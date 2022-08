Preacuerdo de convenio en Bimbo de subida salarial de más del 10% en 4 años

Después de años de congelación salarial –el último convenio, de 2018, únicamente recogió un incremento en la jornada de tres días a a cambio de inversiones en la planta– los representantes de los 230 trabajadores de Bimbo en Zaragoza han alcanzado con la dirección un preacuerdo de convenio que cubre los años de 2020 a 2023 y que recoge una subida salarial superior al 10%.

Según informó OSTA –que tiene la mayoría en un comité integrado por 4 representantes de este sindicato, 2 de UGT, 2 de CC. OO., y uno de USO–, el pacto se ha suscrito por unanimidad de todos los delegados y ahora falta someterlo a la aprobación de la plantilla en septiembre.

El preacuerdo recoge un alza salarial del 1% en 2020 y del 2% para 2021, 2022 y 2023 (incluidos los atrasos de los tres primeros años de convenio) que se consolidarán en las tablas salariales.

Asimismo, para reducir el elevado absentismo en la planta, dirección y comité han pactado introducir en el convenio un plus de asistencia –1 euro en 2022 por cada jornada efectiva de trabajo y 1,7 euros en 2023 lo que implica para el empleado que si se acude al trabajo las 220 jornadas del año cobrará 334 euros más– lo que supone otro 2,2% de incremento salarial. Y por último, el plus de convenio, de 85 euros, que se ha incorporado a las pagas extras, supondrá otro 1,5% de aumento. Así, la suma de todos estos conceptos supone en estos cuatro años de convenio un alza salarial superior al 10%, dijeron desde OSTA.

Otros avances, según las mismas fuentes, es haber conseguido la reducción de media jornada de trabajo para 2023, la mejora en tres permisos retribuidos y la rebaja del tiempo en que se tiene que estar cobrando el salario de iniciación o lo que se conoce como doble escala salarial.

Jorge Ruiz de Lazcano, responsable de Industria en OSTA, valoró de forma positiva este preacuerdo de convenio en el que se «ha conseguido recuperar casi tres años de incremento salarial siendo de los más altos dentro de los centros de trabajo que el grupo Bimbo tiene en España».

Entre las contrapartidas, mencionó la reducción del complemento IT (incapacidad temporal) al 90% a partir del día 15 y durante 90 días para baja común (no incluye las que requieran hospitalización». Eso sí, destacó que «se haya logrado reducir el tiempo que hay que estar en la categoría más baja de la empresa y que se mejoren aspectos sociales, así como el plus de los sábados que pasará a cobrarse como festivo.