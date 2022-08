Un nuevo lunes de huelga en Ryanair deja seis vuelos cancelados y 80 retrasos

La primera de las cuatro jornadas de huelga a las que están convocados esta semana los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair en España por los sindicatos USO y Sitcpla ha causado este lunes seis cancelaciones y 80 retrasos.

Según ha informado USO, con datos hasta las 13.00 horas, cuatro de las seis cancelaciones se han producido en vuelos con salida o destino al aeropuerto de El Prat, y las dos restantes en vuelos con salida o destino Palma de Mallorca.

Los retrasos han afectado en mayor medida a Barcelona, con 17 vuelos de salida o llegada demorados; seguida por Málaga, con 16 vuelos retrasados, y Palma, con 15.

En el aeropuerto de Madrid se han registrado 10 vuelos retrasados; seguida de Alicante y Santiago de Compostela, donde se han demorado seis vuelos en cada caso.

Hasta las 13.00, los aeropuertos de Sevilla e Ibiza se han registrado cuatro vuelos atrasados en cada uno entre salidas y llegadas, y Valencia y Gerona han registrado un vuelo retrasado en cada caso.

Los paros afectan a las diez bases españolas en las que opera Ryanair (Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Gerona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca).

Tras las huelgas de junio y julio, USO y Sitcpla mantienen los paros semanales, de lunes a jueves, hasta el 7 de enero de 2023, en demanda de un convenio colectivo firmado bajo la legislación española, después de que la empresa cerrara con CC. OO. un acuerdo sobre salarios, complementos y días libres.

No obstante, los convocantes de los paros alegan que el acuerdo suscrito entre CC. OO. y Ryanair no tiene carácter vinculante, puesto que se ha firmado con un sindicato "no representativo".