sindicatos que puede ser un otoño caliente. ¿Lo espera también en la DGA? respecto a sus trabajadores?

No tendría por qué. Está habiendo mucho diálogo. Nos han tocado momentos complicados como el proceso de estabilización.

Por ahora no hay acuerdo entre la ministra María Jesús Montero y los sindicatos respecto a la subida de sueldos para 2023. ¿Es partidario de que se aplique el pacto de rentas a los funcionarios?

Soy partidario, a priori y como filosofía, de la necesidad de un pacto de renta en este país, sin diferencias para unos y para otros. Es la única manera de enfocar lo que se nos viene encima.

Como municipalista de acreditada experiencia, qué le dice su intuición sobre Azcón: ¿optará a la reelección o disputará a Lambán la presidencia de la DGA?

Es una decisión personal de él y del partido. Lo único que puedo decir sin temor a equivocarme es que lo tienen bastante menos claro que el PSOE, que en poco tiempo tendrá candidatura a todas las instituciones. Si el PP no lo tiene, es que no tiene nada claro. No sé si la decisión se tomará desde la responsabilidad, los sondeos electorales, la vocación, o desde la obligación que tiene un ciudadano que sigue siendo alcalde. A mí no me compete.

En Zaragoza celebran este mes las primarias y Lola Ranera sigue sin confirmar si será candidata.

En mi partido no se aclara hasta el final y es una tradición con cierto nivel de riesgo. Conozco la labor de Ranera como portavoz, que es como hasta ahora la puedo juzgar, y es positiva.

Una pandemia, una guerra... ¿Se arrepiente de ser consejero de Hacienda?

No sabía a qué venía. Pero aquí estamos.