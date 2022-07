Más Empresa de Ibercaja comenzará una nueva etapa en septiembre para adaptarse a las necesidades de las empresas

Más Empresa de Ibercaja Banco y su Fundación evoluciona para adaptarse a las nuevas necesidades del tejido productivo español. Conscientes de la realidad que afrontan en este momento las empresas, iniciará en septiembre una nueva etapa en la que el proyecto pasará a ser liderado desde el área de Banca de Empresas de Ibercaja Banco.

La iniciativa se puso en marcha en 2018 con la finalidad de generar un ecosistema que facilitara la innovación empresarial en un entorno colaborativo entre los participantes, accediendo a contenidos y formatos que ayudaran a conformar la creación de la empresa del futuro, según han indicado desde la entidad bancaria.

De esta manera, Ibercaja ha complementado y diferenciado su propuesta de valor a las empresas, basada en el acompañamiento a sus clientes, más allá de los servicios financieros que presta.

En estos años, Más Empresa ha sumado 40 partners empresariales y emprendedores a nivel nacional; ha realizado más de 200 actividades, con alrededor de 11.000 participantes; y ha lanzado 19 retos de innovación abierta en los ámbitos de sostenibilidad, transformación digital, diversidad, innovación, transformación cultural y emprendimiento.

También ha creado un colectivo 'Think Tank' formado por personalidades referentes a nivel nacional en diferentes áreas de conocimiento empresarial y tecnológico: María López, cofundadora y CEO de 'Bitbrain'; Yolanda Triviño, fundadora y CEO de 'Valkiria Institute For Futures and Valkiria Hub Space'; Aleix Valls, fundador y CEO de 'Liquid Lab Ventures'; Andrés Leonardo Martínez Ortiz, 'Machine Learning Site Reliability Enginering' de Google; Nacho Torre, director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja; Pedro Moneo, fundador y CEO de 'Opinno'; y Víctor Gonzalo, director general creativo de Starlite Catalana Occidente.

Colaboración

Para el desarrollo de la iniciativa, Ibercaja y su Fundación han contado con la colaboración de una oficina técnica externa en la gestión de este ecosistema, la consultora-boutique de innovación y emprendimiento, '¿Por qué no? Innovar, Diseñar, Crecer', liderada por Luz López.

Este formato de trabajo ha puesto en evidencia la apuesta de Ibercaja por incorporar nuevos modelos colaborativos que le permitan sumar nuevas capacidades diferenciales a su propuesta de valor para el segmento de clientes de empresas.

Por su parte, Luz López ha participado en el diseño y conceptualización del proyecto Más Empresa en el año 2016 y, desde entonces, ha estado involucrada en la gestión del proyecto llevando la codirección del mismo hasta julio de 2019, junto con Toño Ruiz, actual jefe de Estrategia Comercial de Banca de Empresas de Ibercaja. Desde julio de 2019 hasta la actualidad, López ha liderado el equipo de la oficina técnica de gestión del ecosistema.

La directora de Banca de Empresas de Ibercaja, Teresa Fernández, y la jefa de Desarrollo Profesional de Fundación Ibercaja, Mayte Santos, han destacado la valiosa contribución que la consultora ha realizado al desarrollo del proyecto, en particular el liderazgo que Luz López ha ejercido al frente del mismo.

Según han apuntado, toda la labor llevada a cabo hasta ahora sienta las bases de este ecosistema que quieren que se consolide y perdure en el tiempo como un complemento diferencial dentro de la banca de empresas.

López, que finaliza ahora esta etapa al frente del equipo de gestión de Más Empresa, ha agradecido a Ibercaja y su Fundación la colaboración de estos años que "trasciende el formato proveedor- cliente" y "ha sido un auténtico regalo y todo un reto profesional haber podido estar desde el inicio del proyecto codiseñando, aportando soluciones y valor y viendo evolucionar el proyecto para el beneficio de sus usuarios", ha apostillado.

"Esperamos haber contribuido a acercar y activar la innovación a las corporaciones, a transformar culturas internas, a generar nuevos puentes de colaboración entre diferentes modelos de organización y, sobre todo, a impulsar organizaciones ágiles y sostenibles, con valores y modelos que se adapten todos los cambios que vivimos y que seguiremos viviendo", ha dicho.

Además, López ha trasladado su "especial agradecimiento a todos los usuarios, partners, miembros del Think Tank y KOLs (Key Opinion Leaders), gestores de empresa y de negocio de Ibercaja y embajadores de Más Empresa en las diferentes direcciones territoriales donde opera Ibercaja, sin los cuales "nada de esto hubiera sido posible".

Igualmente, ha elogiado, en nombre de todo el equipo, la confianza que desde Ibercaja y Fundación Ibercaja se les ha otorgado, asegurando que "esta nueva etapa empoderará el proyecto y lo hará llegar más lejos porque nuestras empresas se lo merecen."

La entidad financiera presentará, a partir de septiembre, la nueva estructura organizativa y de funcionamiento, así como comunicará la programación a desarrollar durante el próximo curso.