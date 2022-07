B Corp y la economía de impacto

El movimiento. Vivimos en una economía de mercado en el que desde ya muchos años hay voces que reclaman correctivos para evitar que el sistema engulla a los más débiles, para que el capitalismo no se exceda en promover la ampliación de la brecha social entre las personas, dando lugar a un escenario con empresas que ganan mucho, muchísimo dinero, y generan diferencias de sueldos dentro de ellas que protegen a élites reducidas mientras crece el número de trabajadores pobres. Podemos pensar que esas voces predican en el desierto, pero no es así, aunque no hay que ser iluso para pensar que están ganando la batallas. En esas coordenadas aparecen la denominada economía de impacto, que incide en trabajar por una mayor igualdad social dentro de lo que cabe y en defender la sostenibilidad medioambiental. En ese ámbito trabaja desde hace muchos años la aragonesa fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y quienes han apoyado la llamada Economía del Bien Común, con el profesor austríaco Christian Felber como principal gurú. Ahí encaja también el trabajo del movimiento B Corp, surgido en 2006 en Estados Unidos y extendido desde entonces en todo el mundo, en España precisamente con personas como Víctor Viñuales, fundador y director ejecutivo de Ecodes, y personas como Daniel Serón, fundador de Suno Sostenibilidad y miembro del grupo impulsor de la Comunidad B Aragón.

Sede. Expertos en estas cuestiones se reunieron el pasado martes en las instalaciones de Impact Hub Zaragoza, esa suerte de vivero de emprendedores que en 2019 consiguió el sello B Corp, que formaliza el propósito empresarial de ir más allá de generar ganancias económicas e innovar para maximizar su impacto positivo en los empleados, en las comunidades que sirven y en el medio ambiente. La sede de una organización que asegura que «las ideas tienen sexo» albergó un foro en el que participaron los citados Viñuales y Serón, además de Pedro Tarak, co-fundador de Sistema B (organización que promueve el movimiento B Corp en Latinoamérica); Clara Arpa, consejera delegada de la Arpa EMV y presidenta de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y Nita Macía, directora de Estrategia del Clúster de Turismo Sostenible en Aragón y organizadora de los ya consolidados congresos de Responsabilidad Social que se celebran en Zaragoza.

Contenido. «Desde lo local, es necesario impulsar el desarrollo de estas empresas cuyo objetivo no es tan solo ser las mejores del mundo, sino serlo también para el mundo», dijo Pedro Tarak. «Debemos promover la creación de ecosistemas locales para la transición de la Comunidad de Aragón hacia una economía regenerativa, inclusiva y sostenible», añadió. Viñuales, que lleva años hablando de esto, no siempre con demasiado éxito, se muestra más optimista ante la situación actual, cuando acaso la sociedad esté ya mejor preparada para exigir a las empresas algo más que una memoria en RSC que solo sirve para salir del paso. «La sostenibilidad ha dejado de ser cosa de gente alternativa, ahora la sostenibilidad es la alternativa a un sistema que no resiste consumiendo más recursos de los que tiene disponibles y deja fuera a los sectores desfavorecidos», dijo el líder de Ecodes. Arpa, con los pies en el suelo, defendió el cumplimiento de estándares tanto de empresas como de administraciones públicas. «O cumplimos todos o esto hace que unos pierdan competitividad», señaló.