Elena Cabrera (Ryanair): "Los precios de los billetes aumentarán unos 20 euros"

Nacida en Santa Cruz de Tenerife, en 1983, de padre zaragozano y madre barcelonesa, fue nombrada en diciembre del año pasado 'country manager', portavoz para España y Portugal, de la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair. Filóloga de formación ha desarrollado parte de su carrera en el sector de la comunicación estratégica. Llega en un momento crítico con los coletazos de la pandemia de covid en el sector, la guerra en Ucrania, la escalada de la inflación y ahora una huelga de tripulantes de cabina en el arranque de las vacaciones.

Tiene por delante un reto complicado dada la coyuntura económica.

He llegado en el momento perfecto. Ryanair está en pleno crecimiento, en números prepandemia, con un crecimiento de la compañía, en general, del 115% respecto a 2019. Hemos superado los niveles prepandemia.

Este verano ha comenzado con la huelga de sus tripulantes de cabina. ¿Se puede recuperar el diálogo con los sindicatos USO y Sitcpla que la han convocado por la falta de acuerdo sobre el primer convenio colectivo?

Nuestro objetivo principal es escuchar a nuestros tripulantes y lo que necesitan, y lo estamos haciendo con CC. OO., sindicato con el que ya hemos firmado un acuerdo marco.

Los dos convocantes de la huelga critican precisamente que hayan firmado un acuerdo al margen de la negociación del convenio y con otro sindicato.

Llevamos cuatro años intentando llegar a un acuerdo y no se ha llegado ni a la primera coma. Ellos quieren una subida sueldo del 165% y siguen pidiendo lo mismo. Todos tenemos que ceder y tiene que haber un punto intermedio, pero ellos quieren una cosa y es en lo que se ha encallado. Hemos tenido que movernos con CC. OO., el sindicato más grande de España, para dar un primer paso.

Los huelguistas critican que la aerolínea no cumple la legislación laboral española ni las sentencias de los tribunales con mejoras para la plantilla.

Cómo no voy a cumplir la legislación española si ya tengo un acuerdo firmado con el sindicato de pilotos o no hubiera podido firmar con CC. OO. Somos 6.000 trabajadores directos en España y los cambios tienen que ser sostenibles.

"Cuando te sientas con alguien que no quiere negociar, que te dice 'esto es lo que quiero, lo coges o lo dejas', eso no es negociación sino imposición"

¿Es cierto que se les cobra el agua en el avión a los tripulantes?

En su momento, cuando los tripulantes llegaban al aeropuerto había una sala para ellos con agua para rellenar botellas. Conforme hemos ido agilizando los procesos ya no pasan por esa sala. Hemos firmado con CC. OO. que puedan tener el agua en botella dentro de los aviones. El acuerdo con CC. OO. es un punto de partida.

Los sindicatos se quejan de que la compañía cumple ahora 20 años en España y no tiene un convenio colectivo.

Hasta 2017 no estuvimos bajo la legislación española, trabajábamos con la irlandesa. La compañía no está luchando contra tener convenios colectivos. Desde el minuto uno que entramos en el sistema de legislación española nos hemos sentado, pero cuando te sientas con alguien que no quiere negociar, que te dice 'esto es lo que quiero lo coges o lo dejas', eso no es negociación sino imposición.

¿Cuántos pasajeros se pueden ver afectados por la huelga?

El seguimiento de la huelga ha sido mínimo por parte de los tripulantes, pero nos encontramos en un contexto global en Europa muy caótico, que nos ha impactado como a otras compañías, con huelga de controladores en Francia y en Heathrow (Reino Unido), de los empleados que reponen el queroseno. Muchos aeropuertos no han sido capaces de dar respuesta tras la pandemia y no tienen personal suficiente. Tenemos 680 conexiones con España. Es un castillo de naipes que cae si algunos empiezan a caerse. De los retrasos y cancelaciones lo que equivale a la huelga es muy pequeño.

¿Esperan un aluvión de reclamaciones de pasajeros que han visto trastocadas sus vacaciones?

Primero les pediría disculpas a los clientes por cualquier inconveniente y les diría que tengan paciencia este verano porque va a seguir habiendo retrasos en los aeropuertos, en general, que van a seguir desbordados. Paciencia en los aeropuertos y con los tripulantes de cabina, que son la cara visible. Que tengan empatía y paciencia.

"Ninguna previsión alcanzaba a lo bien que ha ido el verano. En junio llevamos los aviones llenos un 95%"

¿Puede perjudicar la huelga a las previsiones de viajeros para este verano?

Desde el covid no nos atrevemos a hacer previsiones en el sector del turismo, pero ninguna previsión alcanzaba a lo bien que ha ido el verano. En junio llevamos los aviones llenos un 95%, con 15,9 millones de pasajeros. La gente tiene muchas ganas de viajar, para ir a ver a familiares, a la playa o por trabajo. Hemos pasado por una pandemia, desgraciadamente por una guerra, pero las buenas noticias son que la gente quiere viajar.

¿Qué previsiones tienen en Zaragoza? ¿Se ha llegado a cifras prepandemia tras la recuperación paulatina de vuelos?

En 2019 tuvimos 226.000 pasajeros y este año 385.000 llegarán o saldrán del aeropuerto de Zaragoza. Las previsiones son más que buenas sabiendo que tenemos ocho rutas y en invierno tenemos más. Esperamos el mejor año de la historia. Cumplimos 18 años en Zaragoza, la mayoría de edad.

"Los precios tenderán a aumentar unos 20 euros. Si ahora el precio medio por billete son 37 euros, pasaría a unos 50 ó 60 euros"

¿La incertidumbre económica actual ha cambiado los planes de la compañía de contratar a 5.000 pilotos en cinco años y crear dos escuelas de vuelo en España?

Los planes de crecimiento siguen en pie. Queremos llegar a los 165 millones de pasajeros en global y a 225 millones en 2026. Queremos seguir creciendo y tener más capacidad y más rutas, para lo que hemos comprado 210 Boeing, que se irán recibiendo en próximos cinco años.

¿Huesca puede estar entre las candidatas para albergar alguna de las escuelas de pilotos que se incluyen en ese plan de expansión?

No está tomada la decisión todavía en el tema de la escuela de pilotos. Puede ser en cualquier punto en España o Portugal. A final de año tendremos noticia.

Michael O’Leary, CEO del grupo, dijo hace unos días en una entrevista al diario 'Financial Times' que se acerca el fin de los vuelos baratos. ¿A qué se refería, a la subida del carburante, la inflación, la pandemia...?

La traducción que se hizo en español no era exacta. No es que el modelo esté acabado sino que los precios de los billetes de avión que manejábamos ahora tenderían a aumentar unos 20 euros. Si ahora el precio medio por billete son 37 euros, pasaría a unos 50 o 60 euros, pero seguiremos siendo los líderes no solo de ese modelo de precios bajos sino del sector aéreo. Se debe a la subida del precio de la energía, la reducción de la capacidad aérea y a diferentes factores que harán que estos precios tenderán a crecer.