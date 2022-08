"Al final, el que más sufre la tensión inflacionista es el autónomo"

Márgenes más ajustados, precios que no se pueden repercutir más que en una pequeña parte al cliente, presupuestos que cambian cada quince días cuando antes eran válidos durante meses. Estos son algunos de los problemas que genera la inflación a los autónomos, obligados por esta difícil coyuntura a trabajar más para ganar menos.

«La productividad nos ha menguado», reconoce Roberto Quílez, que creó la consultoría Habemus Servicios y Ventas hace diez años. «No podemos trasladar a nuestro cliente toda la subida en costes que estamos teniendo sino hacer de colchón». Algo que les está pasando factura a los autónomos. En su caso, confiesa, ha tenido que reducir hasta un 15% su margen de beneficio. «Al final la tensión inflacionista el que más la sufre es el autónomo. Nos aprietan por todos lados», dice, y «de no contenerse los precios», advierte, podrían «perder algún cliente, ya que ellos mismos ven amenazado su negocio y pueden llegar a cerrar».

Sobre si podrá resistir con su consultoría, dice que «depende de cómo vengan los dos próximos años». Por si acaso está ya buscando alternativas y espera poder abrir a partir de septiembre un nuevo concepto de restaurante en Zaragoza, en la calle de Cosuenda, al lado del Ebro. «Vamos con una apuesta diferente de comida sostenible. Nos están preparando el menú gente muy buena. Llevamos mas de un año con el desarrollo de este proyecto», aunque se le ha retrasado porque la licencia tardó en llegar 8 meses.

Aguantar y apostar por sectores emergentes es lo que puede sujetar al autónomo. Es lo que piensa Susana Andrés Omella, fundadora de la consultora Ibernordik que organiza en Madrid la feria de productos ecológicos ‘Organic Food Iberia’. «La inflación me perjudica de forma indirecta en la medida que afecta a mis clientes», comenta. «Les han aumentado los precios de producción, del carburante, de la energía y lo que hacen es reducir el espacio que van a contratar en la feria. La consecuencia es que facturo menos», añade.

Con dos personas contratadas en Ibernordik, las misiones comerciales a países nórdicos que solía organizar –gracias a haber vivido diez años en Aarhus (Dinamarca)– también se han visto reducidas a consecuencia de la inflación. «Los clientes han reducido también los viajes», apunta esta autónoma, al «haber subido muchísimo el precio de hoteles, taxis, aviones, etc». Lo que sí rema a su favor, indica, es estar trabajando en un sector emergente como el de los alimentos ecológicos, saludables y sostenibles. «España ha sido el segundo país de Europa en cuanto a producción ecológica este año. Nos ha adelantado Francia, pero hay que recordar que en España durante la pandemia aumentó un 35% el consumo de producto ecológico», aunque «siga bastante alejado aún del consumo de otros países».

Incertidumbre

«Siempre estás a ver qué pasa mañana. Siempre con el agua al cuello», asegura el electricista autónomo Sergio Casanova. «Ahora, por las subvenciones al autoconsumo, tengo mucho trabajo con la instalación de placas fotovoltaicas, pero me resisto a coger a gente para un mes o dos. Me gustaría hacerlo al menos por un año, pero no me atrevo por ese miedo de qué va a pasar el último trimestre del año».

Tampoco, añade, está pudiendo repercutir el alto coste de las materias primas. «Ha subido mucho el aluminio para montar estructuras solares, la gasolina para desplazarte y casi todo el material», indica, «algo tienes que repercutir ya que no lo puedes asumir al 100%». Cada vez toca ajustar más los presupuestos, según este autónomo. «Antes, dabas un presupuesto», recuerda y «valía para dos meses y ahora como mucho aguanta 15 o 20 días y hay que decirle al cliente ‘dese prisa que ahora está algo más barato’».

No es momento de «poner «palos en la rueda», avisa este autónomo en relación a las medidas aprobadas por el Gobierno para fomentar el ahorro de energía. «Va a hacer mucho daño a comercios, que no van a poder resistir con esos 27 grados. A mí no afecta, pero a mucha gente sí». «Hay que adaptarse, no queda otra», reconoce, pero bien podrían reducir la cotización de los autónomos: «Muchos vamos apurados. No todos los meses se factura bien y en seguida te llegan los trimestres, el IVA, el IRPF, etc». Demasiados pagos que, al menos, dice, podrían compensar con un «desempleo en condiciones para el autónomo y menos inconvenientes al pedir financiación».

«España es muy cambiante y no es lo mismo el calor de Sevilla que el de Galicia. No se puede hacer tabla rasa como han hecho», critica, partidario de medidas no generalistas, sino de otras que atiendan al tipo de local, la potencia que tiene contratada y otras peculiaridades de cada negocio.

«A muchos autónomos se les va a hacer muy difícil subir la cuesta de agosto», advierte Álvaro Bajén, secretario de la Asociación de autónomos UPTA Aragón. «La situación para ellos y las pequeñas empresas es muy delicada, y aunque tengan mucha resiliencia, habrá algunos que no podrán resistir esta tensión inflacionista». «La crisis alcista de precios puede llevar a muchos autónomos a pensarse si continuar porque ya llevan muchos reveses seguidos», apunta Quílez. «Quieras o no, el autónomo se involucra más y las bofetadas que recibe son en proporción al trabajo dedicación y horas que echa, que son muchas».

Mayte Mazuelas, presidenta de la Asociación de Autónomos de Aragón (ATA) pide al Gobierno dar «algo de certidumbre al autónomo y pequeño empresario, al que le cuesta tanto salir hacia delante» y no seguir poniéndole trabas como ‘este café para todos’ en cuestión de ahorro energético.