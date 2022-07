Cuándo se cobra el paro y ERTE en julio de 2022

La vida de los ciudadanos en situación de desempleo o sometidos a un expediente de regulación temporal de empleo durante la pandemia ha estado marcada por diferentes circunstancias excepcionales en los últimos dos años. La más habitual ha sido el adelanto mensual de los pagos correspondientes a ambos conceptos, para prevenir posibles situaciones complicadas en el inicio de los meses en cuanto a pagos fijos. A finales de abril, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) anunció que estos pagos volverían a realizarse entre los días 10 y 15, como ocurría antes de la pandemia de la covid-19; no obstante, en los dos últimos meses se ha visto cómo las entidades bancarias seguían haciendo el adelanto a la primera semana del mes.

Esta medida se sigue aplicando desde muchas entidades con la llegada del verano y los meses más vacacionales del año; el acuerdo de los bancos con el SEPE para continuar con la medida sigue vigente. Entre las entidades aragonesas hay unanimidad este mes acerca de la fecha elegida: ambos pagos se efectuarán el martes 5 de julio en Ibercaja y Caja Rural.

Caixabank también opta por el 5 de julio, como Unicaja. No obstante, como se trata ahora de una decisión de cada banco, la medida no es unánime. Abanca, que en junio pagó el día 7, aún no ha confirmado si adelante pagos este mes. El Sabadell ha señalado el viernes 8 de julio, mientras que el BBVA lo deja para el lunes 11, como Cajamar. El Santander y Openbank anuncian el lunes 4 como día elegido, mientras que ING elige el día 10.

Los pagos del SEPE en materia de prestaciones y subsidios benefician a casi 1.900.000 personas en España, con un volumen mensual en euros de unos 2.000 millones. Las entidades no aplican comisiones ni intereses en este adelanto de los ERTE, al igual que ocurre con el adelanto del pago por desempleo.

