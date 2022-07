De directiva a profesora y emprendedora en Instagram: "No pasa nada por caerse. Te vuelves a levantar"

La pandemia de covid-19 ha obligado a muchas personas a reinventarse. En el caso de Isabel Martínez (Zaragoza, 1978) le cogió ya en plena reconversión de directiva de una multinacional a emprendedora y este último año se ha estrenado como profesora de Secundaria.

¿Cómo fue salir al mercado laboral en 2018 tras 13 años en la empresa privada?

Me puse a hacer cursos como loca de cosas que había dejado a medio hacer. Retomé el alemán y me apetecía aprender programación. Cuando llegó la pandemia me cogió con una hija de tres años y embarazada. Mi marido estaba también reinventándose con un tema de consultoría y dije, ‘es el momento’. Entonces di un giro y pensé sacarme el máster en Educación para ser profesora.

¿Tenía vocación de maestra?

No, no fue vocación, pero durante la Universidad había dado clases particulares, primero a pequeños y luego hasta a los de COU, y entonces ya pensé que algún día sería profesora, pero toda mi vida no, porque los adolescentes también pueden ser intensos, pueden saturarte.

¿El confinamiento le hizo recordar esos años de clases?

Sí, por estar en casa. Fue el momento de hacer el máster, que hice parte ‘online’ porque estábamos en pandemia. Al volver a la oficina, entonces trabajaba en una empresa tecnológica, se me hizo complicado compatibilizar todo con dos hijos pequeños.

Este curso se ha estrenado dando clase como profesora de Lengua e Inglés con chicos de la ESO en un colegio concertado, el San Gabriel de Zuera. ¿Cómo es ese primer día para un profesor?

Muy ‘heavy’ (sonríe), pero es verdad que en mi vida por experiencia he vivido muchos primeros días. Eso sí, he tenido mucho apoyo del equipo de profesores del centro.

¿Es más difícil dar clase a los adolescentes hoy en día?

No, que va. Cuando yo iba al instituto también he visto llorar a mi profesor de inglés. Hay que establecer un código con ellos. He sido monitora de adolescentes en grupos Scouts y eso me ha valido como experiencia. Uso la ironía porque los adolescentes la entienden. Obviamente hay disciplina. Ha sido un año muy intenso e interesante.

¿Cómo era usted en el colegio?

En el colegio me gustaba la lengua y los idiomas. Las ‘mates’ nunca me han ido. Yo soy la del medio. Tengo una hermana por debajo con la que me llevo un año raspado que era muy ‘pieza’ y un hermano mayor. Yo era superviviente, muy autónoma, ordenada y un poco rebelde, con genio. Tenía mucho pronto pero enseguida sanaba. Estaba pensando en estudiar traducción e interpretación porque era lo que más me gustaba, pero había que salir fuera y era mucho dinero. Pensé ir a Granada, que mi madre es de allí, pero me quedé e hice Filología Inglesa.

"En Imaginarium estuve 13 años. Conocí allí a mi marido y vivimos los mejores años"

¿Cómo terminó de directiva en una multinacional?

Cuando acabé Filología hice un máster de Comercio Internacional e incluía prácticas. Estuve en Adidas, después en una empresa de logística y pensé que el camino por el que tendría que seguir sería ese. Me fichó Imaginarium cuando tenía 27 años, por entonces ya sabía inglés y francés porque mi padre se empeñó en que nos dieran clases de pequeñas. Entré de auxiliar administrativo en el departamento de transporte.

¿Vivió los años buenos de la empresa juguetera zaragozana, que ha presentado recientemente concurso de acreedores?

Todos los buenos. Estuve 13 años. Conocí a mi marido allí y vivimos los mejores años. Yo fui pasando de departamento en departamento hasta llegar a ser la responsable de Ventas en España donde llevaba 190 tiendas, de las que 90 eran franquiciados. Cuando llegaron las vacas flacas aquello era un paño de lágrimas. Intenté crecer lo máximo en la empresa posponiendo familia.

¿Una mujer sigue teniendo que elegir entre familia y trabajo para aspirar a puestos directivos?

Sí y no. En mis últimos tiempos había más directivas. Me quedé embarazada con 37 años porque elegí retrasarlo. Es que no podía parar, me gustaba lo que hacía y tuve que renunciar a cosas. Lo decidí porque curraba 12 horas al día incluso sábados y domingos. Es un círculo que no sé dónde nace.

¿Va a reinventarse más?

Ya lo hice, sí. Al salir de la pandemia vi que había desaparecido la colonia que yo utilizaba de toda la vida, desde los años 90, porque se vendía en unas tiendas del centro de Zaragoza que cerraron. Pensé intentar recuperarla recreándola. Me pegué un año. Encontré una perfumista zaragozana que le encantó la idea y fue un año de idas y venidas. Yo tenía el recuerdo de la colonia y me quedaban solo unas gotas. He producido la colonia con mis ahorros. Se llama Regalizz y tengo mis primeros frascos. De momento, estoy solo en Instagram como Regalizzlifestyle. Fue una parte de la reinvención. Me daba mucho vértigo porque todo era mucho dinero. A la hora de venderla he comenzado por Instagram vendiendo unas bolsas de tela con olor a la colonia, también inspiradas en los 90. Busqué una modista para coserlas. Todo lo he ido haciendo este año por las noches después de corregir exámenes.

¿Algún consejo para quienes les toca reinventarse y emprender?

No lo sé, creo que si es para emprender, desde luego tienes que tener un amigo o padrino que te anime. Cuando tienes que poner dinero tiemblas y cuando tienes familia, más. Puede salir mal, sí, pero tenemos que cambiar la cultura de España y hacer como en Estados Unidos donde si sale mal no pasa nada. No pasa nada por caerse. Si caes te vuelves a levantar. En mi caso he vivido mucho la cultura de Canadá porque he ido hasta tres veces de estudiante y he vivido en familias que han tenido este espíritu. Creo que cada vez más cuando algo sale mal decimos 'todo me ha servido', pero depende de cada uno. En casa tenemos que ser más impulsores del ánimo de caer y levantarse y que no pasa nada, pero se aprende.