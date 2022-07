Movilización para exigir medidas que frenen los daños por conejos en Aragón

«Las plagas de conejos y el resto de fauna silvestre están ocasionando pérdidas en el cereal, los frutales y el viñedo», denuncian UAGA-COAG y UPA Aragón. Desde los sindicatos exigen medidas, en primer lugar, para controlar poblacionalmente a los conejos con la esterilización y la eliminación de cados porque, explica Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG, «la caza ya no es suficiente para acabar con las plagas».

Desde la publicación del Decreto-ley 9/2019 por el que el Gobierno de Aragón reconocía como «plaga» la situación, la cifra de localidades afectadas no ha parado de incrementarse. Las autorizaciones de caza ya no son suficiente para una problemática que Fatás califica como «insostenible». Por su parte, José Manuel Roche, el Secretario General de UPA-Aragón, explica que ha dejado de ser un problema «coyuntural»: «El nivel de municipios se ha incrementado, ha pasado a ser un problema estructural y afectar a más cultivos, no solo al cereal».

Con el propósito de denunciar esta problemática y exigir medidas convocan la movilización los miembros de AUGA-COAG y Upa Aragón, el próximo 21 de julio, en la Plaza San Pedro Nolasco, de 11:00 a 13:00 de la mañana. Las salidas que plantean a la Administración, bajo el lema ‘¡Soluciones por la plaga de conejos, YA!’, son el control de estos animales y ayudas agroambientales para los afectados por esta situación, puesto que, lamenta Fatás, lo que cubre el seguro es «insuficiente» debido a que es un problema «crónico» que persiste cosecha tras cosecha y cada vez va a más. Los sindicatos denuncian los gastos que produce el daño de estos animales, como por ejemplo, la colocación de vallados perimetrales en las explotaciones de frutales, los daños que pueden producir en los sistemas de riego o la pérdida de nuevas plantaciones en almendros, frutales o viñas.

Uno de los muchos agricultores afectados es Nicolás Aldea, vitivinicultor de Almonacid de la Sierra y también responsable del Área de Fauna de UAGA, que explica, puede llegar a tener alrededor del 30% de su cultivo dañado. «También se están sufriendo daños en los viñedos antiguos.». El viticultor señala que han tomado las medidas oportunas: «hemos tomado todas las medidas posibles, como por ejemplo, el vallado de los troncos, pero aun así no son suficientes». Por eso, explica el secretario de UPA, exigen medidas «eficaces». Desde la Administración, señala, «se han estado haciendo estudios pero desgraciadamente han sido ineficaces porque son medidas basadas en la caza pero esto ya va más allá».

‘Julio reivindicativo’



Esta no es la última movilización de los dos sindicatos este mes, al que han denominado como ‘julio reivindicativo’. Se concentrarán el próximo jueves, 28 de julio, frente a la planta que la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH en Mozalbarba, para protestar contra los «desorbitados» precios de la gasolina, explica Fatás, que, a ellos, les afectan directamente. El miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG declara que «el Gobierno tiene que intervenir y regular estos precios insostenibles».