Juan Mateo Díaz: "He vivido inflaciones peores, se llegó a acuerdos y se pudo hacer"

Conferenciante, escritor y maestro del diálogo, asegura que ha vivido inflaciones más altas en la España de la década de los 70 y los 80 y que si entonces el Gobierno, empresarios, sindicatos y todos los agentes sociales fueron capaces de alcanzar un pacto de rentas ahora también se puede. Hay que dejar atrás, pide, personalismos y "egoísmos estúpidos para entender que con el acuerdo ganamos todos" y que es en la política de pactos donde se ve la inteligencia de un Gobierno y sus ciudadanos.

¿Ve un escenario de mayor conflictividad en otoño si no se pacta la subida de salarios?

Sí desgraciadamente porque con esta situación se necesita un nuevo acuerdo. Tenemos que acabar con la sensación de que el conflicto es malo. Que los sindicatos y la patronal entren en conflicto no es malo. Lo que hay que gestionar es cómo salir y que ambas partes estén en disposición de hablar y no de decir quién es el mas chulo sino de ‘vamos a llegar a un acuerdo’. Los sindicatos durante muchos años han dado muestras de ser bastante razonables y los empresarios exactamente igual. Será difícil pero si se alcanza ese acuerdo, construiremos una relación más solida.

¿Hay margen en las empresas para subirlos?

Tienen margen si tienen rentabilidad. Si no la tienen, no pueden hacerlo ya que si empiezan a perder dinero lo que ponen en riesgo son los puestos de trabajo. Creo que es importante ver la realidad de cada empresa y eso los sindicatos lo entienden muy bien y el empresario, con una política de transparencia, también, y así se pueden buscar soluciones y decir ‘igual este año no se puede pero si al que viene a medida que vaya aumentando la productividad. Tienen que ser conscientes de que los maximalismos solo llevan a la ruptura.

¿Ve posible alcanzar el acuerdo este año?

Claro que es posible. El problema está en que muchas veces desde sindicatos y patronal no solo se está defendiendo el interés social sino el personal y el planteamiento es pensar ‘si no lucho suficiente que van a decir mis compañeros’. Es parte del juego y depende de que en que medida esos intereses personales o gremiales estén encima de la mesa será mas difícil o no alcanzar el acuerdo, pero cuanto más difícil y más se alargue, peor para todos.

¿No piensa que es urgente pactar?

He vivido inflaciones muchísimo peores y se llegó a acuerdos y se pudo hacer. Todo el mundo tendrá que ceder en algo. La inflación no va a bajar, sabemos cuales son las recetas, pero si una parte pretende que la otra parte se fastidie... No es justo crear la sensación fuera de que el otro es mi enemigo o empezar esas negociaciones diciendo ‘yo tengo razón y tu estas equivocado’.

¿Ve posible un pacto de rentas?

En los años 80 hemos vivido inflaciones altas. También en los 70. Recuerdo hipotecas con tipos de interés al 25%. Era una locura. Deberíamos haber aprendido que o cedemos todos o esto se nos va de las manos. Es lo que supo entenderse en los pactos de la Moncloa.

Pero, insisto, ¿ahora lo ve factible?

Políticamente no. Ese es el gran problema que todas estas negociaciones tienen una implicación política tan grande que cuando se dice ‘yo soy el bueno y represento a los sindicatos no puedo dejar que el malo gane’. Como decía Adam Smith para "conseguir tus intereses no hay nada mejor que cuidar los intereses de aquellos que tienen lo que tu quieres". Por tanto, sentémonos de forma razonada para ver qué podemos hacer.

¿Ve razonable subir los salarios?

Depende. Hay que ver muy bien el resto de datos macroeconómicos y cómo puedan evolucionar. Tendrían que ser acuerdos dinámicos que habrá que revisar permanentemente de acuerdo a los cambios que se vayan dando. El tema no es tanto decir ‘he firmado este papel sino estar continuamente comunicados’. En el momento en que no hay una comunicación fluida el conflicto se desmadra. Hay que quitarnos de en medio la palabra enemigo y la palabra vencer que son los dos grandes dramas de este país.

¿Cuáles son los conflictos más difíciles en que ha tenido que negociar?

Los más complicados han sido siempre en empresas familiares porque las emociones se desatan inmediatamente y entonces son capaces de destrozar la empresa solo por no dar la razón. Cuando un conflicto emocionalmente sube de tensión es muy complicado resolverlo porque pierdes la perspectiva racional.

¿Qué claves tiene una buena negociación?

Hay una cosa que aprendí de un maravilloso profesor de historia económica Carlo Maria Cipolla, que publicó un ensayo titulado ‘Leyes fundamentales de la estupidez humana’, en el que decía que un estúpido es aquel que con tal de hacer daño al otro es capaz de hacérselo a sí mismo. Por tanto, la clave es la educación para entender que con el acuerdo gano más que con el desacuerdo. Y luego hay un factor fundamental que son las alternativas, es decir, si no llego a un acuerdo qué me queda. El cantante Maurice Chevalier, ante la pregunta de un periodista sobre cómo le iba la vejez, respondió ‘la vejez no está mal teniendo en cuenta la alternativa’. Y el tercer factor, es que estas negociaciones empresariales hay que separarlas al máximo de la política.

Además de un incremento salarial, el acuerdo patronal sindicatos ¿qué debería incluir?

Hay que tener cuidado porque los ‘milenials’ no buscan solo tener buenos salarios sino condiciones de trabajo que les permitan mayor conciliación, es decir trabajar en remoto dos o tres días a la semana, ser reconocido en su trabajo y otras cuestiones. Cada vez habrá menos cuello azul y más cuello blanco. Por lo que urge cambiar el modelo de relación laboral.

¿Habrá un pacto de rentas?

Seguro que sí. Seguro que a lo mejor me equivoco, pero habría que gestionar bien esta situación tan complicada para salir reforzados todos. Ahí es donde se mide la inteligencia de un Gobierno.