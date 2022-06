Nueva ley de empleadas del hogar: en qué consiste y cómo cambian sus condiciones

"Ya era hora de que reconocieran nuestros derechos. Ahora solo esperamos que pronto se haga realidad". Son las palabras de Carolina García, empleada del hogar en Zaragoza desde hace ocho años, "de manera regular", puntualiza, que asegura estar "esperanzada" con la nueva ley que, según Yolanda Díaz, "mejorará la vida" de este colectivo.

Una normativa que pasará a regular la igualdad de trato de las empleadas domésticas con el resto de personas trabajadoras, asegurando para ellas descansos, vacaciones y el derecho a la protección frente al desempleo.

"Llevamos once años luchando para que se reconozca y se dignifique nuestro trabajo y también el de las personas internas, a quienes, en la mayoría de casos, no se les respeta horarios ni descansos", advierte Carolina García, quien se considera "una privilegiada" por tener un contrato de trabajo "en un sector muy poco valorado profesionalmente".

"Yo no me puedo quejar. He tenido mucha suerte con la familia con la que trabajo. Tengo compañeras que llevan 20 años trabajando y solo cuentan con ocho cotizados", asegura García, también presidenta de la Asociación de Empleadas del Hogar y Cuidados de Zaragoza. "Solo esperamos que se apruebe pronto para que se regularicen nuestras condiciones", aclara Carolina García.

Con derecho a paro y mayor indemnización en caso de despido

En la actualidad hay algo más de 378.000 empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social que se beneficiarán de los nuevos derechos que las equiparan con el resto de asalariados.

Esto implicará su acceso al paro, "una antigua reivindicación", apunta García, y cobrarán una mayor indemnización en caso de despido, para el cual hasta ahora no se necesita ningún tipo de justificación. Únicamente es necesario avisarla con 20 días de antelación, en el caso de que la empleada lleve más de un año trabajando, o siete días si su antigüedad es inferior, y pagarle una indemnización equivalente a 12 días por año trabajado, con un tope de seis mensualidades.

"Es otra de la situaciones que nos discrimina claramente del resto", dice García, para quienes su despido sí exige una justificación y ha de indemnizarse con 20 días por año trabajado y un límite de 12 meses en caso de que sea objetivo, o 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades si es improcedente.

Otras históricas reivindicaciones que viene reclamando el colectivo, como incluirlas en la ley de prevención de riesgos laborales, derecho a huelga y negociación colectiva, reconocimiento de sus enfermedades como laborales y no como accidentes comunes y a una supervisión de sus condiciones por parte de la Inspección de Trabajo, también se actualizarán cuando entre en vigor la nueva normativa.

Cuánto cobrarán de paro las empleadas del hogar

Actualmente este sector de profesionales forma parte del Sistema Especial de Trabajadoras del Hogar, uno de los regímenes contributivos de la Seguridad Social. Sin embargo, en los próximos meses pasarán a cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social, por lo que podrán solicitar el paro al SEPE.

Para ello deberán haber trabajado en el mismo empleo durante un mínimo de 360 días. Un requisito indispensable, puesto que quienes hayan cotizado menos, no podrán solicitarlo. Para calcular la cuantía, se tiene en cuenta la media de la base de cotización de los últimos 180 días que se han cotizado a la Seguridad Social, sin tener en cuenta las horas extraordinarias. De esta forma: